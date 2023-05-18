 የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች በጀርመን | ባህል | DW | 18.05.2023

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ባህል

የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች በጀርመን

የዶቼ ቬለ የአማርኛዉ ክፍል ጋዜጠኞች ለጥቂት ቀናት ስልጠና ዶቼ ቬለ ዋና መስርያ ቤት ይገኛሉ። የዶቼ ቬለ የአዲስ አበባ ዘጋቢ ሰለሞን ሙጬ፤ የባህርዳሩን ዘጋቢ ዓለምነዉ መኮንን እና የሃዋሳዉ ዘጋቢ ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ ቦን በሚገኘዉ ቆይታቸዉ የጋዜጠኝነት አሰራር ደንብን ብሎም የድምጽና የምስል ቀረጻ ደንብና አሰራሮችን ስልጠና እየወሰዱ ነዉ።

«እንደ የዶይቸ ቬለ ጋዜጠኛ በስራችን ገለልተኛ ብሎም ሥነ-ምግባሩንም በማክበር ነው»

የዶቼ ቬለ የአማርኛዉ ክፍል ጋዜጠኞች ለጥቂት ቀናት ስልጠና ዋና መስርያ ቤቱ በሚገኝበት ዶቼ ቬለ ይገኛሉ። የዶቼቬለ የአዲስ አበባ ዘጋቢ ሰለሞን ሙጬ፤ የባህርዳሩን ዘጋቢ ዓለምነዉ መኮንን፤ እንዲሁም የሃዋሳዉ ዘጋቢ ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ ቦን በሚገኘዉ ቆይታቸዉ የጋዜጠኝነት አሰራር ደንብን ብሎም የድምጽ እና የምስል ቀረጻ አሰራሮችን ስልጠና እየወሰዱ ነዉ።

Deutsche Welle, Funkhaus Bonn | Studioansicht, Aufnahmebereich, Mikrophon

የዶቼ ቬለ ራድዬ ጣብያ

የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች እንደተናገሩት «እንደ ጋዜጠኛ በስራችን ገለልተኛ መሆን ግዴታችን ነዉ። የሁሉም ዘገባዎቻችን ዓላማ የተለያየ አመለካከቶች ያሏቸው ሰዎችን አስተያየቶች ማካተት እና ለሁሉም መድረክ መፍጠር ነዉ። ይሁንና አንዳንድ ግዜ ከመንግሥት አካላት ለምናቀርበዉ ጥያቄ መልስ የሚሰጠን ባለማግኘታችን እንቸገራለን። በመሆኑም የመንግሥትን መልስ ያላካተተ ዘገባዎችን ይዘን እንወጣለን። ይሁንና መልስ የሚሰጠን እንዳላገኘን እንጠቅሳለን» ሲሉ የሞያዉን ከባድነት ተናግረዋል።   
ሦስቱ የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ባልደረቦች ቀኑን በስልጠና ላይ ዉለዉ ምሽት ላይ ቦን ከተማ እና አካባቢዋን ለመጎብኘት እድል አግኝተዉም ነበር። የዶቼ ቬለ ዋና መቀመጫ ዶቼ ቬለ በሚገኝበት በቦን ከተማ፤  የተመድ መስርያ ቤት፤ የጀርመን ፖስታ ቤት ዋና መስርያቤት የጀርመን ተራድኦ ድርጅት ዋና መቀመጫ ፤የጀርመን ፖስታ ቤት ዋና ጽ/ቤት እንዲሁም በዓለማችን በክላሲክ ሙዚቃ ታላቅ ሊቅ የሆነዉ ጀርመናዊዉ የቤት ሆፈንም የትዉልድ ቦታ ናት።

Deutsche Welle Mikrofon

ዶቼ ቬለ ራድዮ

የዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ ዘጋቢዎች ቦን ከተማ አቅራብያ የሚገኘዉን ኮለኝ ከተማንም በከፊል ጎብኝተዋል። በከተማዋ ከፍታ ገጽታ እና ራይንዝ ወንዝ ዳርቻ አጠገብ የሚገኘውን የኮሎን ካቴድራል (ኮልነር ዶምን) ጎብኝተዋል። ኮልነር ዶም የቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅድስት ማርያም ካቴድራል በመባል የሚታወቅ አስደናቂ ሕንፃ የተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና ባህል ተቋም (ዩኔስኮ) በቅርስነት የመዘገበዉ ግርማ ሞገስ ያለዉ ታሪካዊ ህንጻ ነዉ።  
የስልጠናዉ ጊዜ እና በጀርመን የሚቆዩበት ጊዜ እጅግ የተጣበበ ቢሆንም ሦስቱ የኢትዮጵያ የዶቼ ቬለ ሠራተኞች የጀርመን የመጀመርያ ምልከታቸዉን፤ ስለተሰጣቸዉ ብሎም በጋዜጠኝነት ሥራቸዉ ያለዉን ተግዳሮት ባጭሩ ነግረዉንናል። 


ሙሉ ጥንቅሩን የድምፅ ማድመጫዉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን። 


አዜብ ታደሰ 
ኂሩት መለሰ  
 

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«እንደ የዶይቸ ቬለ ጋዜጠኛ በስራችን ገለልተኛ ብሎም ሥነ-ምግባሩንም በማክበር ነው»

ተዛማጅ ዘገባዎች

17.05.2023+++Deutsche Welle has invited three Ethiopian-AMH-Correspondent for one week Training in Bonn. Right to left: Solomon Muchie Addis Ababa Correspondent, Alemenew Mekonnen Bahir Dar correspondent, Shewangizaw Wegayehu Hawassa Correspondent. The training from 15.05. until 19.05.2023

«እንደ የዶይቸ ቬለ ጋዜጠኛ በስራችን ገለልተኛ ብሎም ሥነ-ምግባሩንም በማክበር ነው» የዶቼ ቬለ ዘጋቢዎች 18.05.2023

የደቡብ ህዝበ ውሳኔ ዝግጅት

የደቡብ ህዝበ ውሳኔ ዝግጅት 31.01.2023

በደቡብ ክልል በመጪው ሳምንት መጀመሪያ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ አሥፈላጊውን መሰናዶ በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ የኢትዮጲያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ገለፀ፡፡ በአሁኑወቅት በህዝበ ውሳኔው ድምፅ ለመስጠት የሚያገለግሉ የምርጫ ቁሳቁሶች ወደ የምርጫ ጣቢያዎች እየደረሱ ሲሆን ለምርጫ አስፈጻሚዎችም በድምፅ አሰጣት ዙሪያ ገለጻ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል።፡

በደቡብ ከ62 ሺህ በላይ ሰዎች በወንዝ ሙላት ተፈናቀሉ 

በደቡብ ከ62 ሺህ በላይ ሰዎች በወንዝ ሙላት ተፈናቀሉ  21.09.2021

በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ የኦሞ ወንዝ ሞልቶ ከ62 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን አፈናቀለ። የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ ቀሰ በቀስ እየሞላ የመጣው የኦሞ ወንዝ የመኖሪያ ቤቶቻቸውን በመዋጡ በአሁኑ ወቅት በኦሞራቴ ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ።