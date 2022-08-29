 የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት | ዓለም | DW | 04.11.2022

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ማስታወቂያ

ዓለም

የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት

በቻይና የመጀመርያ ጉብኝታቸዉን የጀመሩት የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ የቻይና ርዕሰ መስተዳድር እና የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ዢ ጂንፒንግ ደማቅ አቀባበል አደረጉላቸዉ። ሁለቱ ባለሥልጣናት የሚያካሂዱት ዉይይት ስለሃገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ስለዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ በተፈጠረዉ ውጥረት ላይ ያተኩራሉ ተብሎ ይታመናል።

Bundeskanzler Scholz besucht China

ዛሬ በቻይና የመጀመርያ ጉብኝታቸዉን የጀመሩት የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ የቻይና ርዕሰ መስተዳድር እና የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ዢ ጂንፒንግ ደማቅ አቀባበል አደረጉላቸዉ። ሁለቱ ባለሥልጣናት መዲና ቤጂንግ በሚገኘዉ በሕዝባዊት ቻይና ትልቅ አዳራሽ በሚያካሂዱት ዉይይት በዋናነት ስለሃገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ስለዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ በተፈጠረዉ ውጥረት ላይ ያተኩራሉ ተብሎ ይታመናል። ዢ ጂንፒንግን የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ሆነው በድጋሚ ከተመረጡ በኋላ ከምዕራቡ ዓለም ሃገራት ለመጀመርያ ጊዜ ያገኝዋቸዉ ዛሬ የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ መሆናቸዉ ነው። ቻይና አሁንም ኮቪድ 19ን ሙሉ በሙሉ ከሀገሪቱ ለማስወገድ ጥረት እያደረገች ሲሆን፤ የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ጉብኝትም ጥብቅ የኮሮና ጥንቃቄ ርምጃዎች እየተወሰደ ባለበት ጊዜ መሆኑን ከስፍራዉ የደረሰዉ ዜና ያሳያል። 

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሠ

 

ተዛማጅ ዘገባዎች

02.06.2016 Eine Frau hält in der estnischen Stadt Narva am Grenzübergang nach Russland ihren russischen Pass in den Händen. (zu dpa: «Europa zu besuchen ist ein Privileg» - Einreiseverbot für Russen?) +++ dpa-Bildfunk +++

አዉሮጳ ለሩስያዉያን የጉብኝዎች ቪዛ ጉዳይ 29.08.2022

የአዉሮጳ ህብረት የዉጭ ጉዳይ ተጠሪ ጆሴፕ ቦሬል፣ ሩሲያውያን በቱሪስት ቪዛ ወደ አውሮጳ ህብረት እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ ማገድ የሚለዉን ሃሳብ "ጥሩ ነዉ ብለዉ እንደማያምኑ" ተናገሩ። የህብረቱ ከፍተኛ የዉጭ ጉዳይ ተወካይ ጆሴፕ ቦሬል በሰጡት ቃለ ምልልስ ህብረቱ ከሩሲያ ሲቪል ማህበረሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዳያቋርጥ ሲሉ ነዉ ያስጠነቀቁት።

26.07.2022 The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa for a working visit to Ethiopia. Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Demeke Mekonnen and other high-level government officials welcomed the Russian Foreign Minister upon his arrival at Bole International Airport. During his stay in Ethiopia, Lavrov is due to consult with high-ranking government officials on matters that will strengthen the ties between the two countries. It is to be recalled that Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Ethiopia paid a visit to Russia in 2021 to discuss collaboration and strengthen relationships. Similarly, Sergey Lavrov visited Addis Abeba in 2018 and signed agreements to boost relations between Ethiopia and Russia. The Russian foreign minister had earlier visited Egypt and the Republic of the Congo.

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ 26.07.2022

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ ዲስ አበባ ገቡ። ላቭሮቭ በአዲስ አበባ ቆይታቸዉ ከኢትዮጵያና ከአፍሪቃ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የላቭሮቭ የአፍሪቃ ሃገራት ጉብኝት ዓላማ የሩስያ ዩክሬንን ወረራ ተከትሎ ሩስያን ለማውገዝ ከምዕራባውያን ጎን ያልቆመውን የአፍሪቃን ክፍለ ዓለምና የሩስያን ግንኙነት ማጠናክር ነው።

Russian-flagged cargo ship Zhibek Zholy is seen off the coast of Black Sea port of Karasu, Turkey, July 2, 2022. REUTERS/Yoruk Isik

የጥራጥሬ ምርቴ በሩስያ ተዘረፈ ያለችዉ ዩክሬይን 04.07.2022

ዩክሬይን እህል ከሃገሬ ዘርፎ ወጥቶአል ያለችዉን የሩስያን መርከብ ጥቁር ባህር ዳርቻ ላይ ይዛ እየመረመረች እንደሆን ቱርክ ዛሬ ዐስታወቀች። በቱርክ የዩክሬይን አምባሳደር እንደተናገሩት «ዚቢክ ዞሊ» የተባለዉ እና የሩስያን ባንዲራ ያነገበዉ ግዙፉ የሩስያ የጭነት መርከብ፤ በቱርክ የጉምሩክ ባለሥልጣን ተቆጣጣሪዎች በቁጥጥር ስር ገብቶአል።