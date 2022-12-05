 የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ | ዓለም | DW | 07.12.2022

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ዓለም

የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ

ቡድኑ የአንድ የቀኝ ክንፍ ንቅናቄ አካል መሆኑን የጀርመን ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። ቡድኑ የጀርመን መንግሥትን በኃይል ገልብጦ አዲስ መንግሥት የመመስረት ጽኑ አቋም በመያዝ የተመሰረተ መሆኑም ተገልጿል። ቡድን ጀርመን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት አንስቶ እስካሁን ለምትመራበት ለዴሞክራሲያዊው ፌደራል ሪፐብሊክ መንግሥት እውቅና አይሰጥም።

የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ

የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ 25 የአንድ ጽንፈኛ ቡድን አባላት ወይም ደጋፊዎችን ማሰሩን የጀርመን ፖሊስ ዛሬ አስታውቋል።  አሸባሪ የተባለው ይኽው ቡድን የአንድ መጠነ ሰፊ የቀኝ ክንፍ ንቅናቄ አካል መሆኑን የጀርመን ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። ቡድኑ የጀርመን መንግሥትን በኃይል ገልብጦ አዲስ መንግሥት የመመስረት ጽኑ አቋም በመያዝ የተመሰረተ መሆኑም ተገልጿል። የጀርመን ፖሊስ በአስራ አንድ የጀርመን ግዛቶች ባካሄደው ምርመራ፣ የ52 ተጠርጣሪዎች መሆናቸው የተገለጸ ፣130 ንብረቶችን ማግኘቱን ተናግሯል። «ራይሽስቡርገር» የተባለው ተጠርጣሪዎቹ አባላት ወይም ደጋፊዎች ናቸው የተባሉበት ቡድን ጀርመን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት አንስቶ እስካሁን ለምትመራበት ለዴሞክራሲያዊው ፌደራል ሪፐብሊክ መንግሥት እውቅና አይሰጥም። 

ይልማ ኃይለ ሚካኤል

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ
 

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