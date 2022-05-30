የድሬዳዋ ከተማ ልዑካን በፓሪስ

በመድረኩ በድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ በአቶ ከድር ጅዋር የተመራው የልዑካን ቡድን በፈረንሳይ አገር ከሚኖሩ የድሬዳዋ ከተማ ተወላጆችና ወዳጆች የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት ጋር በከተማዋ ቀደም ሲል ተከስተው ነበር በተባሉ ችግሮችና አሁን ተወስደዋል በተባሉ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ውይይት ተካሂዷል።
በፈረንሳይ የተመሰረተው «ፍራንስ ኢትዮጵያ አፍሪቃ ቀንድ» የተሰኘው ማኅበር በድሬዳዋ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰሞኑን በፓሬስ የምክክር መድረክ አካሄደ። በመድረኩ በድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ በአቶ ከድር ጅዋር የተመራው የልዑካን ቡድን በፈረንሳይ አገር ከሚኖሩ የድሬዳዋ ከተማ ተወላጆችና ወዳጆች የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት ጋር በከተማዋ ቀደም ሲል ተከስተው ነበር በተባሉ ችግሮችና አሁን ተወስደዋል በተባሉ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ውይይት ተካሂዷል። በቅርቡ የድሬዳዋ አስተዳደር «የድሬዳዋ ናፍቆት» በሚል በሚያዘጋጀው ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይም ሆነ ድሬዳዋን ለማልማት በፈረንሳይ ነዋሪ የሆኑ የከተማዋ ተወላጆች እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቦላቸዋል።የፓሪስዋ ዘጋቢያችን ሃይማኖት ጥሩነህ በስፍራው ተገኝታ ነበር።
ሃይማኖት ጥሩነህ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ