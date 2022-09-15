የዳግማዊት ንግስት ኤልዛቤጥ እና ኢትዮጵያ

የታላቅዋ ብሪታኒያ በአፍሪቃ ቅኝ ግዥነት ሲቋረጥና አህጉሪቱን ነጻነት ሲያጥለቀልቅ ተመልክቷል። ከቅኝ ግዛት የወጡት ሃገራት ከብሪታንያ ጋር በልዩ ዝምድና ንግሥቲቱ በመሩት በኮመንዌልዝ አማካኝነት ጸንቶ ቀጥሏል። የጠበቀ የመሰለዉ ግንኙነት ግን የተወሳሰበ ዝምድና ሲታይበት መቀጠሉ ይታወቃል። ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። የአፄ ኃይለሥላሴ ወዳጅም ነበሩ።
የጀርመን የአፍሪቃ እና የመካከለኛዉ ምስራቅ ጉዳዮች አማካሪ እንዲሁም የታሪክ ምሁርና በጀርመን ታዋቂ ደራሲ የሆኑት ልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አስራተ ከሰጡን አስተያየት የተወሰደ ነበር። ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን አስራተ፤ የመጨረሻዉ የኢትዮጵያ የዘዉድ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የነበሩት የልዑል ራስ አስራተ ካሳ እና የልዕልት ዙርያሽ ወርቅ ገብረግዚአብሔር ልጅ ናቸዉ። አባታቸዉ ልዑል ራስ አስራተ ካሳ በኤርትራ የግርማዊ ንጉሰ ነገሥት እንደራሴም ነበሩ። የኢትዮጵያ ንጉሳዊ ቤተሰብ አባል ልዑል አስፋወሰን አስራተ የታላቋ ብሪታንያ የዳግማዊት ንግስት ኤልዛቤጥ ሞትን ተከትሎ ሰፋ ከኢትዮጵያ ከአፍሪቃ ብሎም ከዓለም ጋር የነበራቸዉን ቁርኝት ሰፋ አድርገዉ አጫዉተዉናል።
የታላቋ ብሪታንያ የዳግማዊት ንግስት ኤልዛቤጥ ከዚህ ዓለም በሞት የመለየት ዜና የተሰማው ባለፈው ሐሙስ ጳጉሜ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ምሽት ላይ ነበር ። ንግሥቲቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸዉ ከመሰማቱ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ደግሞ አዲስ ተሿሚዋን የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊስ ትረስን የሥራ መጀመርያ ደብዳቤ ሲቀበሉ የጤናቸዉ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑ እየተነገረ ነበር። ለዓለም ይፍ የሆነዉም ፎቶግራፋቸዉ ከስተዉ ጠቆርም ብለዉ በመታየታቸዉ የተለያዩ የዓለም መገናኛ ዘዴዎች፣ የነገሩን አሳሳቢነት ሲዘግቡ ነበር። ዳግማዊ ንግስት ኤልዛቤጥ በታላቋ ብሪታንያ እና ወደ 56 ከሆኑ የጋራ ብልጽግና ሀገራት ማለትም ኮመንዌልዝ ያለፉትን 70 ዓመታት በንግስና ቆይተዋል። የንግስትቱን ህልፈት ተከትሎ የሀገሪቱ ህገ መንግስት በሚደነግገው መሰረት የበኩር ልጃቸው ልዑል ቻርለስ በትረ ዙፋኑን ተረክበዉ ንጉስ ቻርልስ ሳልሳዊ ሆነዋል። ንጉስ ቻርልስ ሳልሳዊ የእናታቸዉ የዳግማዊት ንግሥት ኤልዛቤጥ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት በተሰማ በሁለተኛዉ ቀን ማለትም ባለፈው ቅዳሜ የንግስና ሥነ-ስረዓታቸውን በይፋ ፈጽመዋል።
ሟችዋ ዳግማዊ ንግስት ኤልዛቤጥ ከንግሥናቸዉም በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያን ጨምረው የተለያዩ የዓለም ሀገራትን ግብኝተዋል። በአፍሪቃ ብቻ ከ በላይ 20 ሃገራትን ጎብኝተዋል። የንግስቲቱ በተለይ ከንጉሰ ነገሥት አፄ ኃይለሥላሴ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደነበራቸዉ ነዉ የሚነገረዉ። የንጉሳዊ ቤተሰብ አባል እና የታሪክ ምሁሩ ልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አስራተ ንግሥቲቱን ከሁለት ጊዜ በላይ በቅርበት አግኝተዋቸዋል። ለንግሥቲቱ 25ኛ ዓመት ንግሥና በዓል አከባበር ላይም ተጋብዘዉ በክብር እንግድነት በለንደን በሚገኘዉ የንጉሳዉያኑ ቤተ-መንግሥት ተገኝተዋል። ልዑል አስፋወሰን አስራተ የዳግማዊን ንግሥት ኤልዛቤጥን ሞትን ሲሰሙ ምን ብለዉ ይሆን?
ንግሥት ዳግማዊ ኤልዛቤጥ በንግሥናቸዉ ዘመን ከ20 የሚበልጡ የአፍሪቃ አገሮችን ጎብኝተዋል። ብሪታኒያ በአፍሪቃ ሃገራት የነበራት ቅኝ ግዥነት ሲቋረጥና አህጉሪቱን ነጻነት ሲያጥለቀልቅ ተመልክቷል። ከዝያም በመለጠቅ በቅኝ ግዛት ስር የነበሩት ሃገራት ከብሪታንያ ጋር በልዩ ዝምድና ንግሥቲቱ በመሩት በመንግሥታት የጋራ ብልጽግና ማለትም በኮመንዌልዝ አማካኝነት ጸንቶ ቀጥሏል። ይሁንና ከብሪታንያ ከቅኝ ግዛት በኋላ ከአፍሪቃ ጋር የጠበቀ የመሰለዉ ግንኙነት አንዳንድ ጊዜም የተወሳሰበ ዝምድና ሲታይበት መቀጠሉ ይታወቃል። ልዑል አስፋወሰን አስራተ ንግሥቲቱን እንዴት ያዉቋቸዉ ይሆን?
የዝያን ጊዜዋ ወጣትዋ ልዕልት ኤልዛቤጥ በጎርጎረሳዉያኑ 1952 ዓ.ም 21ኛውን የልደት ቀናቸዉን ያከበሩት በደቡብ አፍሪቃ ኬፕ ታውን ከተማ ላይ ደቡብ አፍሪቃን ሲጎበኙ ነበር። ከዝያም የአፍሪቃ ጉብኝታቸዉን በመቀጠል ልዕልት ኤልዛቤጥ በ1952 ከባለቤታቸዉ ከኤዲንበርግ መስፍን ጋር በኬንያ በሚገኘው ትሪቶፕስ ሆቴል በመዝናናት ላይ ሳሉ ነዉ የዝያን ጊዜዋ ወጣትዋ ልዕልት ኤልዛቤጥ የአባታቸዉን የንጉስ ጆርጅ ስድስተኛ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸዉን የሰሙት። ልዑል አስፋወሰን አስራተ ልዕልት ኤልዛቤጥ ኬንያ ከአዉሮፕላን ሲወርዱ ልዕልት ነበሩ፤ ከኬንያ ወደ ሃገራቸዉ አዉሮፕላን ሲሳፈሩ ግን ንግሥት ሆነዉ ተሳፈሩ ሲባል ይነገራል ይህን እንዴት ያዩታል?
የሚገርም ነዉ አዉሮጳም ሆነ በእንጊሊዝ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩት አፍሪቃን ጨምሮ በሌላዉ ክፍለ ዓለም ያሉ ሃገራት ዳግማዊ ንግሥት ኤልዛቤጥን እንዴት ያስታዉሷቸዋል?
ዳግማዊ ንግሥት ኤልዛቤጥ ለአፍሪቃ ልዩ ቦታ እንደነበራቸዉ ይነገራል። በንግሥና ዘመናቸዉም አንዳንድ ወሳኝ ወቅቶች በአፍሪቃ አህጉርና በሃገራቸዉ በብሪታንያ መካከል ተከስቷል የኮመን ዌልዝ ሃገራት ወይም የቀድሞ የቅኝ ግዛት ሃገራት ከንግሥቲቱ ጋር ቁርኝታቸዉ የጠበቀ ነበር ከኢትዮጵያዉ ንጉሰ ነገሥት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደነበራቸዉም ይነገራል።
ከጎርጎረሳዉያኑ 1936 እስከ 1941 ባለው ጊዜ ጣልያን ኢትዮጵያን በወረረ ወቅት ንጉሠ ነገሥቱ አፄ ኃይለስላሴ ውስጥ ወደ ታላቅዋ ብሪታንያ ተሰደዉ እንደነበር እና ከዝያን ጊዜዋ ልዕልት ኤልዛቤጥ ጋራ ጥሩ ጥሩ ወዳጅነት መመስረት እንደጀመሩ የታሪክ ማህደራት ያሳያሉ።
ከጀርመን የአፍሪቃ እና የመካከለኛዉ ምስራቅ ጉዳዮች አማካሪ እንዲሁም የታሪክ ምሁርና ደራሲ ከሆኑት ከልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አስራተ ጋር የፊታችን ሰኞ ግብዓተ መሬታቸዉ ስለሚፈፀመዉ ስለ ዳግማዊ ንግሥት ኤልዛቤጥ ታሪክ የጀመርነዉ ቃለ ምልልስ አላበቃም። በሚቀጥለዉ ሳምንት ስለንግሥቲቱ የአፍሪቃ ግንኙነት እና የቀበር ሥነ-ስርዓት ጉዳዮችን ይዘን እንመለሳለን ።
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ