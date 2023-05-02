 የጀርመን መራሔ መንግስት ጉብኝት በኢትዮጵያና ኬንያ | አፍሪቃ | DW | 03.05.2023

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አፍሪቃ

የጀርመን መራሔ መንግስት ጉብኝት በኢትዮጵያና ኬንያ

ሾልስ ከኢትዮጵያ ፌደራዊ መንግስት፣ ከትግራይ ክልል ጊዚያዊ መሪዎችና ከአፍሪቃ ሕብረት ባለስልጣናት ጋር በሚያደርጉት ዉይይት የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነት ገቢራዊነት፣የሰብአዊ ርዳታ አቅርቦትና የሱዳንን ጦርነት ትኩረት ሰጥተዉ ይነጋገራሉ

ሾልስ አፍሪቃን ሲጎበኙ ያሁኑ ሁለተኛቸዉ ነዉ

የጀርመን መራሔ መንግስት ኦላፍ ሾልስ በኢትዮጵያና በኬንያ የሚያደርጉትን የሶስት ቀናት ጉብኝት ነገ ከአዲስ አበባ ይጀምራሉ።ሾልስ ከኢትዮጵያ ፌደራዊ መንግስት፣ ከትግራይ ክልል ጊዚያዊ መሪዎችና ከአፍሪቃ ሕብረት ባለስልጣናት ጋር በሚያደርጉት ዉይይት የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነት ገቢራዊነት፣የሰብአዊ ርዳታ አቅርቦትና የሱዳንን ጦርነት ትኩረት ሰጥተዉ ይነጋገራሉ።የጀርመን የኩባንያና የንግድ ድርጅት ተወካዮችን የሚያስከትሉት ሾልስ ከኬንያ መሪዎችና ባለሐብቶች ጋር ሥለሁለቱ ሐገራት የንግድ ልዉዉጥና የተፈጥሮ ጥበቃ ይመክራሉ።ከአፍሪቃ ትልቁን የእንፏሎት ወይም የጆኦተርማል ኃይል ማመንጫ ተቋምን ይጎበኛሉም።

ፊሊፕ ዛንድነር

ይልማ ኃይለሚካኤል 

ነጋሽ መሐመድ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

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ሾልስ አፍሪቃን ሲጎበኙ ያሁኑ ሁለተኛቸዉ ነዉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኦላፍ ሾልስ የኢትዮጵያና የኬንያ ጉብኝት ፋይዳ

የኦላፍ ሾልስ የኢትዮጵያና የኬንያ ጉብኝት ፋይዳ 02.05.2023

ሁለት ዓመት የዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሳይታሰብ በሰላም ስምምነት ማብቃቱ የሾልስን ትኩረት የሳበ ጉዳይ መሆኑ አልቀረም። ሾልስ ወደ ኢትዮጵያና ኬንያ የሚጓዙት የጀርመን ኩባንያዎች ባለቤቶችንም አስከትለው ነው። ይህ ለኢትዮጵያ ባለወረቶችን ለመሳብ ጥሩ አጋጣሚ እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህ የሚሳካው ኢትዮጵያ ተዘጋጅታ ስትጠብቃቸው ብቻ ነው

የአፍሪቃ መሪዎች ከሶማልያ የዉጭ ኃይላትን ሁሉ ሊያስወጡ ነዉ

የአፍሪቃ መሪዎች ከሶማልያ የዉጭ ኃይላትን ሁሉ ሊያስወጡ ነዉ 29.04.2023

በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪቃ ኅብረት በሶማልያ ያሰማራቸዉን የሰላም አስከባሪ የውጭ አገር ወታደሮች ሁሉ ደረጃ በደረጃ ለማውጣት ተስማምቷል። ህብረቱ የሰላም አስከባሪ ጓዱን ማስወጣት የሚጀምረው ከፊታችን ሰኔ ወር መጨረሻ ጀምሮ እንደሆንም ይጠበቃል። ይሁንና የዉጭ ኃይላቱን የማዉጣቱ ሂደት የሶማሊያን ዜጎች ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥስ አይገባም።

+++Bilder nur zur abgesprochenen Berichterstattung+++ Kidus Asfaw co founder and CEO of Kubik and his Global Startup Award- Titel: Kidus Asfaw is the Co-founder and CEO of Kubik technology. Kubik, is an environmental technology startup which converts plastic waste into low-carbon, durable, and affordable building materials.This Ethiopia and Kenya based startup has been awarded Startup of the Year at the Global Startup Awards in Copenhagen, Denmark on 29 march 2023.

ኪዩቢክ፤ የዓመቱ ምርጥ የቴክኖሎጅ ኩባንያ 26.04.2023