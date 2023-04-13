የድርቅ ተፅኖን ለመግታት ያለመው የተማሪዎች ምገባ

“ አሁን ላይ በእነኝሁ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ 461 ትምህርት ቤቶች ላይ ለ231 ሺህ ተማሪዎች የምገባ ሥረዓት እያከናወንን እንገኛለን፡፡ ያም ሆኖ መረሃ ግብሩ አሁንም የተደራሽነት ችግር ይታይበታል ፡፡በቀሪ 336 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ 289 ሺህ ተማሪዎች የቅርብ ክትትል እንደሚያስፈልጋቸው በጥናት ለይተናል ፡፡
በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ በትምህርተ ዘርፉ ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ተፅኖ ለመቀነስ የተለያዩ ጥረቶች በመደረግ ላይ ይገኛሉ ሲል የትምሀርት ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡ በተለይም ድርቁ በተከሰተባቸው ክልሎች የሚገኙ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በምግብ ችግር ምክንያት ከትምህርት ቤት እንዳይቀሩ የምገባ መረሃ ግብር ተግባራዊ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ በሚንስቴሩ የህዝብ ግንኙነት እና ኮሚኒዩኬሽን ሥራ አስፈጻሚ አመለወርቅ እዝቅኤል ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል ፡፡
የተማሪዎች የምገባ መረሃ ግብር ወቅታዊ የድርቅ አደጋ ባጋጠማቸውና መደበኛ የኑሮ ድጋፍ በሚያሥፈልጋቸው አካባቢዎች እየተሠራ እንደሚገኝ የጠቀሱት አመለወርቅ “የምገባ ሥራው በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ አየሆነ ይገኛል፡፡ በአሁኑወቅት በሚሊየኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በመረሃ ግብሩ ተጠቃሚ በመሆን ላይ ይገኛሉ ፡፡ የምገባ ሥራው በተለይ የድርቅ ክስተቱ ጎልቶ በታየባቸው በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን እንዲሁም በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ እና ኮንሶ ዞኖች በትኩረት እየተሠራ ይገኛል ›› ብለዋል ፡፡
የተማሪዎች የምገባ መረሃ ግብር እየተካሄደባቸው ከሚገኙት ክልሎች መካከል ወደ ሦስት ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ለምግብ ችግር የተዳረጉበት የደቡብ ክልል አንዱ ነው ፡፡ በክልሉ ተማሪዎች በምግብ እጦት ምክንያት ከትምህርት ቤት እንዳይቀሩ ለማድረግ ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጣ ግብረ ሀይል በማቋቋም የከፋ ችግር ላይ የሚገኙና ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ አካባቢዎችን የመለየት ሥራ መከናወኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል፡፡ አሁን ላይ በክልሉ በ37 ወረዳዎች የሚገኙ ተማሪዎችን የመመገብ ሥራ እየተተገበረ እንደሚገኝ በቢሮው የመማር ማስተማርና ምዝና ዘርፍ ምክትል ቢሮ ሃላፊ አቶ ገለቦ ጎልቶሞ ገልጸዋል ፡፡ በክልሉ ኮንሶ ፣ ደቡብ ፣ ጋሞ ፣ ጎፋ ዞኖችና እንዲሁም አማሮ ፣ ቡርጂ ፣ አሌና ደራሼ ልዩ ወረዳዎች በድርቁ ክፉኛ የተጎዱ አካባቢዎች መሆናቸውን ያብራሩት ምክትል ቢሮ ሃላፊው “ አሁን ላይ በእነኝሁ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ 461 ትምህርት ቤቶች ላይ ለ231 ሺህ ተማሪዎች የምገባ ሥረዓት እያከናወንን እንገኛለን ፡፡ያም ሆኖ መረሃ ግብሩ አሁንም የተደራሽነት ችግር ይታይበታል ፡፡በቀሪ 336 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ 289 ሺህ ተማሪዎች የቅርብ ክትትል እንደሚያስፈልጋቸው በጥናት ለይተናል ፡፡ ቢሮው በጥናት ለተለዩት ለእነኝሁ ተማሪዎች ተጨማሪ የምግብ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሀብቶችን እያፈላለገ ይገኛል “ ብለዋል፡፡
በተማሪዎች የምገባ ተደራሽነት ላይ በክልሎች አካባቢ ይታያል በተባለው ክፍተት ዙሪያ በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት የሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነት እና ኮሚኒዩኬሽን ሥራ አስፈጻሚ አመለወርቅ እዝቅኤል ችግሩ እንደ አገር ሠፊና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ተመሳሳይ ድጋፍ የሚፈልጉበት ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል ፡፡ የምገባ መረሃ ግብሩ ካለው ውስን ሀብት ጋር ተያይዞ በመንግሥት በጀት ብቻ የሚካሄድ አንዳልሆኑ የገለጹት አመለወርቅ ከዓለም የምግብ መረሃ ግብር ፣ ከህጻናት አድን ድርጅቶች እና ከማህበረሰብ ተሳትፎ የተገኙ ሀብቶችን በማስተባበር እየተሰራ የሚገኝ ነው ብለዋል ፡፡
በተማሪዎች ምገባ መረሃ ግብር ሥራ ላይ የማህበረሰብ ተሳትፎ ትልቁን ቦታ መያዝ እንደሚኖርበት ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መግባባት መኖሩን የጠቀሱት አመለወርቅ “ ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ ወደ 4 ሚሊየን የሚጠጉ ተማሪዎች በህብረተሰብ ተሳፎ ብቻ ምገባውን ማካሄድ ተችሏል ፡፡ ሌሎች ክልሎች ጋርም ተመሳሳይ ሥራዎችና ተሞክሮዎች አሉ ፡፡ እነኝህን ልምዶች በማጠናከር የምግባ መረሃ ግብሩን ባልተዳረሱባቸው አካባቢዎች ለማስፋት እየሠራን እንገኛለን “ ብለዋል ፡፡
ሽዋንግዛው ወጋዮህ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
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