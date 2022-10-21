 የደቡብ ክልል 6ኛ ዙር 3ኛ መደበኛ ጉባኤ | ኢትዮጵያ | DW | 15.02.2023

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ኢትዮጵያ

የደቡብ ክልል 6ኛ ዙር 3ኛ መደበኛ ጉባኤ

በደቡብ ክልል በየተቋማቱ በሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች የሚቀጠሩ ሰዎች መበራከት ለመልካም አስተዳደር እጦትና ለህዝብ ሀብትና ንብረት ምዝበራ ምክንያት እየሆነ እንደሚገኝም ይነገራል፡፡ ርዕሰ መስተዳድር ርዕስቱ ይርዳው በዛሬው ጉባኤ ከህገ ወጥ ቅጥርና ዝውውር ጋር በተያያዘ 1600 ሠራተኞች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል “ ብለዋል፡፡

የደቡብ ክልል 6ኛ ዙር 3ኛ መደበኛ ጉባኤ

ርዕሰ መስተዳድሩ በክልል ምክር ቤቱ ጉባኤ ምን አሉ  ጉባኤ ምን አሉ ?

የደቡብ ክልል ምክር ቤት  6ኛ ዙር 3ኛ መደበኛ ጉባዔ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ መካሄድ ጀምሯል፡፡ በጉባዔው ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የመንግሥታቸውን የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል፡፡

ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ባለፉት ስድስት ወራት በግብርና፣ በጤና፣ በትምህርት እና በንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተከናውነዋል ያሏቸውን ተግባራት ኅሃዛዊ መረጃዎችን በማስደገፍ ለጉባዔው በንባብ አሰምተዋል፡፡

በተለይም በክልሉ ቀደምሲል በእንዳንድ አካባቢዎች ይታዩ የነበሩ ግጭቶች እየቀነሱና የሰላምና የፀጥታ ሁኔታውም እየተሻሻለ እንደሚገኝ የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድር ርዕስቱ “ ከአጎራባች ማህበረሰቦችና ከጎረቤት ኬኒያ አዋሳኝ መስተዳድሮች ጋር የሰላም ግንባታ ሥራዎች ተከናውነዋል “ ብለዋል፡፡

በደቡብ ክልል ከሚታዩት ችግሮች መካከል በመንግሥታዊ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ  የሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ መበራከት በቀዳሚነት ይጠቀሳል፡፡ በየተቋማቱ በሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች የሚቀጠሩ ሰዎች መበራከት ለመልካም አስተዳደር እጦትና ለህዝብ ሀብትና ንብረት ምዝበራ ምክንያት እየሆነ እንደሚገኝም ይነገራል፡፡

Äthiopien Hawassa Regional-Konferenz

የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የመንግሥታቸውን የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ ሲያቀርቡ

በዛሬው ጉባዔ በሪፖርታቸው ይህን ጉዳይ የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው “ ታታሪ ሠራተኞችን ከመሸለም ጎን ለጎን ከሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ፣ ከህገ ወጥ ቅጥርና ዝውውር ጋር በተያያዘ በአንድ ሺህ  ስድስት መቶ ሠራተኞች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል “ ብለዋል፡፡

ዛሬ የተጀመረውና እስከ ነገ የሚቆየው የክልሉ ምክር ቤት 3ኛ መደበኛ ጉባዔ በርዕሰ መስተዳድሩ በቀረበው የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ በመወያየት ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል፡፡

እንዲሁም በተለያዩ ተቋማት ውስጥ በተጓደሉ ቦታዎች እንዲያገልግሉ በርዕሰ መስተዳድሩ የሚቀርቡ ሹመቶችም እንደሚጸድቁ የምክር ቤቱ የጉባዔው መረሃ ግብር ያመለክታል፡፡

ቀደምሲል 348 ተወካዩች የነበሩት የደቡብ ክልል ምከር ቤት የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች  የየራሳቸውን ክልላዊ መንግሥታት  በማቆማቸው የተነሳ 109 መቀመጫዎችን አጥቷል፡፡

አሁን ላይ በ239 መቀመጫዎች ጉባኤውን እያካሄደ የሚገኘው ይሄው ምክር ቤት ምንአልባትም ዘንድሮ የመጨረሻው የሥራ ዘመን ሊሆን እንደሚችል የብዙዎች ግምት ሆኖ ይገኛል።

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ኂሩት መለሰ

ሸዋዬ ለገሠ 

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የደቡብ ክልል 6ኛ ዙር 3ኛ መደበኛ ጉባኤ

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አቶ ዘይኔ ‹‹ በውጤቱም በ5 ሺህ 480 ህገ ወጥ ቅጥርና የደረጃ ዕድገት በመገኘቱ እንዲሰረዝ ተደርጓል፡፡ በማጥራት ሥራው ከ117 ሚሊዮን ብር በላይ የመንግሥት ሀብት ከብክነት ማዳን ከመቻሉም በላይ 11 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ደግሞ ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለስ ተደርጓል፡

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ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፀጥታ ችግርና የተወሰደ ርምጃ 29.03.2022

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፀጥታ ክፍል ፀረ ሠላም በሚል ከ130 በላይ ሰዎች ላይ ባለፉት ስድስት ወራት ርምጃ መውሰዱን ዐስታወቀ። ከትናንት ጀምሮ እየተካሄደ በሚገኘው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት 7ኛ የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ጉባኤ እንደተገለጠው ርምጃው የተወሰደው በክልሉ ሁሉም ዞኖች እና ወረዳዎች ድንገተኛ አሰሳ በማድረግ ነው።