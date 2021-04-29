 የጆሃንስበርግ የመጀመርያዋ ጥቁር ከንቲባ | አፍሪቃ | DW | 11.12.2021

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አፍሪቃ

የጆሃንስበርግ የመጀመርያዋ ጥቁር ከንቲባ

እምፖ ፓልትሴ ይባላሉ። ጆሃንስበርግን ከኮሮና፤ ከስራ አጥነት፤ እና ከወንጀል ሊፈዉሱ ነፃ ሊያደርጉ ተነስተዋል። የዴሞክራቲክ አልያንስ ፓርቲ አባል እምፖ ፓልትሴ ገና መመረጣቸዉ ነዉ። ለአዲስ ተመራጭዋ የመጀመርያ ጥቁር ከንቲባ ሁኔታዉ እጅግ አስደሳች ነዉ።  ጆበርግ እስከዛሬ በመቶዎች የሚቆጠሩ ከንቲባዎችን ሾማለች። ወንዶች ብቻ ነበሩ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:53

ሐኪምዋ ጆሃንስበርግን ከያዛት በሽታ ሁሉ ለማከም ተዘጋጅተዋል

በደቡብ አፍሪቃ የኮሮና ወርሽኝ ስርጭት እጅግ በመጨመሩ በኮቪድ በሽታ የሚያዘዉ ሰዉ ቁጥር እየጨመረ ነዉ። በጆሃንስበርግ የኮቪድ ስርጭት በአገሪቱ ካሉ ከተሞች ሁሉ የላቀ መሆኑም ነዉ የተነገረዉ። የሚሊዮኖች መኖርያ የሆነዉ ጆሃንስበርግ ከተማ የመጀመርያዋን ጥቁር ከንቲባ መርጦአል። ከንቲባዋ የሕክምና ባለሞያ ናቸዉ።

Südafrika | Müll auf den Straßen im Stadtteil Maboneng in Johannesburg

 እምፖ ፓልትሴ ይባላሉ። ጆሃንስበርግን ከኮሮና፤ ከስራ አጥነት፤ እና ከወንጀል ሊፈዉሱ ነፃ ሊያደርጉ ተነስተዋል።  የዴሞክራቲክ አልያንስ ፓርቲ አባል እምፖ ፓልትሴ ገና መመረጣቸዉ ነዉ። ለአዲስ ተመራጭዋ ከንቲባ ሁኔታዉ እጅግ አስደሳች ነዉ።  ጆበርግ እስከዛሬ በመቶዎች የሚቆጠሩ ከንቲባዎችን ሾማለች። ወንዶች ብቻ ነበሩ።  

"ይህ ታላቅ ክብር ነው። ነገሩን በቀላል አልመለከተውም። በሌላ በኩል ደግሞ በጆሃንስበርግ እና በደቡብ አፍሪካ ላሉ ሴቶች መልእክት ነዉ ብዬ አስባለሁ። ሴቶች የማይካፈሉባቸዉ ሌሎች ብዙ ቦታዎች አሉ። መምረጥ ይኖርብናል።  እጄን ባላነሳ ኖሮ ሌላ ወንድ ከንቲባ ይኖርን ነበር”

የተቃዋሚዉ  የዴሞክራቲክ አልያንስ ፓርቲ አባል ፓልትሴ በጠባብ እና በሚያስገርም ሁኔታ ነዉ ምርጫዉን ያሸነፉት። የማሸነፋቸዉ ምክንያት አዲስዋ ከንቲባ ከሦስት ዓመታት በፊት ጆሃንስበርግን "የእስራኤል ወዳጅ" ብለዉ በመጥራታቸዉ ነዉ ተብሎአል።

Südafrika | Mpho Phalatse in Johannesburg

አዲስዋ የጆሃንስበርግ ከንቲባ እምፖ ፓልትሴ ሊሰሯቸዉ ያሰቡትን ስራ እና ስለያዙት ራዕይ፤ ብሎም ቅድሚያ የሊሰጣቸዉ ስለሚገቡ ስራዎች ይናገራሉ። ደህንነቱ የተጠበቀ ከተማ፤ እድገት እና ስራ፤  ለተቸገሩ ሰዎች ድጋፍ፤  ውጤታማነት፤ ከሚዘረዝሩዋቸዉ ጉዳዮች መካከል ናቸዉ። 

«ሁሉም ነዋሪ ጥራት ያለው አገልግሎት ማግኘት ይገባዋል፤ ማግኘትም አለበት። መብራቱን አብርቶ መዋልም ሆነ ቧንቧን ሳይዘጉ ዉኃዉ እንዲፈስ ማድረግ ግን ይቅርታ የማይደረግለት ተግባር ነዉ። መሠረታዊ የሆነዉ የመብራት ኃይል አገልግሎት ካልኖረ የኢኮኖሚ ዕድገት ሊኖር አይችልም»   

ከዚህ ንግግራቸዉ አንድ ሰዓት በኋላ የጆሃንስበርጓ ከንቲባ በቢሮዎቸዉ እና በስብሰባ አዳራሾች ተገኝተዋል። እሳቸዉ ከሚቀመጡበት ከመስርያቤታቸዉ ህንፃ ብዙም ሳይርቅ በርካታ የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚኖሩበት፤ ወንጀል የሚፈፀምበት፤ ክምር ቆሻሻ የሚታይበት ቦታ አለ። ከንቲባዋ ራሷ እንደሚሉት ከተማዋ እንደ አንድ ከተማ በእድገት ላይ ሳትሆን እያሽቆለቆለች ነዉ። በአንድ ወቅት ጆሃንስበርግ ወርቅ የሚገኝባት ከተማ ነበረች።

Südafrika | Proteste bei Antrittsrede von Mpho Phalatse in Johannesburg

  ግን አሁን የዝያኔዉ ወርቃማ ቀናት አልፈዋል። በከተማዋ መብራትም ሆነ የመጠጥ ዉኃ ይጠፋል። የወንጀለኛ ቡድኖች በከተማዋ ማዕከል ያሉትን ሁሉንም የመኖርያ ሕንፃዎች ይዘዋል። በጆሃንስበርግ ባለፉት ወራት ታፍነዉ ወንጀል የተፈፀመባቸዉ ሰዎች ቁጥር እጅግ ጨምሮአል። እንደ አዲስ ተሿሚዋ ከንቲባ ከጆሃንስበርግ ነዋሪ መካከል 55 በመቶዉ ወጣት ነዉ ። 40 በመቶ ነዋሪ ደግሞ ስራ አጥ ነዉ።

አሁንም ሐኪም ነኝ። የበከተማዉ ያሉ ህሙማንን አክማለሁ። ከተማዋ በእድል የተሞላች፤ በወርቅ የተሞላች ከተማ ናት። ለዓመታት እና አስርት ዓመታት እድሎችን ፍለጋ የተለያዩ ሰዎች ወደ ጆሃንስበርግ መጥተዋል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ዛሬ መጨረሻቸው ጎዳና ላይ መዉደቅ ሆንዋል። ምክንያቱም ከተማው ተስፋ አስቆርጧቸዋለች። ስለዚህም አሁን ከተማዋ ታማለች ሐኪም ያስፈልጋታል። አሁን ዶክተሯ በመምራት ላይ ትገኛለች። ስለዚህም ከተማዋ ጤናማ እንድትሆን እረዳታለሁ። 

እንድያም ሆኖ ለብዙዎች ጆሃንስበርግ ከተማ መተዳደርያ ስራ ያገኙበት እና ኑሮአቸዉን የመሰረቱበት ከተማ ነዉ። በሺዎች የሚቆጠሩ ከተለያዩ ሃገራት የሚመጡ አፍሪቃዉያን የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ በጆሃንስበርግ አሁንም እየፈለሱ ይመጣሉ።  ፖለቲከኞች በተለይ ለከንቲባነት በተደረገው የምርጫ ቅስቀሳ ብዙዎች ህገ-ወጥ ስደትን ዋና ጉዳያቸው አድርገው ያነሱታል። አዲስዋ የጆሃንስበርግ ከንቲባ እምፖ ፓልትሴ ግን ይህን አላደረጉም። ከንቲባዋ የጆሃንስበርግ ነዋሪዎች አሁን በቅድምያ የኮሮና መከላከያ እንዲወስዱ ጥሪ አድርገዋል።

Südafrika | Stadtteil Hillbrow in Johannesburg

በደቡብ አፍሪቃ ኦሚክሮን የተባለዉ አዲስ አይነት የኮሮና ወረርሽኝ በፍጥነት እየጨመረ መሆኑ አሳሳቢ ሆንዋል። የበሽታዉ አይነት ከደቡብ አፍሪቃ ከተሞች ሁሉ በጆሃንስበርግ እና አካባቢዉ በከፍተኛ ቁጥር ተገኝቶአል። በሌላ በኩል  በደቡብ አፍሪቃ ዉስጥ ካለዉ ነዋሪ መካከል የኮሮና ክትባትን ሙሉ በሙሉ የወደሰዉ ከአራቱ አንዱ ሰዉ ብቻ ነው። 

አዜብ ታደሰ 

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ሐኪምዋ ጆሃንስበርግን ከያዛት በሽታ ሁሉ ለማከም ተዘጋጅተዋል  

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ኬፕታዉን እና አካባቢዋ ላይ የእሳት አደጋ ሲከሰት ለመመርያ ጊዜ አይደለም። በተለይ እሳቱ ሲነሳ ከባድ ነፍስ ይነፍስ ስለነበር፤ እሳቱን ለማጥፋት ይደረግ የነበረዉን ጥረት አደገኛ አድርጎት ነበር። በእዉነቱ ንፋሱ ምን ያህል ከባድ እንደነበር መግለፅ ያስቸግራል። የንፋሱ ኃይል አንድን ሰዉ የመጣል ብሎም የማንከባለል ኃይል የነበረዉ።

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እሁድና በሚቀጥለዉ ሰኞ በሚካሄደዉ 33 ኛዉ የአፍሪቃ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ደቡብ አፍሪቃ የኅብረቱን የ 2020 የሊቀመንበርነት ስልጣን ከግብፅ ትረከባለች። የአፍሪቃ ኅብረት የፕሬዚዳንትነት መንበር በየዓመቱ በዙር የሚያዝ ሲሆን፤ የግብጹ ፕሬዚዳንት ኧል-ሲሲ ስልጣኑን ለደቡብ አፍሪቃዉ አቻቸዉ ለሲሪል ራማፎዛ ያስረክባሉ።