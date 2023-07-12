 የጂጅጋው የእሳት አደጋ ተጎጂዎች አቤቱታ እና የመንግስት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 12.07.2023

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ኢትዮጵያ

የጂጅጋው የእሳት አደጋ ተጎጂዎች አቤቱታ እና የመንግስት ምላሽ

በጅጅጋው የእሳት አደጋ በቃጠሎው ጉዳት የደረሰባቸው ነጋዴዎች መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ወደ ቀደመ ስራቸው እንዲመልሳቸው ጥያቄ አቅርበዋል። ከባድ ውድመት ያስከተለው አደጋ መንስኤ እየተጣራ መሆኑን ያስታወቀው የክልሉ መስተዳድር ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሜቴ ተዋቅሮ ስራ መጀመሩን ገልፃል።

የጅጅጋው ለእሳት አደጋ ተጎጂዎች የመልሶ ማቋቋም ጥሪ እና ምላሹ

በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ በተለምዶ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው የገበያ ስፍራ ከቀናት በፊት የተከሰተው የእሳት አደጋ ከዘጠኝ መቶ በላይ የንግድ ሱቆችን አውድሟል። በቃጠሎው ጉዳት የደረሰባቸው ነጋዴዎች መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ወደ ቀደመ ስራቸው እንዲመልሳቸው ጥያቄ አቅርበዋል። ከባድ ውድመት ያስከተለው አደጋ መንስኤ እየተጣራ መሆኑን ያስታወቀው የክልሉ መስተዳድር ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሜቴ ተዋቅሮ ስራ መጀመሩን ገልፃል።በሶማሌ ክልል 3.8 ሚሊዮን ሕዝብ ርዳታ ይሻል

በጅግጅጋ ከቀናት በፊት በተለምዶ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው የገበያ ስፍራ በደረሰው ቃጠሎ ጉዳት ከደረሰባቸው ነጋዴዎች አንዷ የሆኑት ወ/ሮ ደሀቦ ሀሰን በስፍራው የነበራቸው ሱቃቸው ሙሉ በሙሉ መውደሙን በማንሳት ወደ ቀደመ የንግድ ስራቸው ለመመለስ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል።አቶ ከይሩ አሊ የተባሉ ነጋዴም ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርበዋል።

Äthiopien Brand in Jigjiga

በጅጅጋው የእሳት አደጋ የወደመው ንብረት

የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈርሀን ጅብሪል ለዶይቼ ቬለ በስልክ በሰጡት መረጃ በአደጋው የደረሰውን ውድመት የሚያጠራ እና በቀጣይም ለተጎጂ ነጋዴዎች የሚደረግ ድጋፍን የሚያሰባስብ ኮሚቴ በክልሉ ተቋቀቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል።የሶማሌ ክልል መንግሥት እርምጃ ሥራ ያስቆማቸው ጋዜጠኞች

በማዕከሉ ላይ የደረሰው ጉዳት ከከተማዋ አልፎ ለአካባቢው የኢኮኖሚ መቃወስ ያመጣል ያሉት አቶ ፈርሀን የክልሉ መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን ተጎጂዎች ወደ ቀድሞ ስራቸው እንዲመለሱ እና የገበያ ማዕከሉም በተሻለ ደረጃ በአጭር ጊዜ እንዲገነባ ይደረጋል ብለዋል። ሰሞኑን በጅግጅጋ ከተማ በደረሰው የእሳት ቃጠሎ ሳቢያ ከዘጠኝ መቶ በላይ ሱቆች መውደማቸውን ያስታወቀው የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ የአደጋው ትክክለኛ መንስዔ እየተጣራ እንደሚገኝ ገልፃል።

መሳይ ተክሉ

ታምራት ዲንሳ

ነጋሽ መሐመድ

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የሶማሌ ክልል ድጎማ

ድጎማዉን ያገኙት የከተማይቱ ነዋሪዎች እንደሚሉት መስተዳድሩ የገንዘብ ድጎማ ከማድረጉ በላይ ችግራቸዉን በመረዳቱ ይበልጥ ደስተኛ ናቸዉ።መስተዳድሩ በጥቃቱ ለተገደሉ ቤተሰቦችና የአካል ጉዳት ለደረሰባቸዉም ድጎማ  እንደሚሰጥ አስታዉቋል።

ኢትዮጵያ በሞባይል ገንዘብ ማንቀሳቀስ 

ጥሬ ገንዘብ አውጥቶ መክፈል አሁን በጂጂጋ ዘመን ያለፈበት መስሏል። በሶማሌ ክልል ዋና ከተማ ከቅርብ ወራት ወዲህ በሞባይል ስልክ ገንዘብን ማንቀሳቀስ እጅግ ተስፋፍቷል። ሆኖም በአብዛኛው የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት የኢንተርኔት ግንኙነትን ይፈልጋል። ይህ ደግሞ የግንኙነት ትስስሩ አሁንም አስተማማኝ በሆነባት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ተግዳሮት ነው።

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