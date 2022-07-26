 የድርድር ተስፋና የመቀሌ ነዋሪዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 26.07.2022

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ኢትዮጵያ

የድርድር ተስፋና የመቀሌ ነዋሪዎች አስተያየት

ተፋላሚ ኃይላት በየፊናቸዉ የሚያስቀምጧቸዉ ቅድመ ሁኔታዎች መብዛታቸዉ፣ ለድርድሩ መጓተት አንዳቸዉ ሌላቸዉን መዉቀሳቸዉ የሩቁን ተስፋ እያደበዘዘዉ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:16

«ጦርነት ለማንም እንደማይጠቅም በታሪክ ብቻ ሳይሆን በገቢር አይተነዋል»

የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት እና ህወሓት የገጠሙትን ጦርነት  በድርድር ለመፍታት የሚያደርጉት ዝግጅትና ጥረት አሁንም እንደቀጠለ ነዉ።ተፋላሚ ኃይላት ለመደራደር ፈቃደኛ መሆናቸዉንና የየራሳቸዉን ተደራዳሪ ቡድን መሰየማቸዉንም በየፊናቸዉ ይፋ አድርገዋል።ይሁንና ተፋላሚ ኃይላት በየፊናቸዉ የሚያስቀምጧቸዉ ቅድመ ሁኔታዎች መብዛታቸዉ፣ ለድርድሩ መጓተት አንዳቸዉ ሌላቸዉን መዉቀሳቸዉ የሩቁን ተስፋ እያደበዘዘዉ ነዉ።ከቀዳሚዉ ዘገባችን እንደተከታተላችሁት የሕወሓት ሊቀመንበር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትናንት በሰጡት መግለጫም ለድርድሩ መጀመር ፓርቲያቸዉ ከዚሕ ቀደም ያቀረበዉን ቅድመ ግዴታ በድጋሚ አንስተዋል።የመቀሌዉ ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ ያነጋገራቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች በድርድሩ ተስፋና በእንቅፋቱ ግራ የተጋቡ ይመስላሉ።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

 

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«ጦርነት ለማንም እንደማይጠቅም በታሪክ ብቻ ሳይሆን በገቢር አይተነዋል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ድርድር እንፈልጋልን የሚሉት የመንግሥትና የህወሓት ነገር

ድርድር እንፈልጋልን የሚሉት የመንግሥትና የህወሓት ነገር 26.07.2022

የስልክ ፣ መብራት፣ ትራንስፖርት፣ ባንክ የመሳሰሉት አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ያስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎች አልተሟሉም። ምዕራብና ምሥራቅ ትግራይ አሁንም በጠላት ቁጥጥር ሥር ነው። ቢያንስ እነዚህ መፈጸም አለባቸው። እነዚህ ካልተሟሉ ዝም ብለን አዳማቂ ሆነን ወደሆነ አገር ሄደን በቴሌቪዝን ለመታየት ብለን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ የለም።» ብሏል።

የሕዝብ አስተያየት በመንግስት ተደራዳሪዎች ላይ

የሕዝብ አስተያየት በመንግስት ተደራዳሪዎች ላይ 28.06.2022

በምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር የሚመራዉ ኮሚቴ የመረጃ፣የፍትሕ፣ የወታደራዊና ዲፕሎማሲ ባለስልጣናትና ባለሙያዎችን ያካተተ ነዉ።ሕወሓትን የሚወክሉትን ተደራዳሪዎች ማንነት እስካሁን አላሳወቀም።

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የአውሮፓ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ግጭት በበረታባቸው አካባቢዎች የትምህርት እና የጤና አገልግሎቶችን ለመደገፍ ከ80 ሚሊዮን ዩሮ በላይ መድቧል። ገንዘቡ ለኢትዮጵያ ከታቀደ አንድ ቢሊዮን ዩሮ የልማት ዕርዳታ ላይ የሚቀነስ ነው። የልማት ዕርዳታው በሰባት ዓመታት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የታቀደ ቢሆንም ኅብረቱ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ባለመሟላታቸው አልጸደቀም