 የዶቸ ቬለ ሽልማት ለዩክሬን ጋዜጠኞች | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 22.06.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የዶቸ ቬለ ሽልማት ለዩክሬን ጋዜጠኞች

ሚትሲያስላቭ ቸርኖቭና ይቭጌኒ ማሎሌትካ ለመሸለም የበቁት የሩሲያና የዩክሬን ወታደሮች ለረጅም ጊዜ ሲዋጉባት በነበረችዉ በዩክሬንዋ ማሪዮፖል ከተማ የደረሰዉን ጥፋት በዉጊያዉ መሐል ሆነዉ በፎቶ ግራፍና በቪዲዮ ለዓለም በማሳወቃቸዉ ነዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:37

የማርዮፖልን ጥፋትና እልቂት የቀረፁ ጋዜጠኞች

 

ዶቸ ቬለ በየዓመቱ ለጋዜጠኞች የሚሰጠዉን የመናገር ነፃነት ሽልማትን ዘንድሮ ሁለት የዩክሬን ጋዜጠኞች ተሸልመዋል።ጋዜጠኞቹ ዶቸ ቬለ ባለፈዉ ሰኞና ማክሰኞ ቦን ከተማ  ባዘጋጀዉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ዘዴዎች መድረክ (ግሎባል ሚዲያ ፎረም) ላይ ሽልማቱን ተቀብለዋል።ሚትሲያስላቭ ቸርኖቭና ይቭጌኒ ማሎሌትካ ለመሸለም የበቁት የሩሲያና የዩክሬን ወታደሮች  ለረጅም ጊዜ ሲዋጉባት በነበረችዉ በዩክሬንዋ ማሪዮፖል ከተማ የደረሰዉን ጥፋት በዉጊያዉ መሐል ሆነዉ በፎቶ ግራፍና በቪዲዮ ለዓለም በማሳወቃቸዉ ነዉ።ዶቸ ቬለ በየዓመቱ በሚያዘጋጀዉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ዘዴዎች መድረክ ላይ ከተለያዩ ሐገራት የሚጋበዙ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ጋዜጠኞች፣የመገናኛ ዘዴ ባለሙያዎች፣ ኃላፊዎች፣ ፀሐፍት፣ ፖለቲከኞችና ታዋቂ ግለሰቦች ይካፈላሉ።ሞኒር ጋኢዲ የዘገበዉን ይልማ ኃይለ ሚካኤል እንደሚከተለዉ አጠናቅሮታል።

ይልማ ኃይለ ሚካኤል

ነጋሽ መሐመድ
 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

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የኖቤል የሰላም ሽልማት ለፊሊፒንስና ሩስያ ጋዜጠኞች 08.10.2021

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