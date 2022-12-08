የደን ምንጣሮና የአውሮጳ ኅብረት ገበያ

ባሳለፍነው ሳምንት የአውሮጳ ኅብረት ምክር ቤት እና የኅብረቱ አባል ሃገራት ለደን ምንጣሮ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከሌሎች ሃገራት የሚገቡ የተለያዩ የግብርና እና የደን ውጤቶችን የሚያግድ ደንብ ላይ መስማማታቸው ተሰምቷል። ይህ ደንብ እንደ ኢትዮጵያ ላሉት ሃገራት ፋይዳው ምን ይሆን?
የተባበሩት መንግሥታት የምግብ እና የእርሻ ድርጅት FAO ባለፉት ሦስት አስርት ዓመታት ውስጥ በመላው ዓለም 420 ሚሊየን ሄክታር መሬት ላይ የነበረ የደን ሀብት መጨፍጨፉን ያመለክታል። FAO የጠቀሰው የመሬት ስፋት የአውሮጳ ኅብረት አባል ሃገራትን የመሬት ስፋት በአንድ ላይ ሆነው ያክላል ነው የተባለው። በተለያዩ ሃገራት ለእርሻ ሥራ በሚል የሚከናወነው የደን ምንጣሮ የሚካሄደው ደግሞ አውሮጳን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ገበያዎች የሚላኩ ልዩ ልዩ ምርቶችን ለማብቀል በሚል ነው። በደን ምንጣሮ የተለያዩ ምርቶችን አብቅለው ለገበያ ከሚያቀርቡ ሃገራት መካከል ብራዚል፤ ኢንዶኔዢያ፣ ማሌዢያ፣ ናይጀሪያ፣ ዴሞክራቲክ ሪፑብሊክ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ሜክሲኮ እና ጓቲማላ ይጠቀሳሉ። የአውሮጳ ኅብረት የደነገገው ደንብ ደግሞ ከጎርጎሪዮሳዊው 2020 ዓም ታኅሣስ 31 ቀን ጀምሮ በደን ምንጣሮ አማካኝነት የተዘጋጁ የግብርና እና የደን ምርቶችን ይመለከታል ነው የተባለው። በዓለም ገበያ በብዛት ከሚፈለጉት ምርቶች ቡና፤ ካካዎ፣ የአኩሪ አተር፤ እንዲሁም ጣውላና ቆዳ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። እነዚህን ምርቶችን በብዛት በመግዛቱ በኩል በግንባር ቀደምንነት ከምትጠቀሰው ቻይና ቀጥሎ የሚገኘው የአውሮጳ ኅብረት ነው።
የኅብረቱ አባል ሃገራት ከስምምነት መድረሳቸው ያስደሰታቸው የኅብረቱ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ፓስካል ካንፊን ውሳኔው የአውሮጳውያን ፍላጎትን ሳይቀር እንደሚነካ ሲያመላክቱ፤ «ቡና ቁርሳችን ነው፤ ቸኮሌት እንበላለን፤ እንጨት ተከስሎ በሚመጣው ከሰል ሥጋ እንጠብሳለን፤ ከእንጨት በሚመረተው ወረቀት መጽሐፍትን እናትማለን። ውሳኔያችን ሥር ነቀል ነው።» ነበር ያሉት። እርግጥ ነው ቡና በሚያመርቱ ሃገራት እንኳን በየእነዚህ ሃገራት ያክል ቡና አይጠጣም። የቡናው ገበያ ብዙ ገንዘብ ያመጣል። ግን ደግሞ በሌላ ክፍለ ዓለም ደንን እያራቆተ፤ የምድርን ገጽታ ለፀሐይ ቃጠሎ እያጋለጠ፤ ለአፈር መሸርሸር ብሎም ለመሬት መንሸራተት እየዳረገ መሆኑ አይካድም። የብዙዎችን የየዕለት ፎጆታ የሚመለከት በመሆኑ በጋራ ከውሳኔ ለመድረስ የአውሮጳ ኅብረት ሃገራት ረዥም ጊዜ ፈጅተዋል። የተጠቀሱት ምርቶች ወደ አውሮጳ ገበያ ሲገቡ የተመረቱት ደንን በመመንጠር እንዳልሆነ ማረጋገጫ ሊኖራቸው ግድ ነው። ጸጋዋን በአግባቡ እንድንጠቀም ተፈጥሮን መጠበቅ ያስፈልጋል በሚል የሚሟገቱ ወገኖች ስምምነቱን «ታሪካዊ» ብለውታል። የኅብረቱ ሃገራት በዚህ ደንብ ላይ ስምምነታቸውን ካረጋገጡ በኋላ የፈረንሳዩ ፕሬዝደንት ኢማኑዌል ማክሮ «የአየር ንብረት እና ብዝሃሕይወትን ለመጠበቅ የሚደረገው ፍልሚያ እየተፋጠነ» ነው ብለዋል በትዊተር መልእክታቸው። የአውሮጳ የደን ተቋም ከፍተኛ ተመራማሪ እና የዓለም አቀፍ የደን አስተዳደር ቡድን ሰብሳቢ ዶክተር ይታገሱ ተክሌ ከዚህ በፊት የተደነገገው ሕግ ላይ ብቻ ያተኮረ ደንብ ነበረ የአሁኑ ዘላቂነትን ያካተተ መሆኑን ነው ያመለከቱት።
የኅብረቱ አባል ሃገራት የተስማሙበት ደንብ በ18 ወራት ውስጥ ነው ሥራ ላይ ይውላል የተባለው። ምንም እንኳን የደን ምንጣሮን በማስቆም ለአካባቢ ተፈጥሮ አስተዋጽኦ ያደርጋል በሚል ደንቡ ቢወደስም እንዲህ ያለ ሕግ ወደሌላቸው ሃገራት ገበያው ፊቱን ሊያዞር ይችላል የሚል ስጋት አለ። በጎርጎሪዮሳዊው 2003 ዓም በተለይ የደን ምርት የሆነውን ጣውላን እና ምርቶቹን አስመልክቶ በወጣው ሕግ እንደ ካሜሮን እና ጋና ያሉት ሃገራት ጠንካራውን ቁጥጥር ለመሸሽ ወደ እስያ ሃገራት መላክ መጀመራቸውን ዶክተር ይታገሱ ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ ለቡናው ገበያ ከአፍሪቃ ቀዳሚዋ አቅራቢ ሀገር ስትሆን ከመላው ዓለም ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከምትልካቸው ምርቶች በአንደኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው የቡና ምርቷም 30 በመቶውን የውጪ ምንዛሪ እንደምታገኝ ይነገራል። በጎርጎሪዮሳዊው 2020 ዓ,ም ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ ካቀረበችው ቡና 860 ሚሊየን ዶላር ማግኘቷም ተመዝግቧል። የኢትዮጵያን ቡና በብዛት ከሚገዙት መካከል ቀዳሚዎቹ አምስት ሃገራት ጀርመን፤ ሳውድ አረቢያ፤ ጃፓን፤ ቤልጂየም እና ዩናይትድ ስቴትስ በቅደም ተከተል ይጠቀሳሉ። ከጥቂት ወራት በኋላ የደን ሃብትን ሳያራቁቱ ለሚመረቱ የግብርና እና የደን ምርቶችን ብቻ ለመገብየት በወሰነው የአውሮጳ ኅብረት ገበያ ደግሞ የተሻለ ገቢ ማግኘት እንደሚቻል ነው ዶክተር ይታገሱ ያመለከቱት።
ይህ ደንብ ለኢትዮጵያም የደን ሀብቷን ከመጠበቅ ጨምሮ ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው ነው የሚሉት።
የአውሮጳ ኅብረት ኮሚሽን እና የአውሮጳ ኅብረት ምክር ቤት ይህንን ደንብ በመጪው ጎርጎሪዮሳዊ አዲስ ዓመት 2023 መጀመሪያ ላይ በሕግነት ለማጽደቅ እየሠሩ መሆኑ ነው የተነገረው። ወደ ኅብረቱ አባል ሃገራት የሚገቡ የግብርና እና የደን ውጤቶች የተባለውን ደንብ ተከትለው መመረታቸውን በቴክኒዎሎጂ አማካኝነት ጥብቅ ክትትል እንደሚደረግም ተገልጿል። ኢትዮጵያን ጨምሮ የደን ሀብታቸውን በመመንጠር የሚታወቁ እና የሚጠረጠሩት በስም የተገለጹት ሃገራት ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እና ምርመራ እንደሚደረግ ስምምነት የተደረሰበትን ውይይት በቅርበት የተከታተሉ የመረጃ ምንጮች ይፋ አድርገዋል።
ጋምቤላ፣ የካራቱሪ እርሻ
ባለፉት ዓመታት በምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ እህል ለማምረት መጠነ ሰፊ የደን ምንጠራ መደረጉን ዶቼ ቬለን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መረጃ ላይ የተመረኮዙ ዘገባዎችን አቅርበዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዓመታዊ የችግኝ ተከላ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ይታያል። በአንጻሩ የደን ምንጣሮው ምን ያህል ቀንሶ ይሆን? ዛሬም ትልቅ ጥያቄ ነው። ለሰጡን ማብራሪያ ዶክተር ይታገሱ ተክሌን እናመሰግናለን።
ሸዋዬ ለገሠ