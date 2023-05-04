የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ጉ.ህ.ዴ.ን) ማስጠንቀቂያ

የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉ.ህ.ዴ.ን ካሁን በኋላ በስሙ ታጥቆ ለሚንቀሳቀስ ግለሰብም ሆነ ቡድን ኃላፊነት አልወስድም ብሏል።የፓርቲው ሊ/ቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ በሰላም ስምምነቱ መሠረት ድርጅቱ ከዚህ ቀደም የመንግሥት ሰራተኞችን ጨምሮ ከ10ሺ በላይ ታጣቂዎችን መዝግቦ በኃላፊነት ተቀብሎ ሁሉም ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀላቸውን ተናግረዋል፡፡
የፖለቲካ ድርጅቱ የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ጉ.ህ.ዴ.ን) በክልሉ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ለመጣስ የሚሰሩ ግለሰቦችን አስጠነቀቀ፡፡ ንቅናቄው በስሙ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት እና የሰላም ጥሪን ከተቀበሉ ታጣቂዎች መካከል የተወሰኑ ግለሰቦች ግጭት ለመፍጠር ጥረት እያዳረጉ ነው ሲል ትላንት ባወጣው መግለጫው ጠቁመዋል፡፡ የድርጅቱ ሊቀ መንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ የሰላም ስምምነቱን ወደኃላ ለመመለስ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እዲቆጠቡ አሳስበዋል፡፡
ባለፈው ሳምንት በመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ እና ማንዱራ ወረዳ ውስጥ የሰላም ተመላሽ ታጣቂዎች በሰው ላይ ድብደባ መፈጸማቸው ነዋሪዎችን ተናግረዋል፡፡ በጉዳዩ ላይ የተጠየቁት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሀሩን ዑመር ጉዳዩን እየተከታታ,ሉ እንደሚገኙና ሲጣራ እንደሚገልጹ አመልክተዋል፡፡
ጥምቅት 9 ቀን 2015 ዓ.ም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት እና የጉሙዝ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ መካከል ከተደረሰው የሰላም ስምምነት በኃላ በድርጅቱ ስም የሚንቀሳቀሱ የተባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታታቸው ተገልጿል። ታጣቂዎች ሲንቀሳቀሱበት በነበረው ስፍራም ሰላም መሰፈኑንና የተለያዩ ተቋማት ሥራ መጀመራቸው ተነግሯል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በሰላም ስምምነቱ ወደ ከተማ የገቡ ታጣቂዎች ጉዳት አድርሰዋል የሚሉ ቅሬታዎች ተሰምተዋል፡፡
የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲም ካሁን በኃላ በስሙ ታጥቆ ለሚንቀሳቀስ ግለሰብም ሆነ ቡድን ኃላፊነት እንደማይወስድ ጠቁሟል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ በተደረሰው ሰላም ስምምነት መሠረት ድርጅቱ ከዚህ ቀደም የመንግሥት ሰራተኞችን ጨምሮ ከ10ሺ በላይ ታጣቂዎችን መዝግበው በኃላፊነት መቀበሉን ጠቁመዋል። ሁሉም ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለው እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ ሰሞኑን ስምምነቱን በመጣስ በበድርጅታቸው ስም ሲንቀሰቃሱ የነበሩ ግለሰቦች ሴዳል በተባለ ወረዳ ውስጥ ግጭት ለመፍጠር መሞከራቸውን አመልክተዋል፡፡ በግልገል በለስ ከተማ ባለፈው ሳምንት ጉዳት አድረሰዋል ስለተባሉ የሰላም ጥሪን የተቀበሉ ታጣቂዎችን በተመለከተም አለመግባባት ተፈጥሮ እንደነበር መስማታቸውን ገልጸው በጉዳዩ ላይ አሁን ዝርዝር መረጃ የለንም ብሏል፡፡
በግልገል በለስ ከተማ ነዋሪ የሆኑትና ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ነዋሪ በሰጡን አስተያየት የሰላም ጥሪን ተቀብሎ የተመለሱ ታጣቂዎች ከሚኖሩበት ካምፕ ወጥተው ደብደባ መፈጸማቸውን፣ሁለት ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን ተናግረዋል፡፡ ድብደባውን ከፈጸሙት ታጣቂዎች መካከል የጦር መሳሪያ የያዙም እንዳሉ ጠቁመዋል፡፡ ከማንዱራ ወረዳ ያነጋገርናቸው ነዋሪም ባለፈው ሳምንት ታጣቂዎቹ መሣሪያ ታጥቆ ሲንቀሳቀሱ ማየታቸውን ገልጸዋል፡፡ ከጸጥታ ሀይሎች ጋር ውይይት ከተደረገ በኃላ ታጣቂዎች በከተማ ውስጥ አሁን እንደማይንቀሳቀሱም አክለዋል፡፡
በማንዱራ እና ግልገል በለስ ከተማ የታጣቂዎቹ እንቅስቃሴና ያደርሳሉ የተባለውን ድብደባ እና ሌሎች ጉዳቶችን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሀሩን ዑመር አጭር ምላሽ ሰጥተዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በዚህን ዓመት የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ እና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ከተባሉ ሁለት ታጣቂ ቡድኖች ጋር የሰላም ሰምምነት ላይ ተደርሰዋል፡፡ ከጥቅምት ወር ወዲህም ለረጅም ጊዜ ተዘግቶ የነበሩት መንገዶች ተከፍተው አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ