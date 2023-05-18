የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች በጀርመን

የዶቼ ቬለ የአማርኛዉ ክፍል ጋዜጠኞች ለጥቂት ቀናት ስልጠና ዶቼ ቬለ ዋና መስርያ ቤት ይገኛሉ። የዶቼ ቬለ የአዲስ አበባ ዘጋቢ ሰለሞን ሙጬ፤ የባህርዳሩን ዘጋቢ ዓለምነዉ መኮንን እና የሃዋሳዉ ዘጋቢ ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ ቦን በሚገኘዉ ቆይታቸዉ የጋዜጠኝነት አሰራር ደንብን ብሎም የድምጽና የምስል ቀረጻ ደንብና አሰራሮችን ስልጠና እየወሰዱ ነዉ።
የዶቼ ቬለ የአማርኛዉ ክፍል ጋዜጠኞች ለጥቂት ቀናት ስልጠና ዋና መስርያ ቤቱ በሚገኝበት ዶቼ ቬለ ይገኛሉ። የዶቼቬለ የአዲስ አበባ ዘጋቢ ሰለሞን ሙጬ፤ የባህርዳሩን ዘጋቢ ዓለምነዉ መኮንን፤ እንዲሁም የሃዋሳዉ ዘጋቢ ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ ቦን በሚገኘዉ ቆይታቸዉ የጋዜጠኝነት አሰራር ደንብን ብሎም የድምጽ እና የምስል ቀረጻ አሰራሮችን ስልጠና እየወሰዱ ነዉ።
የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች እንደተናገሩት «እንደ ጋዜጠኛ በስራችን ገለልተኛ መሆን ግዴታችን ነዉ። የሁሉም ዘገባዎቻችን ዓላማ የተለያየ አመለካከቶች ያሏቸው ሰዎችን አስተያየቶች ማካተት እና ለሁሉም መድረክ መፍጠር ነዉ። ይሁንና አንዳንድ ግዜ ከመንግሥት አካላት ለምናቀርበዉ ጥያቄ መልስ የሚሰጠን ባለማግኘታችን እንቸገራለን። በመሆኑም የመንግሥትን መልስ ያላካተተ ዘገባዎችን ይዘን እንወጣለን። ይሁንና መልስ የሚሰጠን እንዳላገኘን እንጠቅሳለን» ሲሉ የሞያዉን ከባድነት ተናግረዋል።
ሦስቱ የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ባልደረቦች ቀኑን በስልጠና ላይ ዉለዉ ምሽት ላይ ቦን ከተማ እና አካባቢዋን ለመጎብኘት እድል አግኝተዉም ነበር። የዶቼ ቬለ ዋና መቀመጫ ዶቼ ቬለ በሚገኝበት በቦን ከተማ፤ የተመድ መስርያ ቤት፤ የጀርመን ፖስታ ቤት ዋና መስርያቤት የጀርመን ተራድኦ ድርጅት ዋና መቀመጫ ፤የጀርመን ፖስታ ቤት ዋና ጽ/ቤት እንዲሁም በዓለማችን በክላሲክ ሙዚቃ ታላቅ ሊቅ የሆነዉ ጀርመናዊዉ የቤት ሆፈንም የትዉልድ ቦታ ናት።
የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች ቦን ከተማ አቅራብያ የሚገኘዉን ኮለኝ ከተማንም በከፊል ጎብኝተዋል። በከተማዋ ከፍታ ገጽታ እና ራይንዝ ወንዝ ዳርቻ አጠገብ የሚገኘውን የኮሎን ካቴድራል (ኮልነር ዶምን) ጎብኝተዋል። ኮልነር ዶም የቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅድስት ማርያም ካቴድራል በመባል የሚታወቅ አስደናቂ ሕንፃ የተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና ባህል ተቋም (ዩኔስኮ) በቅርስነት የመዘገበዉ ግርማ ሞገስ ያለዉ ታሪካዊ ህንጻ ነዉ።
የስልጠናዉ ጊዜ እና በጀርመን የሚቆዩበት ጊዜ እጅግ የተጣበበ ቢሆንም ሦስቱ የኢትዮጵያ የዶቼ ቬለ ሠራተኞች የጀርመን የመጀመርያ ምልከታቸዉን፤ ስለተሰጣቸዉ ብሎም በጋዜጠኝነት ሥራቸዉ ያለዉን ተግዳሮት ባጭሩ ነግረዉንናል።
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አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ