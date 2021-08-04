 የዲፕሎማሲው ጥረት በመቀሌ | ኢትዮጵያ | DW | 08.11.2021

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ኢትዮጵያ

የዲፕሎማሲው ጥረት በመቀሌ

የቀድሞው  የናይጀሪያ  ፕሬዝዳንት እና የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ እና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ኦቻ ሃላፊ ማርቲን ግሪፍትስ ትላንት በመቐለ ተገኝተው በህወሓት ከሚመራው የትግራይ ክልል መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ተወያይተዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:40

የኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ የመቀሌ ቆይታ

የቀድሞው  የናይጀሪያ  ፕሬዝዳንት እና የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ እና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ኦቻ ሃላፊ ማርቲን ግሪፍትስ ትላንት በመቐለ ተገኝተው በህወሓት ከሚመራው የትግራይ ክልል መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ተወያይተዋል። የትግራይ ኮምኒኬሽን ቢሮ ውይይቱ በሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት፣ የኢትዮጵያ እና ቀጠናው ፖለቲካዊ ቀውስ ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዓመት ባለፈው ጦርነት፣ የዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ ምላሽ ምን ይመስላል በሚል ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ አስተያየት ሰጪዎችን አነጋግሯል። 

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

 

Audios and videos on the topic

የኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ የመቀሌ ቆይታ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Martin Griffiths, United Nations Special Envoy for Yemen speaks during an interview with Reuters in Glion, Switzerland, September 27, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

የተመድ የሰብዓዊና የአስቸኳይ ዕርዳታ አስተባባሪ የኢትዮጵያ ጉብኝት   04.08.2021

በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት የተመድ የሰብዓዊና የአስቸኳይ ዕርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትዝ በጎበኙዋቸው የትግራይ አከባቢዎች የከፋ ሰብዓዊ ቀውስ መፈጠሩን ተናግረዋል።ትናንት የ6 ቀናት ጉብኝታቸውን አጠናቀው የተመለሱት ግሪፊትዝ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር የእርዳታ ቁሳቁሶቹን ለተረጂዎች የማድረሱ ስራ እንዲፈጥን መስማማታቸውም ተነግሯል።

Martin Griffiths, United Nations Special Envoy for Yemen speaks during an interview with Reuters in Glion, Switzerland, September 27, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት 09.11.2021

ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለርዳታ ለተዳረጉ ሰባት ሚሊየን ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል እንቅፋቶች እንዲወገዱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጠየቀ።

Äthiopien Tigray | Hauptstadt Mekele

​​​​​​​የመቀሌ መያዝ፤ የተመድ ርዳታና የኬሪያ እጅ መስጠት 04.12.2020

መቀሌ ከተማ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ቁጥጥር መዋሏ፤ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ትግራይ ውስጥ ርዳታ ለመስጠት ከመንግሥት ጋር ስምምነት ማድረጉ እና የቀድሞዋ አፈ ጉባኤ እጃቸውን ለመንግሥት ሰጡ መባሉን በተመለከተም በርካታ አስተያየቶች ተሰንዝረዋል። አስተያየቶችን አሰባስበናል።