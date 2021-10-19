 የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸው | ኢትዮጵያ | DW | 14.04.2022

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ኢትዮጵያ

የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸው

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ዳውሮ ዞን ከ 112 ሺህ በላይ ሰዎች ለከፋ የምግብ ችግር መዳረጋቸውን የዞኑ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በዝናብ አለመኖር እና በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ምርት ባለማግኘታቸው  የሚላስ የሚቅመስ አጥተዋል።

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የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት መጋለጣቸው

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ዳውሮ ዞን ከ 112 ሺህ በላይ ሰዎች ለከፋ የምግብ ችግር መዳረጋቸውን የዞኑ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በዝናብ አለመኖር እና በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ምርት ባለማግኘታቸው  የሚላስ የሚቅመስ አጥተዋል። በምግብ እጦቱ የተነሳ ተማሪዎችም መማር ተስኗቸዋል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራችው የዳውሮ ዞንና የደቡብ ምዕራብ ኢትጵጲያ ሕዝቦች ክልል የሥራ ኃላፊዎች     የምግብ ችግር  ላጋጠማችው ነዋሪዎች የአስቸኳይ ጊዜ ዕርዳታ ማቅረብ መጀመራቸውን ይናገራሉ።

ሸዋንግዛው ወጋየሁ 

ሸዋዬ ለገሠ

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