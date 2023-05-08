የዶቼቬለ የ70 ዓመት ጉዞ ስኬትና ፈተናዎች

የዶቼቬለ ዋና ሃላፊ ፔተር ሊምቡርግ እንደተናገሩት በ70 ዓመት ውስጥ ዶቼቬለ የአድማጭ ተመልካቾችን ፍላጎት ይበልጥ ለማርካት ያደረገው ጥረትና የተገኘውም ውጤት ቀላል አይደለም። ጣቢያው ለዴሞክራሲ ነጻነትና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር በመቆም ለማንም ሳይወግን መረጃዎችን በማስተላለፍ ብዙ አስተዋጽኦ ሲያደርግ መቆየቱን ብዙዎች ይመስክራሉ።
ዓለም አቀፉ የዜና ማሰራጫ ዶቼቬለ ከተመሰረተ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ 70ኛ ዓመቱን ደፍኗል። ዓለም አቀፉ የዜና ማሰራጫ ዶቼቬለ (የጀርመን ድምጽ) የመጀመሪያውን ስርጭቱን የዛሬ 70 ዓመት በጀርመንኛ ቋንቋ ነበር የጀመረው። በአጭር ሞገድ ማሰራጨት የጀመረው ዶቼቬለ የጀርመንን ፖለቲካ ኤኮኖሚና ባህልን ለአድማጮች ማስተዋወቅ ነበር ዓላማው።ገለልተኝነትን መለያው አድርጎ ያኔ በአንድ ቋንቋ ዝግጅቶቹን ማስተላለፍ የጀመረው ጣቢያው ዛሬ አማርኛን ጨምሮ በ32 ቋንቋዎች ለማሰራጨት በቅቷል። ጣቢያው በቀድሞዋ የምዕራብ ጀርመን ዋና ከተማ ቦንና በአሁኑ የጀርመን ዋና ከተማ በርሊን በሚገኙ ቢሮዎች ከ60 አገራት የመጡ ከ1500 በላይ ሠራተኞች አሉት። የዶቼቬለ አካዳሚም የጋዜጠኝነት ሙያን ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ የጋዜጠኞች ስልጠና የሚሰጥ የመስሪያ ቤቱ አካል ነው። የዶቼቬለ ዋና ሃላፊ ፔተር ሊምቡርግ በ70 ዓመት ውስጥ የአድማጭ ተመልካቾችን ፍላጎት ይበልጥ ለማርካት የተደረገው ጥረትና የተገኘውም ውጤት ቀላል የሚባል አይደለም ሲሉ የበኩላቸውን ግምገማ ሰጥተዋል። «ብዙ ነገሮች አሳክተናል፤ ያሉት ሊምቡርግ ዋና ዋና ሲሉ ከጠቀሷቸው ውስጥ ዶቼቬለን ማዘመን አንዱ ነው።
«ዲጂታላይዜሽንን ተወጥተናል፤ ስትራቴጂያችንን በግልጽ ነድፈናል። ግልጽ አድርገናል። አድማጭና ተመልካቾች ላይ ግልጽ ትኩረት ያደረገ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ሆነናል።የስራ ባልደረቦች ባሳኳቸው ሁሉ በጣም ረክቻለሁ።»
ጣቢያው በ70 ዓመት ጉዞው ድምጻቸው ለማይሰማ ድምጽ በመሆን ፣ለዴሞክራሲና ነጻነት እንዲሁም ለሰብዓዊ መብቶች መከበር በመቆም በገለልተኝነት ለማንም ሳይወግን መረጃዎችን በማስተላለፍ ብዙ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየ ዓለም አቀፍ ጣቢያ መሆኑን ብዙዎች ይመስክራሉ። በጀርመን የአፍሪቃ ጉዳይ አማካሪ ፣ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ ካሳ የዶቼቬለ የአማርኛ ክፍልን ጨምሮ ለሌሎች ቋንቋዎችም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ቃለ መጠይቆችን በመስጠት ይታወቃሉ። ጀርመን ለትምሕርት ከመጡበት ከወጣትነት እድሚያቸው አንስቶ ዶቼቬለን የሚከታተሉ ነባር አድማጭም ናቸው። በርሳቸው አስተያየት ዶቼቬለ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ ሆኖ በገለልተኝነት አስፈላጊ መረጃዎችን በማስተላለፍ አስተዋጽኦ ያደረገ ጣቢያ ነው።
ዲፕሎማትና ጋዜጠኛ አምባሳደር ተፈራ ሻውል ከዶቼቬለ የአማርኛው ክፍል መስራቾች አንዱ ናቸው ።የያኔው የብሥራተ ወንጌል ራድዮ ጣቢያ ባልደረባ ወጣቱ ተፈራ የዛሬ 59 ዓመት በኮሎኝ ከተማ ዶቼቬለ አጠገብ በሚገኘው የምዕራብ ጀርመን ትልቅ ራድዮ ጣቢያ ቬስትዶቸ ሩንድፉንክ ስልጠና ላይ ነበሩ። ለዶቬለ በሰጡት ቃለ ምልል እንዳሉት በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሻለቃ አሰፋ ለማ ፣ ያኔ ተፈራ ይለማመዱበትን የነበረውን ዶቼቬለን ሲጎበኙ ለወዳጃቸው የያኔው የዶቼቬለ የአፍሪቃ ክፍል ሃላፊ ቮልፍጋንግ ቶይሸር በአማርኛ ቋንቋ ስርጭት እንዲያስተላልፉ በጠየቁት መሠረት የአማርኛ ክፍልን የማቋቋም ጥናት እንዲያደርጉ ሃላፊነቱ ተሰጣቸው። ተፈራ ሻውል ጀርመን በትምህርትና በስራ ላይ የነበሩ ኢትዮጵያውያንን አሰባስበው ከኢትዮጵያም ሌላ ሠራተኛ አስመጥተው
የአማርኛው አገልግሎት በጎርጎሮሳዊው 1965 የዛሬ 58 ዓመት መመስረቱን ተናግረዋል። አምባሳደር ተፈራ ሻውል ዶቼቬለ ከሌሎች መሰል ዓለም አቀፍ ጣቢያዎች የሚለየው በመንግሥት ተጽእኖ ስር አለመሆኑ ነው ይላሉ።ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አሥራተ ደግሞ ዶቼቬለ ጀርመንን ለተቀረው ዓለም በማስተዋወቅ ረገድም የተጫወተው ሚና ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም ብለዋል። ዶቼቬለ ለፕሬስ ነጻነት በመቆም፣ ከወገንተኝነት የራቀ ትክክለኛ መረጃን ለማሰራጨት የሚያደርገው ጥረት ቀጥሏል። ሆኖም ጣቢያው ካስመዘገባቸው ስኬቶች ጎን ለጎን ፈተናዎችም አላጡትም ። የዶቼቬለ ዋና ሃላፊ ፔተር ሊምቡርግ በተለይ ጣቢያው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተጋፈጣቸውን ተግዳሮቶች ጠቅሰዋል።
«እርግጥ ነው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ስራችን እጅግ ወሳኝ እየሆነ መምጣቱን እናያለን። በአሁኑ ጊዜ በአውሮጳ የሚካሄደውን ከባድ ጦርነት እያየን ነው።በፕሬስ ነፃነት ላይ የሚደረገው ጫና ከፍተኛ ነው። በዚህ የተነሳም ስራችን ከመቼውም በበለጠ አስፈላጊነው።»
በአውሮጳ በተከሰተው ጦርነትም ይሁን ግጭት በሚካሄድባቸው በሌሎች አካባቢዎች እንዲሁም አምባገነን መንግሥታት ባሉባቸው ሀገራት በጋዜጠኞች ላይ የሚደረገው ጫና ብሷል።። ከዛሬ 14 ወራት በፊት በቀዝቃዛው ክረምት ለሊት ነበር የዶቼቬለ የሞስኮ ስቱድዮ ሃላፊ ዩሪ ሬሼቶ የሩስያ ፌደሬሽንን ድንበር ተሻግሮ የአውሮጳ ኅብረት አባል ወደሆነችው ኤስቶንያ የገባው። ሬሽቶ ስራውንና ሰራተኞቹን ካገደችው ከሩስያ የወጣ የመጨረሻው የዶቼቬለ ሠራተኛ ነበር። ዶቼቬለ በክሬምሊን ባለሥልጣናት «ችግር የሚፈጥር የውጭ ኃይል» ነው የሚባለው። በአሁኑ ጊዜ ሩስያን በመሳሰሉ ሀገራት ዶቼቬለን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ጋዜጠኞች ላይ የሚደረገው ጫና በርትቷል። ሬሼቶና ሌሎች የዶቼቬለ ባልደረቦቹ በሩስያ የደረሰባቸው ዶቼቬለን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ መገናኛ ብዙሀን የሚደረግባቸው ጫና ማሳያ ነው።
የዶቼቬለ የጉዞና የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎች ክፍል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተጨማሪ ተመሳሳይ ችግሮችን መዝግቧል። መስሪያ ቤቱ በሩስያ አፍጋኒስታንና በሌሎች የአፍሪካና የላቲን አሜሪካ ሀገራት የሚገኙ የዶቼቬለ ጋዜጠኞች ሁኔታ በጣም ያሳስበዋል። ክፍሉ እንደሚለው ባልደረቦች ለአጭር ጊዜ ይታሰራሉ፤ አንዳንዴም ሚስጥራዊ ጥቃት ይፈጸምባቸዋል።እናም የማስጠንቀቂያው ደውል ሁሌም ከፍ ብሎ እንደተሰማ ነው። ጀርመን ውስጥ ግን እንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች አይታወቁም፤ ወይም አልፎ አልፎ ቢያጋጥሙ ነው። በዚህ ዓመት በየካቲት ወር መጀመሪያ ላይ የአረብኛ ክፍል ሃላፊ ጃፋር አብዱል ካሪም እና የስራ ባልደረቦቹ ዛቻ ከደረሰባቸው በኋላ በባግዳድ ኢራቅ ለማካሄድ ያቀዱትን ቀረፃ አቋርጠው ኢራቅን በአስቸኳይ ለቀው ወጥተዋል ። አብዱል ካሪም እንዳለው የጋዜጠኖቹ ቡድን በኢራቅ ከፍተና ባለሥልጣናት ጫና ውስጥ ወድቆ ነበር።
የዴይቼ ቬለ የኢስታንቡል ቱርክ ቢሮ አስተባባሪ ጋዜጠኛ ቡለንት ሙሜይ የግል መረጃን በማሰራጨት በሚል የአንድ ዓመት ከስድስት ወራት እሥራት ከተፈረደበት በኋላ ባለፈው ሳምንት እስሩ በእግድ ተቀይሯል። ይህ አሁን የደረሰው ወደፊትም መሰል ችግሮች ዶቼቬለን ጨምሮ የሌሎች ዓለም አቀፍ መገናና ብዙሀን ፈተናዎች ሆነው መቀጠላቸው እይቀርም ብለዋል ሊምቡርግ።ችግሩን ለመቋቋም መፍትሄ ያሉትንም ጠቁመዋል።
«እንደሚመስለኝ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኝነት ከባድ ፈተና ተጋርጦበታል። ምክንያቱም በዓለም ዙሪያ የሚገኙ አምባገነኖች ሊያግዱን አንዳንድ ጊዜ ዘገባዎቻችንን ሳንሱር ሊያደርጉ ይሞክራሉ።እንደሚመስለኝ ይህ ለዓለም አቀፍ ጋዜጠኝነት አደጋ ነው። በዴሞክራሲያዊ እሴቶች የምናምን እና ለዓለም ብዝሀነት የምንቆም ለሚፈልጉን ተጠቃሚዎች ሁሌም መገኘት መቻላችን እንዳይቆም በአንድ ላይ መስራት አለብን።እንደሚመስልኝ ዋናው ፈተናችን የሚሆነው ይህ ነው። ለሰዉ መገኘት መቻልና ሰዉም በጣም ማወቅ የሚፈልጋቸውንና የሚያስፈልጉትንም መረጃዎች ሁሌም ማቅረብ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ።»
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ