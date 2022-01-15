የድሬ ዳዋ ከተማ ፖሊስ በርካታ «የሸኔ» አባላት በቁጥጥር ስር አዋልኩ ማለቱ

በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀስ ነበር የተባለውን የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን አካባቢያዊ መሪን ጨምሮ ከሃያ በላይ የቡድኑ አባል እና ደጋፊውችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳርያ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀስ ነበር የተባለውን የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን አካባቢያዊ መሪን ጨምሮ ከሃያ በላይ የቡድኑ አባል እና ደጋፊውችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳርያ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ። ከሶስት ሳምንታት ቀደም ብሎ በድሬደዋ ዋሂል ክላስተር ስር ባለ የገጠር ቀበሌ እንቅስቃሴው ታይቷል የተባለው የሽብር ቡድኑ በመንግስት የፀጥታ አካላት ላይ ጥቃት አድርሷል።
በአሸባሪነት የተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በድሬደዋ እና አካባቢው አቅዶታል የተባለውን የሽብር ተግባር ለመቆጣጠር በመንግስት የፀጥታ አካላት ሲወሰድ የቆየውን እርምጃ ውጤት አስመልክቶ በተሰጠው መግለጫ ላይ የድሬደዋ ፖሊስ ኮሚሽነር አለሙ መግራ በእርምጃው የሽብር ቡድኑን መሪ ጨምሮ ሌሎች አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልፀዋል።
ከሶስት ሳምንት በፊት በድሬደዋ ገጠር ቀበሌ እንቅስቃሴ ጀምሮ እንደነበር የተገለጸው የኦነግ ሸኔ ሽብር ቡድንን ለመቆጣጠር በነበረው ሂደት የመንግስት ፀጥታ ኃይሎች መስዋዕትነት ከፍለዋል ያሉት ኮምሽነሩ ያላሰለሰ የተቀናጀ ርምጃ በቡድኑ ላይ መወሰዱን ጠቁመዋል።
የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ምስራቅ ቀጠና ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ለሜሳ መኮንንን በበኩላቸው በዘመቻው ከሽብር ቡድኑ አባላት በተጨማሪ ተቀብረው የነበሩ የተለያዩ ጦር መሳርያዎች እና ሌሎች ቁሳቁሶች በምሪት መያዛቸውን ተናግረዋል።
የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር እና አባላቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል በምስራቅ ኢትዮጵያ የፀጥታ ኮማንድ ፖስት ውስጥ ያሉ የመንግስት የተለያዩ ፀጥታ አካላት የተቀናጀ ርብርብ ማድረጋቸው እና የሽብር ቡድኑ መሪ በሀረር ከተማ መያዙ ተገልጿል።
የድሬደዋ እና ፌደራል ፖሊስ ኃላፊዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ በተወሰደው እርምጃ በአካባቢው በአሁን ሰዓት ምንም የተጠቀ የሽብር ኃይል እንዳይኖር ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
መሳይ ተክሉ
ታምራት ዲንሳ