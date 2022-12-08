 የደ ሲልቫ የሰላም ሐሳብ | ዓለም | DW | 31.01.2023

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ዓለም

የደ ሲልቫ የሰላም ሐሳብ

ሉላ ደሲልቫ ብራዚሊን ለሚገበኙት ለጀርመን መራሔ መንግግስት ኦላፍ ሾልስ እንደነገሩት ሩሲያና ዩክሬንን ለማግባባት የተለያዩ ሐገራት የሚወከሉበት አንድ ቡድን ቢመሰረት ጥሩ ነዉ

Brasilien | Luiz Inacio Lula da Silva trifft Olaf Scholz

የዩክሬኑን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለማስቆም አዲስ የዲፕሎማሲ ጥረት እንዲደረግ የብራዚል ፕሬዝደንት ሉላ ደ ሲልቫ ጠየቁ። ሉላ ደሲልቫ ብራዚሊን ለሚገበኙት ለጀርመን መራሔ መንግግስት ኦላፍ ሾልስ እንደነገሩት ሩሲያና ዩክሬንን ለማግባባት የተለያዩ ሐገራት የሚወከሉበት አንድ ቡድን ቢመሰረት ጥሩ ነዉ። ደ ሲልቫ ይሕን አግባቢ ወይም አደራዳሪ ቡድን «ይሰየም» የሚል ሐሳባቸዉን ከዚሕ ቀደም ለፈረንሳዩ ፕሬዝደንት ኢማኔኤል ማክሮ አንስተዉ እንደነበር አስታዉሰዋልም።

«የኔ ጥቆማ ሰላም ለማዉረድና ጦርነቱን ለማስቆም፣ ከዩክሬንና ከሩሲያ ጋር ቁጭ ብለዉ ለመነጋገር የሚሞክሩ ሐገራት በአንድ ቡድን እንዲሰባሰቡ ነዉ። ብራዚል ለዚሕ የራስዋን ጥረት ታደርጋለች። ከ (ፕሬዝደንት) ማክሮ ጋር ተነጋግሬበታለሁ። አሁን ከመራሔ መንግስት ሾልስ ጋርም ተነጋግሬበታለሁ። ከሌሎች ፕሬዝደንቶች ጋርም እነጋገርበታለሁ።»

እንደ ግሪግሪያኑ አቆጣጠር ከ2003 እስከ 2011 ድረስ ብራዚልን በፕሬዝደንትነት የመሩት ሉላ ደ ሲልቫ፣ ከእስራትና ከፖለቲካ ከመገለል በኋላ ዳግም ተመርጠዉ የፕሬዝደንትነቱን ስልጣን የያዙት በቅርቡ ነዉ። ወደ ግራ የሚያዘነብሉት ደ ሲልቫ ዳግም ስልጣን በመያዛቸዉ መደሰታቸዉን ወደ ግራ ዘመሙን የጀርመን የሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ (SPD) መሪ ኦላፍ ሾልስ አልሸሸጉም። የጀርመን መራሔ መንግስት፣ ሩሲያና ዩክሬንን የሚሸመግል የሐገራት ቡድን እንዲመሰረት ሉላ ያቀረቡትን ሐሳብ መደገፍ-መቃወማቸዉን ግን በግልፅ አላስታወቁም።ይሁንና ሾልስ ከዚሕ ቀደም  ቀደም የዩክሬኑ ጦርነት በድርድር ይፈታ የሚል ሐሳብ  ሲያንጸባርቁ ነበር።ሾልስ ብራዚሊያ-ብራዚል ከመግባታቸዉ በፊት አርጀንቲናንና ቺሌን ጎብኝተዋል።

ነጋሽ መሐመድ

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በዩክሬን ጦርነት እና ቀዝቃዛው ክረምት 08.12.2022

የተመድ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ OCHA ትርጉም የሌለው ባለው ጦርነት መሰረተ ልማቷ የፈራረሰው ዩክሬን ህዝብ በክረምቱ ቅዝቃዜ እየተሰቃየ እንደሆነ አመለከተ። የሩሲያ የኃይል ምንጭ አቅርቦት መቋረጥ ዩክሬን ውስጥ ጦርነቱ ባስከተለው ጉዳት ላይ ተጨማሪ ችግር አስከትሏል።

German Chancellor Olaf Scholz addresses an extraordinary session, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, February 27, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ለጀርመን ጦር 100 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚመደብ መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ ይፋ አደረጉ። 27.02.2022

የጀርመን መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ በ2022 በጀት ዓመት 100 ቢሊዮን ዩሮ (112.7 ቢሊዮን ዶላር) ለአገራቸው ጦር ሠራዊት ለመመደብ ቃል ገብተዋል። ጀርመን ትላንት ቅዳሜ 1,000 ጸረ-ታንክ የጦር መሣሪያዎች እና 500 ከምድር ወደ ሰማይ የሚምዘገዘጉ ሚሳይሎች ከጀርመን ጦር ክምችት ለዩክሬን እንዲሰጥ ወስናለች።

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አዲሱ የጀርመን መራሄ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ ከዮክሬን ቀውስ ጋር በተያያዘ ከዩናይትድ ስቴትስ ኘሬዝደንት ጆሴፍ ባይደን ጋር እንደሚወያዩ እየተጠበቀ ነው። የመጀመሪያ የአሜሪካ ጉብኝታቸውንም ጀምረዋል።