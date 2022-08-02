 የጂምኒክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በቼክ ሪፐብሊክ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 31.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

የጂምኒክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በቼክ ሪፐብሊክ

ስብሰባው የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በወቅታዊና ወሳኝ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት ለሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎች ግንዛቤ የሚያዝበት ስብሰባ ነው። በቼክ ሪፐብሊክ የተጠራውና በኅብረቱ የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ሚስተር ጆሴፕ ቦሬል የተመራው የዚህ ስብሰባ ትኩረት ሩስያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት መዘዝ እንደሆነ ተገልጿል።

የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በቼክ ሪፐብሊክ

ከአውሮጳ ኅብረት የበጋ እረፍት በኋላ በውቅቱ የኅብረቱ ፕሬዝዳንት የሚጠራው የጂምኒክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ የሚሰኘው ጉባኤ ትናንትናና ዛሬ ተካሂዷል። በየስድስት ወሩ የሚካሄደው ይህ ስብሰባ የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በወቅታዊና ወሳኝ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት ለቀጣይ ስራዎቻቸውና ለሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎች ግንዛቤ የሚያዝበት ስብሰባ ነው። ስብሰባው ጂሚኒክ የሚለውን ስያሜውን ያገኘው በበጎርጎሮሳዊው 1974 ዓም ለተመሳሳይ ዓላማ የመጀመሪያው ስብሰባ በተካሄደባት በጀርመንዋ በኤሮሽስታት ከተማ ከሚገኘው የጂሚኒክ የስብሰባ ማዕከል ነው። በቼክ ሪፐብሊክ የተጠራውና በኅብረቱ የውጭ ጉዳይ ሃላፊ ሚስተር ጆሴፕ ቦሬል የተመራው የዚህ ስብሰባ ዋነኛ ትኩረት ሩስያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት መዘዝና የኅብረቱና የአፍሪቃ የወዳጅነት ግንኙነት እንደሆነ ተገልጿል። ዝርዝሩን የብራሰልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ አዘጋጅቶታል።
ገበያው ንጉሤ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ 
 

Audios and videos on the topic

የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በቼክ ሪፐብሊክ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ቃለምልልስ ከአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ጆሴፕ ቦሬል ጋር

ቃለምልልስ ከአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ጆሴፕ ቦሬል ጋር 02.08.2022

«የአውሮጳ ኅብረት በሩስያ መንግሥት ላይ የጣለው ማዕቀብ ሩስያ ወደ አፍሪቃ በምታቀርበው የማዳበሪያ ምርት ላይ ተጽእኖ አያደርግም»የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳዮች ተጠሪ ጆሴፕ ቦሬል

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ 19.07.2022

«ማዕቀቦቹ ጦርነቱን ያሳጥራሉ፤ሩስያን በማዳከምም ፈጣን ስኬት ያስገኛል ብለው ያስቡ ነበር።ሆኖም ይህ አልሰራም። በመጀመሪያ እግራችን ላይ ተኮስን ብዬ ነው የማስበው።አሁን ደግሞ የአውሮጳ ምጣኔ ሀብት በራሱ ሳንባዎች ላይ መተኮሱን በግልጽ እናያለን።ይህን አድርጎም ትንፋሹ እንዳያጥርበት በየቦታው እየተጣጣረ ነው።»ቪክቶር ኦርባን

የአውሮጳ ኅብረት የመስፋፋት እቅድና አንድምታው 

የአውሮጳ ኅብረት የመስፋፋት እቅድና አንድምታው  15.03.2022

የአውሮጳ ኅብረትም በተለይ ከዩክሬኑ ጦርነት ወዲህ ለኅብረቱ መስፋፋት ለየት ያለ ትኩረት የሰጠ መስሏል። በዚህ ሳምንት ሰሜን መቄዶናያ የነበሩት የኅብረቱ የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ጆሴፕ ቦሬል  የኅብረቱ መስፋፋት ተጠናክሮ  እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። 