የጀርመኑ መራሄ መንግሥት የዲፕሎማሲ ጥረት

የጀርመኑ መራሄ መንግሥት ኦላቭ ሾልዝ በዩክሪን እና በሩስያ መካከል ለተቀሰቀሰዉ ቀዉስ መፍትሄ ለማግኘት ዛሬ ሩስያ ሞስኮ ገብተዋል። ሩስያ በዩክሬን ድንበር ላይ አስፋራቸዉ የነበሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ጦር ሰራዊቶችዋን ወደ ኋላ መመለስዋ፤ ስጋት ያጠላበትን ዉጥረት ማርገቡ እፎይታን ፈጥሮአል።
የጀርመኑ መራሄ መንግሥት ኦላቭ ሾልዝ በዩክሪን እና በሩስያ መካከል ለተቀሰቀሰዉ ቀዉስ መፍትሄ ለማግኘት ዛሬ ሩስያ ሞስኮ ገብተዋል። ሾልዝ ወደ ሩስያ ከማቅናታቸዉ በፊት ትናንት በዩክሬይን መዲና ኪይቭ ከፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘሌንስኪይ ጋር ለቀዉሱ መፍትሄ በማፈላለግ ረገድ ተወያይተዋል። የዩክሬይን ሩስያ ቀዉስን በዲፕሎማሲ ለመፍታት ሾልዝ ከቀናት በፊት በዋሽንግተን ዲሲ ከፕሬዚደንት ባይደን ጋር መገናኘታቸዉ ይታወቃል። በሌላ በኩል ዛሬ ከቀትር በፊት ሩስያ በዩክሬን ድንበር ላይ አስፋራቸዉ የነበሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ጦር ሰራዊቶችዋን ወደ ኋላ መመለስዋ፤ ስጋት ያጠላበትን ዉጥረት ማርገቡ እፎይታን ፈጥሮአል። የሩስያ ዩክሬይን ዉዝግብ፤ የጀርመኑ መራሄ መንግሥት የዲፕሎማሲ ጥረትን በተመለከተ የበርሊኑን ወኪላችንን ጠይቀነዋል።
ይልማ ኃይለሚካኤል
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ