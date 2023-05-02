የጀርመን መራሔ መንግስት ጉብኝት በኢትዮጵያና ኬንያ

ሾልስ ከኢትዮጵያ ፌደራዊ መንግስት፣ ከትግራይ ክልል ጊዚያዊ መሪዎችና ከአፍሪቃ ሕብረት ባለስልጣናት ጋር በሚያደርጉት ዉይይት የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነት ገቢራዊነት፣የሰብአዊ ርዳታ አቅርቦትና የሱዳንን ጦርነት ትኩረት ሰጥተዉ ይነጋገራሉ
የጀርመን መራሔ መንግስት ኦላፍ ሾልስ በኢትዮጵያና በኬንያ የሚያደርጉትን የሶስት ቀናት ጉብኝት ነገ ከአዲስ አበባ ይጀምራሉ።ሾልስ ከኢትዮጵያ ፌደራዊ መንግስት፣ ከትግራይ ክልል ጊዚያዊ መሪዎችና ከአፍሪቃ ሕብረት ባለስልጣናት ጋር በሚያደርጉት ዉይይት የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነት ገቢራዊነት፣የሰብአዊ ርዳታ አቅርቦትና የሱዳንን ጦርነት ትኩረት ሰጥተዉ ይነጋገራሉ።የጀርመን የኩባንያና የንግድ ድርጅት ተወካዮችን የሚያስከትሉት ሾልስ ከኬንያ መሪዎችና ባለሐብቶች ጋር ሥለሁለቱ ሐገራት የንግድ ልዉዉጥና የተፈጥሮ ጥበቃ ይመክራሉ።ከአፍሪቃ ትልቁን የእንፏሎት ወይም የጆኦተርማል ኃይል ማመንጫ ተቋምን ይጎበኛሉም።
ፊሊፕ ዛንድነር
ይልማ ኃይለሚካኤል
ነጋሽ መሐመድ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር