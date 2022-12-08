የደ ሲልቫ የሰላም ሐሳብ

ሉላ ደሲልቫ ብራዚሊን ለሚገበኙት ለጀርመን መራሔ መንግግስት ኦላፍ ሾልስ እንደነገሩት ሩሲያና ዩክሬንን ለማግባባት የተለያዩ ሐገራት የሚወከሉበት አንድ ቡድን ቢመሰረት ጥሩ ነዉ
የዩክሬኑን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለማስቆም አዲስ የዲፕሎማሲ ጥረት እንዲደረግ የብራዚል ፕሬዝደንት ሉላ ደ ሲልቫ ጠየቁ። ሉላ ደሲልቫ ብራዚሊን ለሚገበኙት ለጀርመን መራሔ መንግግስት ኦላፍ ሾልስ እንደነገሩት ሩሲያና ዩክሬንን ለማግባባት የተለያዩ ሐገራት የሚወከሉበት አንድ ቡድን ቢመሰረት ጥሩ ነዉ። ደ ሲልቫ ይሕን አግባቢ ወይም አደራዳሪ ቡድን «ይሰየም» የሚል ሐሳባቸዉን ከዚሕ ቀደም ለፈረንሳዩ ፕሬዝደንት ኢማኔኤል ማክሮ አንስተዉ እንደነበር አስታዉሰዋልም።
«የኔ ጥቆማ ሰላም ለማዉረድና ጦርነቱን ለማስቆም፣ ከዩክሬንና ከሩሲያ ጋር ቁጭ ብለዉ ለመነጋገር የሚሞክሩ ሐገራት በአንድ ቡድን እንዲሰባሰቡ ነዉ። ብራዚል ለዚሕ የራስዋን ጥረት ታደርጋለች። ከ (ፕሬዝደንት) ማክሮ ጋር ተነጋግሬበታለሁ። አሁን ከመራሔ መንግስት ሾልስ ጋርም ተነጋግሬበታለሁ። ከሌሎች ፕሬዝደንቶች ጋርም እነጋገርበታለሁ።»
እንደ ግሪግሪያኑ አቆጣጠር ከ2003 እስከ 2011 ድረስ ብራዚልን በፕሬዝደንትነት የመሩት ሉላ ደ ሲልቫ፣ ከእስራትና ከፖለቲካ ከመገለል በኋላ ዳግም ተመርጠዉ የፕሬዝደንትነቱን ስልጣን የያዙት በቅርቡ ነዉ። ወደ ግራ የሚያዘነብሉት ደ ሲልቫ ዳግም ስልጣን በመያዛቸዉ መደሰታቸዉን ወደ ግራ ዘመሙን የጀርመን የሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ (SPD) መሪ ኦላፍ ሾልስ አልሸሸጉም። የጀርመን መራሔ መንግስት፣ ሩሲያና ዩክሬንን የሚሸመግል የሐገራት ቡድን እንዲመሰረት ሉላ ያቀረቡትን ሐሳብ መደገፍ-መቃወማቸዉን ግን በግልፅ አላስታወቁም።ይሁንና ሾልስ ከዚሕ ቀደም ቀደም የዩክሬኑ ጦርነት በድርድር ይፈታ የሚል ሐሳብ ሲያንጸባርቁ ነበር።ሾልስ ብራዚሊያ-ብራዚል ከመግባታቸዉ በፊት አርጀንቲናንና ቺሌን ጎብኝተዋል።
ነጋሽ መሐመድ
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