የጀርመን የልማት ተራድዖ በኢትዮጵያ የሰላም ግንባታ

የደቡብ ፣ የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጲያ ህዝቦች ክልላዊ መንግሥታት ለሚቀጥሉት ሦስት ዓመታት ገቢራዊ የሚሆን የሰላም ግንባታ ፕሮጀክት መጀመራቸውን አስታወቁ ፡፡ የክልል መንግሥታቱ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ የሚያደርጉት ጂ አይ ዜድ ከተባለ የጀርመን የልማት ተራድኦ ድርጅት ጋር በመተባበር ነው ተብሏል፡፡
የደቡብ ፣ የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጲያ ህዝቦች ክልላዊ መንግሥታት ለሚቀጥሉት ሦስት ዓመታት ገቢራዊ የሚሆን የሰላም ግንባታ ፕሮጀክት መጀመራቸውን አስታወቁ ፡፡
የክልል መንግሥታቱ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ የሚያደርጉት ጂ አይ ዜድ ከተባለ የጀርመን የልማት ተራድኦ ድርጅት ጋር በመተባበር ነው ተብሏል፡፡
በሀዋሳ በተካሄደው የፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ሥነ ሥረዓት ላይ እንደተገጸው በፕሮጀክቱ በሰላም ግንባታ ላይ የሚሠሩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፣ የሃይማኖት ተቋማትና ልዩ ልዩ የማህበረሰብ አደረጃጀቶች በቅንጅት የሚሠሩ ይሆናል ፡፡
የኢትዮ ጀርመን የሰላም ግንባታ ትብብር
የደቡባዊ የኢትዮጵያ አካባቢ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሄድ መለስ የሚሉ ግጭቶች ለሰብአዊና ለቁሳዊ ውድመት ምክንያት መሆናቸው አልቀረም ፡፡ የአስተዳደር መዋቅር ፣ የወሰን መካለል ፣ የተፈጥሮ ሀብት ይገባኛል ጥያቄዎች የአብዛኞቹ ግጭቶች መንስኤ ተደርገውም ይወሰዳሉ ፡፡ እነኝህን የግጭት አዝማሚያዎች ወደ በጎ ለመቀየር ያስችላል የተባለ የሰላም ግንባታ ፕሮጀክት በደቡብ ፣ በሲዳማና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጲያ ህዝቦች ክልል ተግባራዊ መሆን ጀምሯል፡፡ የሰላም ግንባታ ፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ በሀዋሳ ከተማ ይፋ ሲደረግ እንደተገለጸው ፕሮጀክቱ ለሚቀጥሉት ሦስት ዓመታት በክልሎቹ ተግባራዊ ይሆናል ፡፡ ፕሮጀክቱ የሚደገፈው GIZ በተባለ የጀርመን የልማት ተራዕዶ ድርጅት ሥር በሚገኘው የሲቪል ሰላም መረሃ ግብር ወይም CPS ፕሮጀክት አማካኝነት ነው ፡፡
ፕሮጀክቱ ምን ይዞ መጣ ?
የሰላም ግንባታ ፕሮጀክቱ በአብዛኛው የሚያተኩረው በታችኛው የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ መሆኑን በማስጀመሪያ ሥነሥረዓቱ ላይ የገለጹት በድርጅቱ የሲቪል ሰላም መረሃ ግብር የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሚካኤል ኤበርሊን ‹‹ ፕሮጀክቱ ያተኮረው በተመረጡ የትኩረት ቦታዎች ላይ ነው ፡፡ የሚከተለው ሥልትም የማህበረሰብ ክፍሎች ግጭቶችን የማስተዳደር አቅም በማጎልበት ልማታዊ ለውጦችን እንዲያመጡ ማድረግ ነው ፡፡ እንዲሁም የሚመለከታቸው የሰላም ተዋንያን የየራሳቸውን ሃላፊነት ወስደው እንዲሠሩ ድጋፎችን ማድረግ ሌላው የፕሮግራሙ ዓላማ ነው ፡፡ በተጨማሪም ለግጭት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን በመለየትና ተለዋዋጭ የግጭት ባህሪትን በመረዳት ለዛ የሚመጥኑ መፍትሄዎችን ለማምጣት ይሠራል፡፡ ለዚህም አካባቢያዊ የሃይማኖትና ነባር የማህበረሰብ ተቋማትን የመደገፍና የማጠናከር ተግባራትን የሚያከናውን ይሆናል ›› ብለዋል ፡፡
የመንግሥትና የሲቪል ድርጅቶች ጥምረት
አቶ አንድነት አሸናፊ በአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጲያ ህዝቦች ክልል የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ ናቸው ፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ ክልሉ አንፃራዊ ሰላማዊ የሰፈነበት ቢሆንም ይህን ጠብቆ ለመጓዝ ግን ድጋፍ ያሥፈልገዋል የሚሉት አቶ አንድነት ‹‹ ዛሬ የተጀመረው ፕሮግራም በህዝቡ ውስጥ ያሉ የሰላም እሴቶችን ለማጎልበት ትልቅ ሚና ይኖረዋል ፡፡ በተለይ በሰላም ላይ የሚሰሩ የመንግስትና የማህበረሰብ ተቋማትን አቅም ለማጠናከርና ያግዛል ፡፡ እንዲሁም ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን በመጠቀም ማህበረሰቡ የራሱን ሰላም እራሱ እንዲጠበቅ የሚያስችለውን የምክክር መድረክ በማመቻቸት ዘላቂነት ያለው ሰላም ለመፍጠር አጋዥ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ ›› ብለዋል ፡፡
የሰላም ግንባታ ፕሮጀክቱ አጋር የሆነው የሀብትና የዘላቂ ለውጥ ማዕከል ሥራ አስኪያጅ አቶ ኩሲያ በቀለ በበኩላቸው ፕሮግራሙ ከሌሎች መሰል ሥራዎች የሚለየው ድርጅቱ ዝምብሎ በራሱ ብቻውን የሚሠራው አይደለም ይላሉ ፡፡ ፕሮጀክቱን ተፈፃሚ ለማድረግ በሰላም ግንባታ ላይ የሚሠሩ የመንግሥት ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፣ የሃይማኖት ተቋማትና የማህበረሰብ አደረጃጀቶች በቅንጅት እንደሚሠሩ አቶ ኩሲያ አብራርተዋል፡፡ የሰላም ግንባታ የጋራ ሥራ ውጤት ነው የሚሉት አቶ ኩሲያ ‹‹ በሰላም ዙሪያ ይመለከተናል የሚሉ አካላት በሙሉ በፕሮጀክቱ መሳተፋቸው በክልሎቹ ቀጣይነት ያለው ሰላም ለማረጋገጥ የሚያስችል አቀራረቡ ነው ›› ብለዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ