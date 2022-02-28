 የጀርመን የጦር ኃይል በጀትና የጦር መሣሪያ ድጋፍ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 28.02.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የጀርመን የጦር ኃይል በጀትና የጦር መሣሪያ ድጋፍ

ጀርመን ከዚህ ቀደም የነበረውን የጦር መሣሪያ ደንቧን ወደጎን ብላ በሳምንቱ መጨረሻ ለዩክሬን የጦር መሣሪያ ልካለች። የራሷንም የጦር ኃይል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት መዘዝ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለማጠናከር 100 ቢሊየን ዩሮ መመደቧን ይፋ አደረገች።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:01

ጀርመን ለዩክሬንም የጦር መሣሪያ ረድታለች

የዩክሬን ወታሮች ወደ ዋና ከተማ ኪየቭ የሚገሰግሰውን የሩሲን የጦር ኃይል ለመመከት እየታገሉ መሆኑ እየተነገረ ነው። ዩክሬን በአንድ በኩል እየመከተች በሌላ ወገን ከሩሲያ ጋር ለመደራደር የሁለቱም ሃገራት ልዑካን ዛሬ ተገናኝተው ውይይት መጀመራቸውን ዘገባዎች ያሳያሉ። የተፈራው የሁለቱ ሃገራት ፍጥጫ ወደ ጦርነት ከተሸጋገረ ወዲህም ምዕራባውያን ሃገራት ለዩክሬን ድጋፍ ለመስጠት የየበኩላቸው እያደረጉ ነው። ጀርመን ከዚህ ቀደም የነበረውን የጦር መሣሪያ ደንቧን ወደጎን ብላ በሳምንቱ መጨረሻ ለዩክሬን የጦር መሣሪያ ልካለች። የራሷንም የጦር ኃይል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት መዘዝ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለማጠናከር 100 ቢሊየን ዩሮ መመደቧም ተነግሯል። ሩሲያ በበኩሏ ሁሉም የኒኩሊየር ጦር መሣሪያዎቿ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ትዕዛዝ ሰጥታለች። ከሩሲያ ጋር የተሻለ ቅርርብ እንዳላቸው የሚነገረው የጀርመን ፖለቲከኞች ጦርነቱ እንዳይስፋፋ የሚኖራቸው ሚና ምን ያህል ይሆን? የበርሊን ዘጋቢያችን ይልማ ኃይለ ሚካኤልን አነጋግረነዋል። 

ይልማ ኃይለ ሚካኤል 

ሸዋዬ ለገሠ 

እሸቴ በቀለ 

 

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ጀርመን ለዩክሬንም የጦር መሣሪያ ረድታለች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዩሮኤሺያ ጥልማሞት

የዩሮኤሺያ ጥልማሞት 28.02.2022

የስላቮች መናኸሪያ፣ የቫራንጊያሶች ወይም የቫይኪንጎች መናገሻይቱ፣ የኪየቫን-ሩስ መንደላቀቂያዋ ከተማ በ1240 ሞንጎሎች እንዳጠፏት ያክል አልሞተችም።የምስራቅ አዉሮጳዊቱ ባግዳድ መሆን አለመሆኗም አለየም።አልሞተችም ግን ጥልማሞት ሰፍሯባታል።የማስጠንቀቂያ ደዉል ጩኸት፣ የቦምብ፣ ሚሳዬል ነጎድጓድ የሞት ምፅአቱን ሰዓት በሰዓት ያረዳባታል

German Chancellor Olaf Scholz addresses an extraordinary session, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, February 27, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ለጀርመን ጦር 100 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚመደብ መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ ይፋ አደረጉ። 27.02.2022

የጀርመን መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ በ2022 በጀት ዓመት 100 ቢሊዮን ዩሮ (112.7 ቢሊዮን ዶላር) ለአገራቸው ጦር ሠራዊት ለመመደብ ቃል ገብተዋል። ጀርመን ትላንት ቅዳሜ 1,000 ጸረ-ታንክ የጦር መሣሪያዎች እና 500 ከምድር ወደ ሰማይ የሚምዘገዘጉ ሚሳይሎች ከጀርመን ጦር ክምችት ለዩክሬን እንዲሰጥ ወስናለች።

FILE PHOTO: A man using a mobile phone passes the logo of global secure financial messaging services cooperative SWIFT at the SIBOS banking and financial conference in Toronto, Ontario, Canada October 19, 2017. REUTERS/Chris Helgren/File Photo

ምዕራባውያኑ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው የባንኮች የክፍያ መፈጸሚያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው 27.02.2022

የአውሮፓ ኅብረት፣ አሜሪካ እና ብሪታኒያ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው ዓለም አቀፍ የክፍያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው። ምዕራባውያኑ የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ በውጭ አገራት ተቀማጭ ገንዘብ እንዳያንቀሳቅስ ለማድረግ ጭምር አቅደዋል። 