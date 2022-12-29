የጀርመናዉያን የገና በዓል ባህላዊ አከባበር

የገና በዓል በጀርመን ድሆች የሚጠየቁበት ለሌላቸዉ ያለሽን የምታካፍይበት የተባረከ እና የተደነቀ ሰዓትነዉ የገና በዓላቸዉን እኔም እወደዋለሁ። በዚህ ዓመት በዩክሬይን እና የሩስያ ጦርነት ምክንያት የገና በዓል ጥቁር ጥላ ያንዣበበበት ነበር። አዉሮጳን ችግር እና ሃሳብ ላይ ጥሏል።
«የገና በዓል በጀርመን ድሆች የሚጠየቁበት ለሌላቸዉ ያለሽን የምታካፍይበት የተባረከ እና የተደነቀ ሰዓትነዉ የገና በዓላቸዉን እኔም እወደዋለሁ።»
በጀርመን ነዋሪ የሆነችዉ የአራት ልጆች እናት ኢትዮጵያዊትዋ ወ/ሮ ጥርወርቅ ዘለቀ ትባባላለች። በጀርመን ሃገር ከጀርመናዊ ባለቤትዋ እና ልጆቻቸዉ ጋር ስትኖር ወደ 22 ዓመት የሆናት ወ/ሮ ጥሩ ወርቅ ዘለቀ በጀርመናዉያን ዘንድ እጅግ የሚወደደዉን እና በየዓመቱ በጉጉት የሚጠበቀዉን የገና በዓልን ዘንድሮም በደስታ ማክበርዋን ነግራናለች።
በጎርጎሮሳዊውን የቀን ቀመር የሚከተለዉ ዓለም በድምቀት የሚከበረዉ የገና ወይም የክርስቶስ የልደት በዓል ባለፈዉ ቅዳሜ ምሽት፤ ታኅሳስ 15 ምሽት መድምቀት ተከብሯል። በርግጥ በጀርመናዉያን ዘንድ በየዓመቱ በጉጉት የሚጠበቀዉ የገና በዓል የሚከበረዉ ለሦስት ተከታታይ ቀናት ነዉ። በጀርመን የገና ማለትም የክርስቶስ ልደት በዓል መከበር የሚጀምረዉ በጎርጎረሳዉያኑ ታህሳስ 24 ምሽት ጀምሮ ሲሆን፤ በነጋታዉ ታህሳስ 25 ቀዳማዊ ገና ሲሉ ያከብሩታል። ከዝያም የሚቀጥለዉን ቀን ማለትም የጎርጎረሳዉያኑ ታህሳስ 26 ቀንን ዳግማዊ ገና ሲሉ ቀናት ያከብሩታል። በጀርመን በዓሉ ቤተሰብ የሚገናኝበት እና በጋራ የሚያከብርበት የቤተሰብ በዓል በመሆኑ ነዉ የሚታወቀዉ። እንደ ጀርመናዉያኑ አነጋገር ደግሞ በእርጋታ እና በፀጥታ ግን ደግሞ በንጹህ ልብ በደስታ የሚከበር በዓል ነዉ። ጀርመን አገር የገና በዓል ሲከበር በቀዳማዊ ገና እለት ምሽት፤ የሃገሪቱ ርዕሰ ብሔር ለዜጎቻቸዉ የእንኳን ደስ አደረሳችሁ መልዕክት ያስተላልፋሉ።
ህዝቡ በጋራ ስለመቆሙ፤ የተጎዳን ስለማገዙ ያመሰግናሉ። አብሮነት አስፈላጊነቱን አጽኖት ሰጥተዉ ይናገራሉ። እንደሌላዉ ጊዜ ሁሉ ዘንድሮም የጀርመኑ ፕሬዚዳንት ፋራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ለገና በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልክት አስተላልፈዋል። የተቆዘቆጠ የገና ዛፍ አጠገብ ቆመዉ በቴሌቭዝን ያስተላለፉት መልክት አብዛኛዉ ትኩረቱን ያደረገዉ የዩክሬን ጦርነት እና የሰብዓዊ ድጋፍ፤ ብሎም ዓለማችን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር እያካሄደ ያለዉ ዘመቻን በመቃኘት ነበር። ፕሬዚዳንቱ ለዩክሬይን ፍትህ እንዲገኝ ዜጎች ለሚያደርጉት ሰብዓዊ ርዳታ ምስጋናን አቅርበዋል። ሰላም እስኪ መጣ በጥቃት፣ በስጋትና በጭቆና ስር ካሉ ህዝቦች ጎን መቆማችን ሰዋዊነት ነዉ፤ በዚህ መንገዳችን የፍትሕ መዛባት ባለበት በድቅድቅ ጨለማ ዉስጥም የተስፋ ብርሃን እንደሚፈነጥቅ እናሳያለን ሲሉ ነዉ ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል።
«አዎን፣ በዚህም ዓመት የምንመኘዉ ሰላም እንዲነግሥ ሰላም እንዲመጣ ነዉ። ሩሲያ በዩክሬን ላይ የሰነዘረችው ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት፣ ጦርነት ወደ አውሮጳ መመለሱ፣ የዩክሬናውያን አሰቃቂ ሥቃይ እንዲሁም የውጊያው መባባስ ሁሉ በአገራችን ብዙ ሰዎችን ረብሿል፤ አስፈርቷልም። አሁንም ሰላም ስለመገኘቱ እርግጠኛ አልተሆነም። የሚመጣዉ ሰላም ለዩክሬን ሕዝብ ፍትሃዊነት የሚያስገኝ መሆን ይኖርበታል። ሰላም እስኪመጣ ድረስ ግን በጥቃት እና በስጋት ዉስጥ ከሚገኙ ከተጨቆኑ ጎን መቆማችን የሰዋዊነት ትዕዛዝ ነው።»
የጀርመን ፕሬዚዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ጊዜዉ አስቸጋሪ እና ፈተኝ ጊዜ ቢሆንም የገና በዓል በራስ የመተማመን ስሜት የሚሰጠንን ነገር ለመመልከት የሚያስችል ትክክለኛ ጊዜ ነው ሲሉ ነዉ የገለፁት። በጀርመን ከጀርመናዊ ባለቤትዋ እና ከልጆችዋ ጋር ስትኖር ወደ 22 ዓመት የሆናት ወ/ሮ ጥሩወርቅ ዘለቀ፤ የዘንድሮ የገናን በዓል እንዴት ነበር ስንል ጠይቀናት ነበር።
የዚህ ዓመት የክሪስማስ ወይም የምዕራባዉያኑ የገና በዓል ጥቁር ጥላ ያንዣበበበት የሚያስፈራ ጊዜ ሆኖ ነዉ ያለፈዉ፤ የዩክሬይን እና የሩስያ ጦርነት የሁሉንም ቤት ችግር ላይ ጥሏል። አዉሮጳን ችህር ላይ እና ሃሳብ ላይ ጥሏል። መብራት ተወድዋል ጋዝ እጥረት አለ። ይሁንና ሁሉም በአቅሙ ተደስቶ ለማሳለፍ ጥረት አድርጓል።»
ጀርመናዉያን በገና በዓል አከባበር ከሌሎች አዉሮጳዉያን ለየት የሚያደርጋቸዉ የልደት ማለት የገና በዓል ከመድረሱ ከአራት ሳምንታት ጀምሮ በዓሉ እስከሚከበርበት እስከ ታህሳስ 24 ቀን ድረስ፤ በከተማ መሃል በሚዘረጉት ገና ገበያ ነዉ። በገና ገበያ ዉስጥ የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦች የምግብ ዓይነቶች፤ በተለያ ደግሞ በቀረፋ እና በቅርንፉድ ተቀምሞ የፈላ የወይን ጠጅ መሸጡ ገበያዉን ተወዳጅ ያደርገዋል።
ዘንድሮ ከኮሮና እገዳ በኋላ እጅግ ብዙ ሰዎች የታየበት የበዓልና የገበያ አዉድ ታይቷል። ወ/ሮ ጥርወርቅ እንደሚሉት የገና በዓል ከመድረሱ በፊት ሻማ የማብራት ባህልም አለ።
በዚህ ክብረ በዓል ላይ የሚከፋቸዉ ብዙ ዜጎችም እንዳሉ ይነገራል። ወይ ገንዘብ የሌላቸዉ አልያም ዘመድ የሌላቸዉ ጉዳይ ሁሌም አንድ ርዕስ ሆኖ ይነሳል። ወ/ሮ ጥረወርቅ ዘለቀ በመጨረሻ የጀርመናዉያኑን የገና በአል አከባበርን የሌለዉ ሰዉ የሚረዳበት ብቸኛ ሰዉ የሚታሰብበት ህመምተኛ የሚጠየቅበት ጊዜ በመሆኑ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነዉ ስትል ተናግራለች።
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ