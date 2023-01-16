የድሬዳዋ የሪፈረንደም ጉዳይ እያወዛገበ ነው

በሌሎችም የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ድሬዳዋ ተጠቃሚ እንድትሆን ለምን አይፈቀድም? የፌደሬሽን ምክርቤትም አባል አይደለንም። ክልል ስላልሆን። ወይም ደግሞ የክልል ጉዳዩ ለምን መፍትሄ አያገኝም ነው የኔ ጥያቄ።
ሰሙኑ የድሬዳዋ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመመለስ ሪፈረንደም እንዲካሄድ በአንድ በተወካዮች ምክርቤት የድሬዳዋ ተወካይ የቀረበ ሐሳብ በነዋሪዎች ዘንድ እያወዛገበ ነው። አስተያየታቸውን ለDW የሰጡ የድሬዳዋ ነዋሪዎች አንዳንዶቹ ድሬዳዋ በገቢዋ እንድትተዳደር ሪፈረንደሙ ተገቢ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ተቃውመውታል።
በምክርቤቱ ሐሳቡን ያቀረቡት የምክርቤት አባል በበኩላቸው ድሬዳዋ ከምታመነጨው ገቢ ክልል ባለመሆኗ ተጠቃሚ ስላይደለች እንደ አንድ የመፍትሄ ሐሳብ የቀረበ እንጂ ሌላ ፖለቲካዊ ተልእኮ የለውም ሲሉ ለDW ተናግረዋል።
ድሬዳዋ ከ1996 ዓም ጀምሮ ተጠሪነቷ ለፌደራል መንግስት ሆና በቻርተር የምትተዳደር አስተዳደራዊ ከተማ ናት። የሶማሌና የኦሮሚያ ክልሎች በይገባኛል ይወዛገቡባታል። በቀድሞው የኢአዴግ አስተዳደር ዘመን የነበረው የ4ቱ አጣማሪ ፓርቲዎች የስልጣን ክፍፍልም በፍትሃዊነቱ ጥያቄ ሲቀርብበት ነበረ።
ሰሞኑ አቶ አብዱል ጀዋድ መሐመድ የተባሉ የተወካዮች ምክርቤት አባል በምክርቤቱ ስብሰባ ያነሱት ድሬዳዋ በሪፈረንደም ወደ አንዱ ክልል ትካለል የሚል ሐሳብ በነዋሪዎች ዘንድ ውዝግብ አስነስቷል።
`` የዛኔ የአርባ አርባ ጨዋታ ላይ የሁለት ክልሎች ነበረ፣ የኦሮሚያና የሶማልያ ነበረ እንትን ይባል የነበረው። አሁን ያ ሚዛን እኩል እየሄደ አደለም ወደ አንድ እያዘነበለ ነው። ይሄ ለሕዝቡ በፍጹም ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ አደለም። ሕዝቡ እየተስማማበት አይደለም። በዛም ስጋት ውስጥ ነው ያለነው። እየተኬደበት ያለው ነገር ምቹ ሁኔታም እየፈጠረ አደለም። ህዝብ ያልመከረበት ነገር እዛ ተወካዮች ምክርቤት ላይ ማፈንዳት የሚገርምኮ ነገር ነው፣ ይገርማል።``
ሌላው የድሬዳዋ ነዋሪ ደግሞ ጥያቄው ተገቢነት ያለው ነው ባለዋል።
`` እንንደ ነዋሪነቴ ትክክለኛና ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ድሬዳዋ አሁን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ድሬዳዋ የትልልቅ እንዳስትሪዎች ከተማ ነች። በራስዋ ገቢ በራሷ ለመወሰን አልቻለችም። አንደኛ የራሷን ገቢ በራሷ እንድታስተዳድር ያደርጋታል። ይህም ከሆነ ከተማዋ እንድትለወጥ የተሻለ እንትን ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው እኔ።``
አቶ ገዛኸኝ አሰፋ የተባሉ ነዋሪ በበኩላቸው ይህ ጥያቄ ለሕዝቡ ታስቦ የተደረገ አደለም ሲሉ ይሞግታሉ።
`` ሁሉንም ትመግባለች ግን ለራሷ ያልሆነች ከተማ ነች። ብሎም አሁን ይሄ አይነት ነገር ከተከሰተ እንደኔም እንደማሕበረሰቡም ከፍተኛ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ለድሬዳዋ ሕዝቦችም ለድሬዳዋም አይገባትም ይሄ ጥያቄ።``
አቶ አይኩሩ የተባሉ ነዋሪ ደግሞ ሕዝቡ በትክክል ተቆጥሮ አመዛኙ ሕዝብ ቢያስተዳድር መልካም ነው የሚል አስተያየት ሰንዝሯል።
`` እራሷን በረሷን ብታስተዳድር ሕዝብ ተቆጥሮ አመዛኙ ሕዝብ አስተዳደሩን ቢይዝ መልካም ነው።``
አቶ ወንድወሰን ኪዳኔ የተባሉ የድሬዳዋ ነዋሪ በበኩላቸው ሕዝበ ውሳኔ ለድሬዳዋ የሚጠቅም አይደለም የሚል አስተያየት ሰጥተዋል።
`` እንደድሬዳዋ ነዋሪነቴ በሪፈረንደም የሚባል ነገር ብዙም አያስኬድም። ምክንያቱም ሁለቱም ድርጅቶች ውዝግብ ውስጥ ገብተው ነዋሪዎችን የማጨናነቅና ትልቅ ጫና ነው የሚፈጥርብን። በሪፈረንደም የሚኬድበት አቅጣጫ ለድሬዳዋ የሚጠቅም አደለም።``
በምክርቤቱ ሀሳብ ያቀረቡት የድሬዳዋ ተወካይ አቶ አብዱጀዋድ መሐመድንም አነጋግረናቸዋል። እሳቸው እንደሚሉት ዜናው የቀረበው ከአውድ ውጭ ነው ብለዋል። በምክርቤቱ ስለታክስ አጣጣልና አሰባሰብ ውይይት በተደረገበት ጊዜ እኔ ሐሳብ ያቀረብኩት ድሬዳዋ ሕገመንግስቱ እንደክልል ስለማያውቃት ከፌደራል መንግስት የጋራ ገቢ ተጠቃሚ መሆን አልቻለችም። ይህ ችግር የአዲስ አበባም ችግር ነው። ስለዚህ ከጋራ ገቢ ተጠቃሚ ለመሆን የክልልነት ጥያቄዋ ይመለስ ነው ያልኩት ብለዋል።
`` በሌሎችም የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ድሬዳዋ ተጠቃሚ እንድትሆን ለምን አይፈቀድም? የፌደሬሽን ምክርቤትም አባል አይደለንም። ክልል ስላልሆን። ወይም ደግሞ የክልል ጉዳዩ ለምን መፍትሄ አያገኝም ነው የኔ ጥያቄ።``
በዚህ ጉዳይ ላይ የድሬዳዋ መስተዳደር የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ሀሳብ ለማካተት ያደረግነው ሙከራ ሃላፊው ስልክ ባለማንሳታቸው ለጊዜው አልተሳካልንም።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ