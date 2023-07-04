የዶቼ ቬለዉ የባህርዳር ዘጋቢ የጀርመን አጭር ቆይታ በወፍ በረር

“አውሮጳን በትምህርትና በሳይንስ የደረሰበትን ደረጃ የምናውቀው ነገር አለ። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂው ማየት የምንፈልግ ከሆነ ማየት ቀላል ነው፣ ... በአጭሩ ለመግለፅ ቦንን ካየን በኋላ ያየነው ነገር ተሰርቶ ያለቀ፣ ሀገር ነው፣ ስርዓት በሰዎች አእምሮ ውስጥ አልፎ መሬት ላይ ወርዶ በእግሩ ሲሄድ ይታያል ማለት ይቻላል”
ጀርመን በአውሮጳ ከሚገኙ አገሮች መካከል በስፋቷ 7ኛ ደረጃን ይዛለች። ከ2 ዓመት በፊት የነበረ መረጃ እንደሚያሳየው የህዝብ ቁጥሯ 83.2 ሚሊዮን ነው፡፡ መዲና በርሊን ታላቅዋ የጀርመን ከተማ ስትሆን 892 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት አላት። እ.አ.አ በ 2019 ዓ.ም በተካሄደዉ ቆጠራ መሰረት 3.645 ሚሊዮን ህዝብ ይኖርባታል፡፡ ከዓለም ሃገራት የመጡ የተለያዩ ሰዎች መኖርያም ናት። በርሊን በስፋትዋም ሆነ በነዋሪዎችዋ ብዛት በጀርመን ከሚገኙ ከተሞችም ሆነ ከአዉሮጳ የሚስተካከላት የለም። በጀርመን ብሔራዊ ቋንቋ ጀርመንኛ ነዉ። ከዚህ በተጨማሪ በህጋዊ መንገድ የተቀመጡ የክልል እና የየንዑሳን ብሔሮች ቋንቋዎች ይገኛሉ። የማዕከላዊ ዘመን ጀርመንኛ፤ ፍሪሲያን ቋንቋ፤ ሮማኒ ቋንቋ እንዲሁም የሶርቦች ቋንቋዎች ናቸዉ።
ጀርመን በርካታ አዋሳኝ ጎረቤቶች ካሏቸው አገሮችም ረድፍ ትመደባለች፡፡ በሰሜን የሰሜንና የባልስቲክ ባህሮችና ዴንማርክ ያዋስኗታል፣ በምዕራብ ደግሞ ከኔዘርላንድስ፣ ከቤልጄየም፣ ከሉግዘምበርግና ከፈረንሳይ ትዋሰናለች፡፡ ስዊዘርላንድና ኦስትሪያ ደቡባዊ ጎረቤቶቿ ናቸው፡፡ ቼክ ሪፐብሊክና ፖላንድ በምስራቅ ያዋስኗታል፡፡ ስዊድንንና እንግሊዝንም በውኃ አካል ትጋራለች፡፡
ሰሞኑን ለአጭር ጊዜ ስልጠና በዶይቼ ቬሌ የአማርኛው ክፍል ኃላፊ ሉድገር ሻዶምሽኪ ጋባዥነት ወደ ቦን ከተማ ባቀናንበት ወቅት ጎላ ጎላ ያሉ በከተማ ውስጥ ያሉ ታሪካዊና ተፈጠሯዊ አካባቢዎችን ለመቃኘት ሞክረናል። አሀዱ ብለን የጀርመንን መሬት የረገጥነው ፍራንክፈርት አውሮፕላን ማረፊያን ሲሆን የአየር መንገዱ ዘመናዊነትና ስፋት በእጅጉ ያስደምማል። ከአንድ ሰዓት የፈጣን ባቡር ጉዞ ካደረግን በኋላ በ12ኛው ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተች በሚነገርላትና በአውሮጳ ከሚገኙ ታላላቅ ወንዞች መካከል የራይን ወንዝን ተተንተርሳ በውብ አቀማመጥ ከተመሰረተችው ቦን ከተማ ደረስን፡፡ የቦን ከተማ በጣም ሰፊ የምትባል ባትሆንም በጣት ህንፃዎች የማይታዩባት ግን ደግሞ ውብና ማራኪ መካከለኛ ህንፃዎች የሚታዩባት ከተማ ናት፡፡
ምስራቅ እና ምዕራብ ጀርመንን የከፈለዉ ግንብ ሳይገረሰስ፤ በፊት የምዕራብ ጀርመን መዲና የነበረችዉ ቦን ከተማ ስነሳ፤ የታዋቂው የረቂቅ ሙዚቃ አቀናባሪ ሉድቪግ ቫን ቤትሆቨንን ማስታወስ ግድ ይላል፡፡ እ.ኤ.አ በ 1770 የተወለደው ቤትሆቨን እድገቱም በዚችዉ ተወዳጅ ከተማ ቦን ዉስጥ ነው፡፡ የሙዚቃ ህይወቱንም በዚሁ ነው የጀመረው። ለሙዚቃ እውቀቱና እድገቱ አባቱ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳደረገለትም ይነገራል፡፡ ቤትሆቨን 21 ዓመት ሲሞላው በተለያዩ ምክንያቶች የትውልድ ቦታውን ተሰናብቶ ወደ ቬይና እንዳቀና መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በቬይና ቆይታውም ክህሎቱን በትምህርት እያዳበረ ጭምር እጅግ የተዋጣለት የሙዚቃ ባለሙያ መሆኑን አስመስክሯል፡፡
ቤትሆቨን ቀደም ሲል ያጋጠመው የመስማት ችግር ተባብሶ በ1814 ሙሉ በሙሉ መስማት ተሳነው፣ በዚህም ምክንያት የሙዚቃ ስራውን ለማቆምና ወደ ህዝብ መድረክ ብቅ ማለቱን ለመተው ወስኖ እንደነበር የህይወት ታሪኩ ያሳያል። ሆኖም በጓደኞቹ ጥረትና ድጋፍ በርከት ያሉ ስራዎች ለህዝብ መቅረባቸውም ተመልክቷል፡፡ ሙዚቀኛው ቤትሆቨን ከፍተኛ የጤና ችግር አጋጥሞት የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ቆይቷል፣ ከዚያም ከህመሙ ሊያገግም ባለመቻሉ እ.ኤ.አ መጋቢት 24 ቀን 1827 ዓ.ም በ56 ዓመቱ ህይወቱ አልፏል፡፡
ታዲያ የቫን ቤትሆቨንን ውለታ ያልረሳችው ቦን በከተማዋ እምብርት ላይ የታዋቂውን የሙዚቃ ባለሙያ ሀውልት በክብር አቁማ በየቀኑ ጎብኝዎች እንዲያስታውሱት አድርጋለች፣ ታላቁን ሰው የሚያሳታውሱ የፒያኖና የሌሎች ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋጮች በየቀኑ በሀውልቱ ዙሪያና አካባቢ እየተዝናኑ በሙዚቃ ሲያስታውሱት ተመልክተናል፡፡ በዚህ በቦን ከተማ እምብርት ላይ የሚገኘዉን ቤትሆቨን ያደገበት ቤት ለመጎብኘት በቀን በሽዎች የሚቆጠሩ ጎብኝዎች ወደ ከተማዋ ይመጣሉ።
ሌላው በቦን ቆይታችን ያስተዋልነው በርካታ የአውሮጳ አገሮችን አቋርጦ የሚጓዘውን የራይን ወንዝ ነው። ለወንዝ እኛ ኢትዮጵያውን አዲስ ባንሆንም፤ የራይን ወንዝን ልዩ ሆኖ ያገኘነው ግን በውኃው መጠንና በሚሰጠው አገልግሎት ላይ ነው፡፡ እጅግ ታላቅ ወንዝ ከመሆኑ የተነሳ ወንዝ ሳይሆን ሐይቅ ወይም ባህር ነው የሚመስለው። በወንዙ ላይ አለፍ አለፍ ብሎ ተጋድመዉ የሚታዩት ረጃጅም ድልድዮች ይገኛሉ፡፡ ራይን ወንዝን ለመሻገር ድልድዩ ብቻ አይደለም አገልግሎት የሚሰጠዉ፣ ይልቁንም፤ መኪናዎችን ጨምሮ ከባድ እቃዎችን ተሽከርካሪዎችን ብስክሌቶችንና እግረኞችን የሚጭኑ ጀልባዎች ጥቅም ላይ ዉለዉ ተመልክተናል ፣ እኛም ተሻግረንባቸዋ፡፡
እጅግ ግዙፍ የሆኑ የእቃ መጫኛ ጀልባዎችም ላይና ታች ሲንቀሳቀሱ ማየት ለአገሬው ሰው እንግዳ አይደለም፣ እኛን ግን “አጃኢብ” አሰኝቶናል፡፡
አጋጣሚውን ተጠቅመን ቦን ከተማ አካባቢ የሚገኙ አካባቢዎችን የመጎብኘት እድል ተፈጥሮልን ነበር፡፡ በጀርመን ራዲዮ ጣቢያ ባልደረቦቻችን ተጋብዘን ከቦን በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘዉን እና በየተመድ የትምህርት፣ የሳይንስና የባሕል ድርጅት «ዩኔስኮ» የተመዘገበዉን እዉቁን የኮለን ካቴደራል ዶም ለማየት በቅተናል፡፡
773 ዓመታትን እንዳስቆጠረ የሚነገርለት ይህ ካቴደራል እጅግ ውብ የሆነና የሰው ልጅ የህንፃ ጥበብና እውቀት የፈሰሰበት ነው፡፡ ይህ ድንቅ ካቴደራል ግንባታው የጀመረዉ እ.አ.አ 1248 ዓ. ሲሆን የተጠናቀቀው በትውልድ ቅብብሎሽ ከተጀመረ ከ 600 ዓመታት በኋላ እንደሆነ የታሪክ ማስረጃዎች ያሳያሉ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት እንደነበር የሚነገርለት ይህ የሰው ልጆች የፈጠራ ውጤት የሆነው ቤተክርስቲያን ለጀርመን አንዱ ምልክት ተደርጎም ይወሰዳል፡፡ ይህ በድንቃ ድንቅ መዝገብ የተመዘገበዉ ካቴድራል እ.አ.አ 1880 ለመጀመርያ ጊዜ በከፍተኛ ስነ-ሥርዓት የምረቃ ሥነ ስርዓትም ተካሂዷል። 157 ሜትር ርዝመት ያለዉ የኮለን ካቴደራል በአጠቃላይ 11 ደወሎች አሉት፣ ክብደታቸው ከ 3.8 እስከ 10.5 ቶን የሚመዝኑ መሆናቸዉ ዘገባዎች ያሳያሉ።
በጦርነቱ የተጎዳው የህንፃ ክፍል በ እ.ኤ.አ1956 አካባቢ መጠገኑን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በዓለም ደረጃ በከፍተኛ የሰው ቁጥር የሚጎበኘው የኮለን ካቴደራል በየቀኑ 20 ሺህ ሰዎች እንደሚጎበኙት የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ፡፡
ኮለን ሌላ አስገራሚ ትዕይንት ያለበት ቦታ ነው፣ ከኮለን ካቴደራል ብዙም ያልራቀውና በራይን ወንዝ ላይ የተዘረጋው የሆሀርንዞለርን (HOHERNZOLLERN) የባቡር መተላለፊያ ድልድይ ነዉ። ይህን ድልድይ “የኮለን የፍቅር ቁልፍ ድልድይ” (Cologne’s Love Lock bridge)እያሉም ይጠሩታል፡፡ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ የፍቅር ቃል ኪዳን ማሰሪያ ሆኖ የዘለቀው በአብዛኛው ዓለምም የተለመደው የጋብቻ ቀለበት ነበር፤ ነውም። ጀርመን ኮለን ከተማ ግን የተለየ ክስተት ገጥሞናል፡፡ በዚህ በሆሀርንዞለርን ድልድይ አጥሮች ላይ፤ ፍቅርን ለመግለፅና ጋብቻን ለማፅናት ተንጠልጣይ ቁልፎች የቃልኪዳን ማሰሪያ ሆነው ተመልክተናል። ጋብቻ ፈጻሚዎቹ ወይም ፍቅረኛሞች ወደ ድልድዩ በመምጣት አብዘኛውን ጊዜ የስሞቻቸው የመጀመሪያ ፊደሎች የተቀረፀበትን ተንጠልጣይ ቁልፍ ከድልድዩ አጥር ላይ በመቆለፍ መፍቻውን በአቅራቢያው ካለው የራይን ወንዝ ውስጥ ይወረዉሩታል። እሳቤውም “የተጣመረውን ጋብቻ ወይም ፍቅር የሚለየው የለም” ለማለት ነው፡፡
እንደመረጃው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በድልድዩ ላይ ከ 340 ሺህ በላይ ተንጠልጣይ ቁልፎች በድልድዩ አጥር ላይ ተቆልፈው ይገኛሉ፡፡ለዚህም ይመስላል የድልድዩ ቀዳሚ ስም ተቀይሮ የኮለን የፍቅር ቁልፍ ድልድይ ለመባል የበቃው፡፡
የቁልፉ ታሪክ ከሌላ አውሮጳ አገር እንደመጣ ቢታመንም ከ 2008 ጀምሮ በጀርመኗ ኮለን የፍቅር ቃልኪዳን መገለጫ መሆን ጀምሯል። በቁልፍ ብዛትም ቀዳሚነቱንም ከሌሎች አገሮች ወስዷል፡፡
ከአካባቢው ነዋሪዎች እንደተረዳነው የድልድዩን አጥር ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል በአንድ ወቅት የድልድዩን አጥር ከተንጠልጣይ ቁልፎቹ ነፃ ማድረግ ተችሎ ነበር፡፡ እንደተባለው በዚህ መንገድ የፍቅር ቃል-ኪዳን ከፈፀሙት ጥንዶች መካከል የምን ያህሉ ፀንቷል፣ የስንቶቹስ ፈርሷል ለሚለዉ መልስ የሚገኝለት ግን አይመስልም።
አጠቃላይ የቦንና አካባቢው እድገት የህዝቡ ተባባሪነት፤ የሰዓት አክባሪነት፣ የትራንስፖርት ስርዓቱ፣ የከተሞች ውበት በእጅጉ የተደሰትንበት ነበር፡፡ አንድ ባልደረባየ የከተሞችንና የአካባቢውን እድገት በተመለከተ ለዶይቼ ቬሌ አማርኛው ክፍል በሰጠው ቃለ-መጠይቅ “አውሮጳን በትምህርትና በሳይንስ የደረሰበትን ደረጃ የምናውቀው ነገር አለ። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂው ማየት የምንፈልግ ከሆነ ማየት ቀላል ነው፣ ... በአጭሩ ለመግለፅ ቦንን ካየን በኋላ ያየነው ነገር ተሰርቶ ያለቀ፣ ሀገር ነው፣ ስርዓት በሰዎች አእምሮ ውስጥ አልፎ መሬት ላይ ወርዶ በእግሩ ሲሄድ ይታያል ማለት ይቻላል” ሲል ገልፆታል፡፡ ቦንና አካባቢውን በወፍ በረር የቃኘሁበት ዘገባ ይህን ይመስላል።
ዓለምነው መኮንን ከባሕር ዳር