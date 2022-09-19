የዳግማዊት ንግስት ኤልሳቤጥ ስንብትና የቀብር ሥነ-ስረዓት

የብሪታኒያ ዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ ከቀናት በኋላ ዛሬ ቤተሰቦቻቸዉ እና ቅርብ ዘመዶቻቸዉ በተገኙበት ግብዓተ መሪሬታቸዉ ይፈፀማል። ዛሬ ለንደን የዌስትሚንስተር አቢ ቤተ ክርስቲያን በተካሄደዉ የጸሎት ሥነ-ስርዓት ላይ የዓለም መሪዎች እና ሌሎች የክብር እንግዶች ተገኝተዋል።
የብሪታኒያ ዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ ከአንድ ሳምንት ተኩል በኋላ ዛሬ ቤተሰቦቻቸዉ እና ቅርብ ዘመዶቻቸዉ በተገኙበት ከአንድ ሰዓት በኋላ ግብዓተ መሬታቸዉ ይፈፀማል። ዛሬ ለንደን የዌስትሚንስተር አቢ ቤተ ክርስቲያን በተካሄደዉ የጸሎት ሥነ ስርዓት ላይ የዓለም መንግሥታት እና የመንግሥታት ተጠሪዎችን ጨምሮ ከ 2000 በላይ ከዓለም የተሰበሰቡ የክብር እንግዶች ተገኝተዋል።
በሃዘን ስነስርዓቱ ላይ በተካሄደዉ የጸሎት ስነስርዓት ላይ የኢትዮጵያዋ ፕሬዚዳንት ክብርት ሣህለወርቅ ዘውዴ፤ የአሜሪካዉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን፤ የጀርመኑ ፕሬዚደንት ፍራንክ ቫልተርሽታይንማየርን ጨምሮ ከ 400 በላይ የቀድሞ እና የአሁን የሀገር መሪዎች እና ተወካዮች መገኘታቸዉ ተዘግቧል። ከብሪታንያ በወጡ ዘገቦች መሰረት ንግሥቲቱ ቀደም ብለዉ በገለፁት ፍላጎት መሰረት፤ በሃዘን ስነስርዓታቸዉ ላይ 56 ግዛቶችን ያቀፈውና የቀድሞ የብሪታንያ ግዛቶችን ያካተተው የጋራ ብልጽግና ተወካዮች ማለትም የኮመን ዊልዝ አባል ሃገራት በጸሎት ስነስርዓቱ በተከናወነዉ የሃዘን ማርሽ «ሰልፍ » ላይ ተካፍለዋል ። የዳግማዊት ንግሥት ኤሊዛቤጥ ስንብትን ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ በዓለም ዙርያ በቀጥታ የቴሌቭዥን ስርጭት ከአራት ቢሊዮን በላይ ሰው እንደተከታተለዉም ተነግሯል።
በብሪታኒያዋ ንግሥት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ የስንብት ሃዘን ስነ ስርዓት ላይ የሩስያዉ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቱን፤ የቀድሞዉ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ፤ እንዲሁም የሶርያዉ ፕሬዚዳንት ጨምሮ በዓለማችን በጣት የሚቆጠሩ የሀገር ተወካዮች እና ፖለቲከኞች እንዳልተጋበዙ ተዘግቧል። የንግሥቲቱ ግብዓተ መሬት ፤ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ቅርብ ዘመዶቻቸዉ ብቻ በተገኙበት ይፈፀማል።
ድልነሳው ጌታነህ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ