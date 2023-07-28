የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለለሙያዋ ዓለም አቀፍ እውቅና

ኢትዮጵያዊቷ ፈቲያ ዑስማን ዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ኅብረት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ IUCN የተባለው ተቋም በዱር እንስሳት ጥበቃ የተሻለ ተግባር ላከናወኑ የሚሰጠውን የእውቅና ሽልማት አሸነፈች። በባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ለረዥም ዓመታት በሬንጀርነት አገልግላ ለዘንድሮው ዓለም አቀፍ ሽልማት የበቃችው ፈቲያ በሽልማቱ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል ብላለች።
ኢትዮጵያዊቷ ፈቲያ ዑስማን ዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ኅብረት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ IUCN የተባለው ተቋም በዱር እንስሳት ጥበቃ የተሻለ ተግባር ላከናወኑ የሚሰጠው የእውቅና ሽልማት አሸናፊ ሆነች። በባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ሥራ ላይ ማለትም ሬንጀርነት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ በሬንጀር ኃላፊነት እያገለገለች የምትገኘው ፈቲያ እጅግ ፈታኝ በሆነው መስክ ያከናወነችው ተግባር በዓለም አቀፍ ደረጃ አሸናፊ እንድትሆን እንዳበቃት ተገልጿል። ተሸላሚዋ እውቅናው በዘርፉ የሚሰሩትን ያበረታታል ብላለች።
ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፎር ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኔቸር በእንግሊዝኛው ምዕፃሩ IUCN የተባለው ዓለም አቀፍ ተቋም ዘንድሮ ባከናወነው የዱር እንስሳት ጥበቃ ሬንጀሮች ውድድር ኢትዮጵያዊቷ ፈቲያ ዑስማን አሸናፊ መሆኗን የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን በማኅበራዊ ገጹ አስታውቋል። በባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ለረዥም ዓመታት በሬንጀርነት አገልግላ ለዘንድሮው ዓለም አቀፍ ሽልማት የበቃችው ፈቲያ በሽልማቱ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል ብላለች።
የሬንጀርነት ሥራ «እኔ ስለወሰንኩ ነው እንጂ ለወንድ እራሱ ያስቸግራል» የምትለው ፈትያ በኦሮሚያ እና ሶማሌ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኘው የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ በተለይ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ነው የገለፀችው።
የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም መሀመድ በዱር እንስሳት እና አካባቢ ጥበቃ የተሰማሩ ሬንጀሮች ስለሚወዳደሩበት እና ፈትያ አሸናፊ ስለሆነችበት ዓለም አቀፍ ውድድር አለዶይቼቬለ በስልክ ሲናገሩ፤ ሬንጀር ፈትያ «በሴትነቷ ትልቅ ዋጋ ነው የከፈለችው» ነው ያሉት። የፓርኩ ኃላፊ አቶ አደም ከታች ተነስታ በአሁኑ ሰዓት 60 ያህል ሬንጀሮችን በሥሯ ወደምትመራበት ኃላፊነት መምጣቷን ጠቅሰው በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፋ ያገኘችው ሽልማት የሚያነቃቃ እና የምንኮራበት ነው ብለዋል።
ይህ በእንዲህ እያለ ሕገ ወጥ አደን እና ሰፈራ አሁን አሁን ደግሞ በኢንቨስትመንት ስም የሚደረጉ የመሬት ወረራዎች በባቢሌ ፓርክ ለሚገኙ ዝሆኖች ህልውና እነ ፈትያ ሌት ተቀን እያደረጉ ያለውን ጥረት ይበልጡን ፈታኝ እያደረጉ መቀጠላቸው ተገልጿል።
መሳይ ተክሉ
ሸዋየ ለገሠ
ታምራት ዲንሳ