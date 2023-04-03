የገንዘብ እጥረት እና የኑሮ ቀዉስ የተጋረጠበት ምዕራብ ኦሮሚያ

የገንዘብ እጥረት ጨምሮ ወደ መደበኛ ኑሮ ለመመለስ እየጠየቀ የሚገኘዉ የምዕራብ ኦሮምያ ማኅበረሰብ ለዓመታት የቆየው ግጭት አለመረጋጋቱ የማኅበረሰቡን ሕይወት ክፉኛ ማናጋቱ እና በርካቶችንም ለቀውስ መዳረጉ ተነገረ፡፡ በበርካታ አከባቢዎች ጥሬ ገንዘብን በሚፈለገው ደረጃ አለማግኘትን ጨምሮ በርካታ ተግዳሮቶች እንደሚታዩ የአከባቢው ነዋሪዎች ገልፀዋል፡፡
የገንዘብ እጥረት ጨምሮ ወደ መደበኛ ኑሮ ለመመለስ እየጠየቀ የሚገኘዉ የምዕራብ ኦሮምያ ማኅበረሰብ ለዓመታት የቆየው ግጭት አለመረጋጋቱ የማህበረሰቡን ህይወት ክፉኛ ማናጋቱ እና በርካቶችንም ለቀውስ መዳረጉ ተነገረ፡፡ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በበርካታ አከባቢዎች ጥሬ ገንዘብን በሚፈለገው ደረጃ አለማግኘትን ጨምሮ በርካታ ተግዳሮቶች እንደሚታዩ የአከባቢው ነዋሪዎች ገልፀዋል፡፡ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተሻለ አንጻራዊ ሰላም መኖሩን የሚናገሩት የምዕራብ ኦሮምያ ነዋሪዎች አሁንም ግን ህይወትን ወደ መደበኛ ሁኔታ ለመመለስ ገና በርካታ ስራን የሚጠይቅ ነው ብለዋል፡፡
«ምንም አይነት ገንዘብ ለማግኘት 99 ኪ.ሜ. ተሽከርካሪ ከቀናን በተሸከርካሪ ካልሆነም በእግር እየተጓዝን ነው ሻምቡ ድረስ ሄደን የምናገኘው፡፡ በተለይም በአሙሩ ወረዳ አገምሳ ከተማ አሁንም ድረስ ብዙ ችግር ነው ያለው፡፡ ሰው ከየገጠር ቀበሌያት ተፈናቅለው ያለ አቅሟ በዚህች ከተማ ላይ ነው የተሰባሰበው፡፡ አሁን ከዚያች ከተማ ወጥተው ወደ ወረዳዋ ከተማ ኦቦሮ እንኳ ለመጓዝ አስተማማኝ የጸጥታ ሁኔታ የለም፡፡ ይሄው ባለፈው ዓመት ነሃሴ ወር ላይ ይህችን የአገምሳ ከተማ የፀጥታ ችግር ከገጠማት ወዲህ ባንክ የሚባል ነገር አልተጀመረም፡፡ አሁንም ዙሪያ ገቡን በዚህ በአጎራባች የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳም የተረጋገጠ ሰላም ስለሌ እንዳሸን መንቀሳቀስ አዳጋች ነው፡፡ አሁንም ድረስ ታጣቂዎች እየመጡ የአርሶ አደር ከብቶችም ጭምር ዘርፎ መንዳት አለ፡፡»
ይህን አስተያየት ያጋሩን ባለፉት ሁለት ዓመታት ግጭት አለመረጋጋቱ ካላቧራበት የሆሮ ጉዱሩው አሙሩ ወረዳ አገምሳ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው፡፡ እንደ አስተያየት ሰጪው ከሰባት ወራት በፊት ወደ ከፋ ግጭት እና ጥቃት የገባችው አገምሳ ባንኮች ከተዘረፉባት ወዲህ እንደ ወረዳም አገልግሎቱ እንደ ተቋረጠ ነው ያለው፡፡
በሌላው የወለጋ ዞን በቀለም ወለጋ በአንጻሩ ሁሉም የንግድ ባንኮች በዞን ከተማ ደንብዶሎን ጨምሮ በየወረዳዎች ከተሞች አገልግሎት ብሰጡም የገንዘብ ገደብ ግን አለ፡፡ አንድ የደንቢዶሎ ከተማ ነዋሪ ስሜ ይቆይ ብለው በሰጡን አስተያየት በተለይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ1 አንድ እስከ ሁለት ሺህ ብር ያለፈ ጥሬ ገንዘብ አይሰጥም፡፡
“ባለፉት ሁለት ሶስት ሳምንታት ገንዘብ ማግኘት በጣም ችግር እየሆነ ነው፡፡ በተለይም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ አሰጣጥ ገደብ አለ፡፡ አንድ ሁለት ሺህ እየሰጡ ነው ደንበኞችን የሚያዳርሱ፡፡ በደንንቢዶሎ የተዘጋ አንድም ባንክ የለም፡፡ ሁሉም ባንኮች ይሰራሉ፡፡ የገንዘብ እጥረት እንዲያጋጥማቸው ያደረገው ምን እንደሆነ ግን አናውቅም፡፡ ሰው ግን በፈለገው መጠን ገንዘብ ማውጣት ማንቀሳቀስ አይችልም፡፡ ነጋዴ ገንዘብ አንቀሳቅሶ ነው ኑሮውን የሚገፋው፡፡ የመንግስት ሰራተኛም ቢሆን የሚያገኛትን ደመወዝ ካላወጣ በምን ይተዳደራል፡፡ ሰው መቸገሩ እኮ አይቀርም፡፡ በርግጥ ሞባይልና ባንክ ተጠቅሞ ገንዘብ ከሂሳብ ወደ ሂሳብ ማስተላለፍ ይቻላል፡፡ ይህ አማራጭ ግን ለትልልቅ ግብይት እንጂ ለጥቃቅን ግብይቶች አመቺ ባለመሆኑ የግድ ጥሬ ገንዘብ ይፈልጋል ማህበረሰቡ፡፡”
የደንበኞች ፍላጎትን ያላገናዘበ የገንዘብ አሰጣጥ ገደብ የተጣለበትን ምክኒያት እንዲያብራሩልን ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮርፖሬት ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አልሰን አሰፋ ጥያቄውን ብናቀርብም በዚህ ላይ ማብራሪያ የመስጠትም ሆነ ገንዘብ ወደዛ የመውሰድ ኃላፊነት ያለው ብሔራዊ ባንክ በመሆኑ አስተያየት እንደማይሰጡበት ነግረውኛል፡፡ ጥያቄውን ለብሔራዊ ባንክ ባለስልጣናት ለማድረስ ያደረግነው ጥረት ግን ስልካቸው ባለመነሳቱ ለዛሬ አልሰመረልንም፡፡
ከዚህ ባለፈ ግን በወለጋ ዞኖች አሁን ላይ ካለፉት ወራት የተሻለ መረጋጋት አለ የሚሉት አስተያየት ሰጪ ነዋሪዎቹ፤ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በከተሞች የሰፈሩ የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች ከተሞች አከባቢ ያሉትን የፀጥታ ሁኔታዎች ቢያረጋጉም ወደ ገጠር እንደልብ መንቀሳቀስ አሁንም አዳጋች መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ የአሙሩ ወረዳው አገምሳ ከተማ ነዋሪ እንደሚሉት፤ “ለሰባት ወራት ያህል መንቀሳቀሻ አጥተን ሁሉንም መንገድ በእግራችን ነበር የምንችለውን የምንደርሰው፡፡ አሁን ከባለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ከአገምሳ አሙሩ እና የዞን ከተማ ሻምቡን የሚያገናኝ መንገድ ተከፍቶ ትራንስፖርት ተጀምሯል፡፡ ይህ ግን አሁንም ሰላሙ በሚፈለገው ደረጃ ሰፍኗል የሚያስብል አይደለም፡፡ ብዙ ችግር አለ፡፡ የመንግስት ጦር ከተሞች ላይ ብሰፍርም ከገጠር የተፈናቀለ ህዝብ አሁንም ወደ ቀዬው አልተመለሰም፡፡”
አስተያየት ሰጪው ይህ የፀጥታ ችግር በሚፈለገው ደረጃ አለመቀረፍ በቀጣይም እሳቸውን ጨምሮ ህብረተሰቡን ወደ ከፋ ህይወት እንዳያመራ ስጋት አላቸው፡፡ “እርሻ አምናም አልታረሰም፡፡ አሁንም ሰው በተለያዩ መንገድ ከብቶቹን ስለበተኑ የሚያርሱበት እራሱ አስቸጋሪ ነው፡፡ ከዚህ እኛ ካለንበት አሙሩ ወረዳ አንስቶ በዞናችን በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ እንዲሁም በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ እና ጊዳ አያና ወረዳዎች አጎራባቻችን በመሆናቸው ብዙ ችግር መኖሩን እናውቃለን፡፡ ችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ነው የሚፈልገው፡፡ መንግስት የታጠቁ አካላት ላይ አንዳች ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ እርማጃ ካልወሰደ አሁን በአከባቢ የሰፈረ የመንግስት የፀጥታ ሃይልም ህብረተሰቡን በተናጥል እየዞረ መጠበቅ የሚችል አይመስለኝም፡፡ በዚህ በፀጥታ ችግሩ ከምንም ፖለቲካ ነጻ የሆነ አርሶ አደር ነው እየተሰቃ ያለው፡፡ ማንም ሰው ወደ ቀዬው ተመልሶ ህይወቱን መምራ ይፈልጋል፡፡ግን ታጣቂዎች አሁንም ድረስ ዘረፋ ስለሚፈጽሙ ይህን ማስታገስ ያስፈልጋል፡፡ ህዝቡ ተጎድቷል፡፡”
ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ በተደጋጋሚ ለሚፈጸሙ ንጹሃን ተኮር ጥቃቶች እና አለመረጋጋቶች መንግስት “ሸነ እና የአማራ ፅንፈኛ ታጣቂዎች” ያሏቸውን በተደጋጋሚ ሲወቅስ ይስተዋላል፡፡
በኦሮሚያ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጋር መንግስት ሰላማዊ እልባቶች መፍትሄ የሚያመጡበት መንገድ ላይ እየሰራ መሆኑን ብገልጽም፤ እስካሁን የተደረጉ ጥረቶች አለመሳካታቸውን ባለፈው ሳምንት ለህ/ተ/ም/ቤት ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሀምድ መግለጻቸው ይታወሳል፡፡
ሥዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
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