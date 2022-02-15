 የጀርመኑ መራሄ መንግሥት የዲፕሎማሲ ጥረት | ዓለም | DW | 15.02.2022

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ዓለም

የጀርመኑ መራሄ መንግሥት የዲፕሎማሲ ጥረት

የጀርመኑ መራሄ መንግሥት ኦላቭ ሾልዝ በዩክሪን እና በሩስያ መካከል ለተቀሰቀሰዉ ቀዉስ መፍትሄ ለማግኘት ዛሬ ሩስያ ሞስኮ ገብተዋል። ሩስያ በዩክሬን ድንበር ላይ አስፋራቸዉ የነበሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ጦር ሰራዊቶችዋን ወደ ኋላ መመለስዋ፤ ስጋት ያጠላበትን ዉጥረት ማርገቡ እፎይታን ፈጥሮአል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:23

ሞስኮ ዩክሬይን ድንበር ያሰፈረችዉን ወታደሮች እያነሳች መሆንዋን አስታዉቃለች

የጀርመኑ መራሄ መንግሥት ኦላቭ ሾልዝ በዩክሪን እና በሩስያ መካከል ለተቀሰቀሰዉ ቀዉስ መፍትሄ ለማግኘት ዛሬ ሩስያ ሞስኮ ገብተዋል። ሾልዝ ወደ ሩስያ ከማቅናታቸዉ በፊት ትናንት በዩክሬይን መዲና ኪይቭ ከፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘሌንስኪይ ጋር ለቀዉሱ መፍትሄ በማፈላለግ ረገድ ተወያይተዋል። የዩክሬይን ሩስያ ቀዉስን በዲፕሎማሲ ለመፍታት ሾልዝ ከቀናት በፊት በዋሽንግተን ዲሲ ከፕሬዚደንት ባይደን ጋር መገናኘታቸዉ ይታወቃል። በሌላ በኩል ዛሬ ከቀትር በፊት ሩስያ በዩክሬን ድንበር ላይ አስፋራቸዉ የነበሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ጦር ሰራዊቶችዋን ወደ ኋላ መመለስዋ፤ ስጋት ያጠላበትን ዉጥረት ማርገቡ እፎይታን ፈጥሮአል። የሩስያ ዩክሬይን ዉዝግብ፤ የጀርመኑ መራሄ መንግሥት የዲፕሎማሲ ጥረትን በተመለከተ የበርሊኑን ወኪላችንን ጠይቀነዋል።  

ይልማ ኃይለሚካኤል

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሠ

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ሞስኮ ዩክሬይን ድንበር ያሰፈረችዉን ወታደሮች እያነሳች መሆንዋን አስታዉቃለች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE - Ethiopian military parade with national flags attached to their rifles at a rally organized by local authorities to show support for the Ethiopian National Defense Force (ENDF), at Meskel square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Sunday, Nov. 7, 2021. United States envoy Jeffrey Feltman said Tuesday, Nov. 23, 2021 that he sees nascent progress in talks with Ethiopia's warring sides, but he fears it will be outpaced by alarming military developments in the yearlong war in Africa's second-most populous country. (AP Photo, File)

ጥያቄ የቀረበበት አገራዊ ምክክር እና የእጩ ኮሚሽነር ምርጫ ሂደት 15.02.2022

በኢትዮጵያ ሊደረግ የታሰበውን አገራዊ ምክክር የሚመራው ኮሚሽንን የማቋቋሙ ሂደት እና ዕጩ ኮሚሽነር ሆነው የቀረቡት ሰዎች ላይ የግልፀኝነት እና የታማኝነት ጥያቄ ተነሳበት።

የተስተጓጎለዉ የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ምርት  

የተስተጓጎለዉ የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ምርት   15.02.2022

ግዙፉ የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ለአንድ ሳምንት ያህል ስራ ማቆሙን የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን አረጋገጠ፡፡ የስኳር ኮርፖሬሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ረታ ደመቀ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደገለፁት ፋብሪካው ስራውን ያቆመው ከየካቲት 03 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ነው፡፡

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የየካቲት 6 ቀን 2014 ዓ/ም ሙሉ ስርጭት 13.02.2022