የገና በዓል ዋዜማ ገበያ በሐዋሳ

በሀዋሳ ከተማ በተዘጋጁ የባዛር የሽያጭ ቦታዎች ላይ በገና ዋዜማ የተገኙ ሸማቾች በእነኝህ ሥፍራዎች የሚቀርቡ ሸቀጦች በዋጋ ረገድ አንጻራዊ ልዩነቶች አሏቸው ይላሉ። በዘንድሮ የገና በዓል የምግብና የመገልገያ ሸቀጦች ዋጋ ሊጨምር ይችላል የሚል ሥጋት እንደነበራቸው የሚናገሩት ሸማቾች ሆኖም የተለየ የዋጋ ለውጥ እንዳልገጠማቸው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
በሀዋሳ ከተማ በተዘጋጁ የባዛር የሽያጭ ቦታዎች ላይ በገና ዋዜማ የተገኙ ሸማቾች በእነኝህ ሥፍራዎች የሚቀርቡ ሸቀጦች በዋጋ ረገድ አንጻራዊ ልዩነቶች አሏቸው ይላሉ። በተለይም በዘንድሮ የገና በዓል የምግብና የመገልገያ ሸቀጦች ዋጋ ሊጨምር ይችላል የሚል ሥጋት እንደነበራቸው የሚናገሩት ሸማቾች ሆኖም የተለየ የዋጋ ለውጥ እንዳልገጠማቸው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
የገና ገበያ በሀዋሳ
በሀዋሳ ከተማ እምብርት ላይ የሚገኘው የሚሊኒየም አደባባይ የበዓል ገበያ ደርቶ ከሚስተዋልባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው፡፡ እንደዛሬው ባለው የገና በዓል ዋዜማ ደግሞ በዚህ ሥፍራ ሻጭና ገዢዎች የሚገናኙባቸው የባዛር አክስፖዎችን ማየት የተለመደ ነው፡፡ በአደባባዩ በተለይ ዛሬ በዋዜማው የምግብ ሸቀጦችና የመገልገያ ቁሶችን ጨምሮ የተለያዩ ግብይቶች ሲከናወኑ ነው የዋሉት፡፡ የበዓል ገበያ ሸማቾች በኤክስፖው የሚቀርቡ ሸቀጦች በዋጋ ረገድ አንጻራዊ ልዩነት እንዳሏቸው ይናገራሉ፡፡ በተለይ በዘንድሮው የገና በዓል የሸቀጦች ዋጋ ሊጨምር ይችላል የሚል ግምት እንደነበራቸው የሚናገሩት ሸማቾች ነገር ግን የተለየ የዋጋ ለውጥ እንዳልገጠማቸው ለዶቼ ቬለ ገልፀዋል፡፡
ወ/ሮ ሥመኝ ታደሰ ለበዓል ማክበሪያ የሚውሉ የምግብ ሸቀጦችን ለመግዛት በሀዋሳ ሚሊኒየም አደባባይ ወደ ተዘጋጀው ኤክስፖ መምጣታቸውን ይናገራሉ፡፡ በተለይም በዓላት ሲቃረቡ የዋጋ ጭማሪ ይጠበቃል የሚሉት ወ/ሮ ገነት «ይሁን እንጂ በዘንድሮው የገና በዓል የተለየ ጭማሪ አላጋጠመንም፡፡ ለምሳሌ አንድ የዶሮ እንቁላል በሌሎች መደበኛ የገበያ ሥፍራዎች በአስር ብር እየተሸጠ ይገኛል፡፡ እኔ አሁን በዚህ ሥፍራ በስምንት ብር ገዝቻለሁ፡፡ በሌሎች ሸቀጦች ላይም የዋጋ ጭማሪ አልተስተዋለም፡፡ ይህም በዓሉን እንደ አቅሜ ሸምቼ እንዳከብር አስችሎኛል» ብለዋል፡፡
በንግድ ዘርፍ የተሠማሩ አካላት ምርቶቻቸውን ለሸማቹ ለማድረስ የበዓል ወቅት መልካም አጋጣሚ እንደሚሆንላቸው ይታመናል፡፡ ሮቤል በለጠ በአንድ የምግብ ዘይት አምራች ድርጅት ውስጥ የሽያጭ ሠራተኛ መሆኑን ይናገራሉ፡፡ በዓሉ ለምግብ ነክ ሸቀጦች ሽያጭ ከፍተኛ መነቃቃትን እንደፈጠረ የጠቀሰው ሮቤል «በዘንድሮ በዓል የምግብ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ ፍላጎት የታየ ቢሆንም በአልባሳት ፣ በጌጣጌጥና በስጦታ ዕቃዎች ላይ ግን የተቀዛቀዘ ግብይት ተስተውሏል፡፡ በእኛ በኩል ይዘን የቀረብነው የዘይት ምርቶች በተለያየ መጠን የቀረበ በመሆኑ አብዛኛው ሸማች ደስተኛ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ እኛም ካሰብነው በላይ ሽያጭ ለማከናወን ችለናል» ብሏል፡፡
በእርግጥ የበዓላት ወቅት በየሥፍራው የሞቀ የሻጭና የገዢ እንቅስቃሴዎች የሚስተዋሉበት ጊዜ ነው፡፡ በአንጻሩ በዓሉን ለማክበር እጅ የሚያጥራቸው ዜጎች ቁጥር ቀላል አይደለም፡፡ በችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ለመደገፍ በሀዋሳ ከተማ ዛሬ ከዋዜማው አንስቶ የተለያዩ የረድኤት ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ በተለይም በከተማው የሚገኙ ግብረሰናይ ድርጅቶች ፣ የሀይማኖት ተቋማናት እና ባለሀብቶች በየአጥቢያቸው የቁም እንስሳት፣ የዱቄትና የምግብ ዘይት ድጋፎችን ሲያደርጉ ተስተውለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ