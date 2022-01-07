የገና ዋዜማና የተመላሽ ተፈናቃዮች የበዓል ዝግጅት በሰቆጣ

ከቀየያቸው ተፈናቅለው የነበሩ የሰቆጣና አካባቢው ነዋሪዎች ገናን በድምቀት በቤታቸው ለማክበር መዘጋጀታቸውን ዶይቼ ቬሌ ያነጋገራቸው ተመላሽ ተፈናቃዮች ተናገሩ፣ አንዳንድ የስራ ኃላፊዎች ከተቸገሩ ወገኖች ጋር በጫሉን ለማሳለፍ መወሰናቸውም ተመልክቷል፡፡
ከቀየያቸው ተፈናቅለው የነበሩ የሰቆጣና አካባቢው ነዋሪዎች ገናን በድምቀት በቤታቸው ለማክበር መዘጋጀታቸውን ዶይቼ ቬሌ ያነጋገራቸው ተመላሽ ተፈናቃዮች ተናገሩ፣ አንዳንድ የስራ ኃላፊዎች ከተቸገሩ ወገኖች ጋር በጫሉን ለማሳለፍ መወሰናቸውም ተመልክቷል፡፡
በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አብዛኛዎቹ ወረዳዎች ከነሐሴ 2013 ዓ ም ጀምሮ በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩ ናቸው፡፡ በዚህም ምክንያት በርካቶች ተፈናቅለው በተለያዩ ጊዜዎች የሚከበሩ ሐይማኖታዊ በዓላትን በቤታቸው ለማክበር ያልታደሉበት ወቅት ሆኖ አልፏል፡፡
በተለይ ጳጉሜ 5/2013 ዓ.ም የአዲስ ዓመት ዋዜማ ለብዙዎቹ የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች አሳዛኝ ምሽት ነበረ፡፡ የህወሓት ኃይሎች በሌሊት ከተማዋን በውረራቸው ነዋሪው የአበሰለውን ሳይበላ፣ ያሰረውን ሳያርድ በጨለማ ለመፈናቀል ተዳረጓል፡፡ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ክስተቱ አሳዛኝ ነበር ይላሉ፡፡
እኚሁ ነዋሪ ዛሬ ደግሞ ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት አሁን አካባቢው ሰላም በመሆኑ ህብረተሰቡ በዓሉን በደስታ ለማሳለፍ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ነው፡፡
ባለፉት የወረራና የመፈናቀል ወቅት ያላከበሯቸውን በዓላት በሚያካክስ መልኩ ከቤተሰብ ጋር ለማሳለፍ ዝግጁ መሆናቸውንም አብራርተዋል፡
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው ህብረተሰቡ የዓሉን ሐይማኖታዊ ስርዓት ተከትሎ ለማክበር እየተዘጋጀ ነው ብለዋል፡፡
የዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ በዓሉን ከቤተሰባቸው ጋር ሳይሆን ከተቸገሩ ወገኖች ጋር እንደሚያሳልፉ አመልክተዋል፡፡
የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ በበኩላቸው ዋግኽምራን ጭምሮ በሌሎችም አካባቢዎች ለሚገኙና ለተቸገሩ ወገኖች ለበዓል መዋያ ከህብረተሰቡ የተሰበሰበ ከ1000 ኩንታል በላይ የምግብ እህልና እንስሳት ማበርከታቸውን ተናግራል፡፡
የእየሱስ ክርስቶስ የልደት ቀን መታሰቢያ ነገ በክርስትና ሐይማኖት ተከታዮች ዘንድ የሚከበር ሲሆን በአማራ ክልል በላሊበላ ከተማ የውጪና የሀገር ውስጥ ምዕመናንና ጎብኝዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናት በሚገኙበት በከፍተኛ ድምቀት ይከበራል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ