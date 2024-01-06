“ሠላም ከሌለ ኮርማም ቢታረድ አይጣፍጥም” በምሥራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃይ
በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ከሚኖሩበትና ብዙ ህይወታቸውን ከመሩበት ቀዬያቸው በግጭት ምክኒያት ተፈናቅለው የሶስት ዓመታት የተፈናቃይነት ህይወት የመሩት አርሶ አደር አስተያየታቸውን ከሰጡን ቀዳሚ ናቸው፡፡
ለደህንነታቸው ሲባል ስሜ ይቆይ ብለው ሃሳባቸውን ያጋሩን እኚህ ነዋሪ ከእነሱ ዘንድ አሁን በዓል የሚታሰበው በስም ብቻ ሆኗል፡፡ “ምንም ቀዝቃዛ ነው፡፡ የበዓልም ድባብ የለም፡፡ በዚ ላይ መንገዶች በብዛት ስለሚዘጋጉ ሽንኩርት የለም፤ ሌላውም ሸቀጥ ስለማይገባ በዓሉን አስቸጋሪ አድርጎብናል” በማለት የጸጥታው ስጋት በህይወታቸው ሁሉ ፈታኝ እንደሆነባቸው አስረድተዋል፡፡
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አርሶ አደር አስተያየት ሰጪው እንደወጉ በአውደ ዓመት ሰው እንደየአቅሙ በግና ቅርጫን ጨምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች ድባቡ ይደምቅ ነበር፡፡ ከሶስት ዓመታት በፊት ከመተዳደሪያቸው ግብርና በግጭት ለተፈናቀሉት አርሶ አደር ግን ይህ በቢሆን የቀረ ሆኖባቸዋል፡፡
እንደ ሰማይ ርቆ የናረው ኑሮ እንኳን በዓል ማክበር ነገን የሚያስናፍቅ ብርቱ ፈተና ደቅኗልም በማለት ያሉበትን ሁኔታ አስረድተዋል፡፡ “እርሻ ካቆምን ሶስት ዓመት ነው፡፡ ምንም የሚላስ የሚቀመስ የለንም፡፡ ከሌላ ቦታ የሚመጣው ሸቀጥማ በታም እየተወደደ ነው” ብለዋል፡፡
አሰርተያየት ሰጪው ከምንም በላይ የራቀንና የናቀቀን ሉትንም ሲያስረዱ “ከሁሉም በላይ እኛ የምንጓጓለት እና የሚናፍቀን ሰላም ነው” ብለዋል፡፡ ያለ ሰላም የሚከበር በዓልም ሆነ ደስታ ባዶ ነው ሲሉም ሃሳባቸውን አከሉ፡፡
በኦሮሚያ በጸጥታው ከሚፈተኑ አከባቢዎች ሌላው የደቡብ ምእራብ ሸዋ ዞን በቾ ወረዳ ተጠቃሽ ነው፡፡ ከሰሞኑ እንኳ በርካታ ተሽከርካሪዎች በሌሊት በዚያው ሲያልፉ በደፈረሰው የጸጥታ ሁኔታ ጥቃት ደርሶባቸው ጉዳት ማስተናገዳቸው አይዘነጋም፡፡
አስተያየታቸውን የሰጡን አንድ የቱሉ ቦሎ ከተማ ነዋሪን እንቅስቃሴው እና የበኣል ዋዜማ ምን ይመስላል ብለን ጠየቅናቸው፡፡ እሳቸውም ተሸከርካሪዎች ከቀን ውጪ እንደወትሮ በሌሊት እንደማይንቀሳቀሱ አስረድተው የበዓሉንም ድባብ እጅግ የቀዘቀዘ ሲሉ መልሰዋል፡፡
“ተሸከርካሪዎች ቀን ቀን ይንቀሳቀሳሉ፡፡ ግን ከሰሞኑ በቀንም ቢሆን እንቅስቃሴው ቀንሶ ነበር፡፡ ዛሬ ግን ትንሽ ደህና እቅስቃሴ አለ፡፡ ይሁንና የበዓሉ ድባብ እጅግ ቀዝቃዛ ነው፡፡ ምንም ደስ አይለም” ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
በቅርቡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ዘረጋሁ ባለው የአስተዳደር መዋቅር ከፍተኛ አለምጋጋት በተፈጠረበት ምስራቅ ቦረና እና ጉጂ ዞን አዋሳን ወረዳ በሆነው ጎሮዶላ የሚኖሩት አስተያየት ሰጪ ጸጥታውና በዓሉን በማስመልከት ሃሳባቸውን ካጋሩን ናቸው፡፡ ዱሬቲ ባነታ የተባሉት እኚህ አስተያየት ሰጪ የጸጥታው ይዞታ በዓሉን ከማደብዘዝ አልፎ ህይወትን ፈታኝ አድርጎብናልም በማለት ሃሳባቸውን አጋርተውናል፡፡
“በዚህ በዓል በኛ ዘንድ የሚከወን የበኣል ዝግጅት እና መንፈሱ የለም፡፡ እነ አሁን የክርስትና እምነት ተከታይ ነኝ፡፡ ግን ባለው የጸጥታ ችግር ምንም የበዓል ስሜትም አይሰማኝም፡፡ መንግስት በሰላም እየኖርን እያለን ነው ድንገት ያላሰብነውን መዋቅር ዘረጋሁ በሚል ሰላማችን የጠፋው፡፡
ይህን ተከትሎ በተፈጠረው የህዝብ ቅሬታ ሰላማችን በብዙ ተፈትኗል፡፡ እናም እኛ ጋ ምንም የበዓል ስሜት የለም አሁን፡፡ አሁን ባለንበት ሁኔታ በዓሉን ማክበርም አንችልም” በማለት ነው አስተያየታቸውን ያጋሩን፡፡
በግጭት ምክኒያት በአውደ ኣመት በዓላቱ በህይወት ስለመቆየት ብቻ ስለሚየሰስቡ ጸጥታ በደፈረሰባቸው በነዚህ አከባቢዎች ወጥቶ መግባቱም ፈታኝ ነውና በዓላት አይደምቁም፡፡ የማህበረሰቡ ትልቁ መሻትም የዘንድሮን አልፎ ስለከርሞ በጎ ነገር ማሰብ ብቻ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥም ሆነው ግን በዓሉን ለሚያከብሩ የእንኳን አደረሳችሁ በጎ ምኞታቸው አልተገታም፡፡
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ