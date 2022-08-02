የጂምኒክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በቼክ ሪፐብሊክ

ስብሰባው የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በወቅታዊና ወሳኝ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት ለሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎች ግንዛቤ የሚያዝበት ስብሰባ ነው። በቼክ ሪፐብሊክ የተጠራውና በኅብረቱ የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ሚስተር ጆሴፕ ቦሬል የተመራው የዚህ ስብሰባ ትኩረት ሩስያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት መዘዝ እንደሆነ ተገልጿል።
ከአውሮጳ ኅብረት የበጋ እረፍት በኋላ በውቅቱ የኅብረቱ ፕሬዝዳንት የሚጠራው የጂምኒክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ የሚሰኘው ጉባኤ ትናንትናና ዛሬ ተካሂዷል። በየስድስት ወሩ የሚካሄደው ይህ ስብሰባ የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በወቅታዊና ወሳኝ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት ለቀጣይ ስራዎቻቸውና ለሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎች ግንዛቤ የሚያዝበት ስብሰባ ነው። ስብሰባው ጂሚኒክ የሚለውን ስያሜውን ያገኘው በበጎርጎሮሳዊው 1974 ዓም ለተመሳሳይ ዓላማ የመጀመሪያው ስብሰባ በተካሄደባት በጀርመንዋ በኤሮሽስታት ከተማ ከሚገኘው የጂሚኒክ የስብሰባ ማዕከል ነው። በቼክ ሪፐብሊክ የተጠራውና በኅብረቱ የውጭ ጉዳይ ሃላፊ ሚስተር ጆሴፕ ቦሬል የተመራው የዚህ ስብሰባ ዋነኛ ትኩረት ሩስያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት መዘዝና የኅብረቱና የአፍሪቃ የወዳጅነት ግንኙነት እንደሆነ ተገልጿል። ዝርዝሩን የብራሰልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ አዘጋጅቶታል።
ገበያው ንጉሤ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ