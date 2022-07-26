የድርድር ተስፋና የመቀሌ ነዋሪዎች አስተያየት

ተፋላሚ ኃይላት በየፊናቸዉ የሚያስቀምጧቸዉ ቅድመ ሁኔታዎች መብዛታቸዉ፣ ለድርድሩ መጓተት አንዳቸዉ ሌላቸዉን መዉቀሳቸዉ የሩቁን ተስፋ እያደበዘዘዉ ነዉ
የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት እና ህወሓት የገጠሙትን ጦርነት በድርድር ለመፍታት የሚያደርጉት ዝግጅትና ጥረት አሁንም እንደቀጠለ ነዉ።ተፋላሚ ኃይላት ለመደራደር ፈቃደኛ መሆናቸዉንና የየራሳቸዉን ተደራዳሪ ቡድን መሰየማቸዉንም በየፊናቸዉ ይፋ አድርገዋል።ይሁንና ተፋላሚ ኃይላት በየፊናቸዉ የሚያስቀምጧቸዉ ቅድመ ሁኔታዎች መብዛታቸዉ፣ ለድርድሩ መጓተት አንዳቸዉ ሌላቸዉን መዉቀሳቸዉ የሩቁን ተስፋ እያደበዘዘዉ ነዉ።ከቀዳሚዉ ዘገባችን እንደተከታተላችሁት የሕወሓት ሊቀመንበር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትናንት በሰጡት መግለጫም ለድርድሩ መጀመር ፓርቲያቸዉ ከዚሕ ቀደም ያቀረበዉን ቅድመ ግዴታ በድጋሚ አንስተዋል።የመቀሌዉ ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ ያነጋገራቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች በድርድሩ ተስፋና በእንቅፋቱ ግራ የተጋቡ ይመስላሉ።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ