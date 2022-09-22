የጉሕዴን ፓርቲ ጥሪ ለጉሙዝ ታጣቂ ወጣቶች

ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው «የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ» በክልሉ የተወሰኑ ስፍራዎች ውስጥ ታጥቀው የሚገኙ ወጣቶች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርቧል። የጉሕዴንፓ ፓርቲ ሊቀመበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ታጣቂዎችና መንግሥት እርቅ ከፈጠሩበት ከመጋቢት ወር አንስቶ በካማሺ እና መተከል ሰላም መስፈኑን ተናግረዋል።
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው «የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ» በክልሉ የተወሰኑ ስፍራዎች ውስጥ ታጥቀው የሚገኙ ወጣቶች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲሚመለሱ ጥሪ አቅርቧል። የጉሕዴንፓ ፓርቲ ሊቀመበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ታጣቂዎችና መንግሥት እርቅ ከፈጠሩበት ከመጋቢት ወር አንስቶ በካማሺ እና መተከል ሰላም መስፈኑን ተናግረዋል። የመንግሥት ሰላም ጥሪን ያልተቀበሉ በፓርቲ ስም ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይላት አሁንም በሰላማዊ መንገድ ወደ ቤተሰባቸው እንዲቀላሉ ጥሪ አቅርቧል። የአሶሳ ወኪላችን ነጋሣ ደሳለኝ ተጨማሪ አለው።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መጋቢት 10 ቀን፤2014 ዓ.ም በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ከመንግስት ጋር እርቅ ፈጽመዋል። በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎችና አዋሳኝ አካባቢዎች የሰላም ጥሪን ያልተቀበሉ ታጣቂዎች ግጭት ለመቀስቀስ ሲጥሩ እንደነበር የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ተናግረዋል። በዞኑ ዕርቅ ከተፈጸመ በኃላ ለረጅም ጊዜ የተዘጉ መንገዶች መከፈታቸውን እና የተፈናቀሉ ዜጎችም ወደየ መንደራቸው መመለሳቸውን አክለዋል። በፓርቲያቸው ስም የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ወጣቶችም ወደ ሠላማዊ መንገድ እንደሚመጡ አቶ ግራኝ ጥሪ አቅርቧል። በፓርቲያቸው ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ3ሺ በላይ ወጣቶች ወደ በተሰባቸው በመቀላቀበል በሰላማዊ መንገድ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ አመልክተዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ ሀሚድ በበኩላቸው በክልሉ ሶስት ዞኖች በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ከዚህ ቀደም እጅ መስጠታቸውን ተናግረዋል። ከተወሰኑ ወረዳዎች ውጪ በክልሉ ሰላም መስፈኑንም ኃላፊው አብራርተዋል። በክልሉ በተቀናጀ አስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ከተወሰዱት ርምጃዎች በተጨማሪ በሠላማዊ መንገድ ታጣቂዎች እንዲታገሉ ዕድል መሰጠቱንና ውጤት ማስገኙትን አስረድተዋል። በአሶሳ ዞን፣ መተከልና ከማሺ ባለፉት 3 ወራት በተሰሩት የወታራዊ አሰሳዎች በአብኛውን ወረዳዎች ወደ ሰላም መስፈኑንና መደበኛ አገልግሎት መስጠት መጀመሩንም ገልጸዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በተለያዩ ወቅት በነበሩት የጸጥታ ችግሮች ጋር ተያይዙ የጉሙዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ(ጉሕዴን) ታጣቂዎች ተጠያቂ ሲደረጉ ቆይቷል። በተለይም ከ2013 ዓ.ም መጀመሪያ አንስቶ በከተሰቱት የጸጥታ ችግሮች ከግማሽ ሚሊዩን ያህል ህዝብ መፈናቀሉን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። የክልሉ መንግስትም አደረኩ ባለው ጥናት በጸጥታ ችግር የወደመውን ንበረት መልሶ ለመገንባት 79 ቢሊን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው ከዚህ ቀደም ይፋ አድርጓል።
ነጋሣ ደሳለኝ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ