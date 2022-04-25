የደቡብ ክልል የደራሼ ልዩ ወረዳ ምክርቤት ሥራ ጀመረ  

የልዩ ወረዳው መስተዳድር የፈረሰው በዞን መዋቅር ለመደራጀት የሚጠይቁ ቡድኖች ባስነሱት ደም አፋሳሽ ግጭት 100 የሚጠጉ የፀጥታ አባላትና የአካባቢው አስተዳዳሪዎች በግፍ ከተገደሉ በኋላ ነበር። ላለፉት ሶስት ወራት በአገር መከላከያ ሠራዊት በሚመራ ጊዜያዊ ጥምር ኃይል ሲተዳደር የቆየው ልዩ ወረዳው ትናንት ባካሄደው ጉባኤ የካቢኔ አባላት ሾሟል ፡፡
ፈርሶ የነበረው የደቡብ ክልል ደራሼ ልዩ ወረዳ መስተዳድር ምክር ቤት ዳግም ተቋቁሞ ወደ ሥራው ተመለሰ ፡፡ የልዩ ወረዳው መስተዳድር የፈረሰው በዞን መዋቅር ለመደራጀት የሚጠይቁ ቡድኖች ባስነሱት ደም አፋሳሽ ግጭት አንድ መቶ የሚጠጉ የፀጥታ አባላትና የአካባቢው አስተዳዳሪዎች በግፍ ከተገደሉ በኋላ ነበር። ላለፉት ሶስት ወራት በአገር መከላከያ ሠራዊት በሚመራ ጊዜያዊ ጥምር ኃይል ሲተዳደር የቆየው ልዩ ወረዳው ትናንት ባካሄደው ጉባኤ ልዩ ወረዳውን ይመራሉ ያላቸውን የካቢኔ አባላት ሾሟል ፡፡ የልዩ ወረዳውን መስተዳድር ዳግም መቋቋሙን መልካም ሲሉ ያወደሱት የልዩ ወረዳው ነዋሪዎች ሆኖም በአካባቢው አሁንም የፀጥታ ሥጋት መኖሩን ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል፡፡
በደቡብ ክልል የደራሼ ልዩ ወረዳ መስተዳድር ካለፈው ሚያዚያ ወር ጀምሮ ከፈረሰ ወዲህ አካባቢው በአገር መከላከያ ሠራዊት በሚመራ ጊዜያዊ ጥምር ኃይል ሥር ነው የቆየው።
ልዩ ወረዳው በዞን መዋቅር እንዲደራጅ የሚጠይቁ ኃይሎች በቆሰቆሱት የባለፈው ሚያዚያ ግጭት አንድ መቶ የሚጠጉ የፀጥታ አባላት ፣ የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳደሪና ሌሎች አመራሮች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ይታወሳል፡፡ በዚህም የተነሳ የአካባቢውን ፀጥታ ለማረጋጋት ከተሠማራው ጊዜያዊ ጥምር ኃይል በስተቀር ባለፉት ሦስት ወራት ያለአስተዳደር የቆየው ደራሼ ትናንት ዳግም የም/ቤት አባላቱን በማሰባሰብ ጉባኤውን አካሂዷል ፣ ምትክ የካቢኔ አባላትንም ሰይሟል፡፡ከአዳዲሶቹ የካቢኔ አባላት መካከል አንዱ የልዩ ወረዳው ምክትል ዋና አስተዳዳሪ የሰላምና ፀጥታ ጽ/ቤት ሃላፊ አቶ ሀየሬ ኦሌጎ ሂደቱን የተሳካ ሲሉ ለዶቼ ቬለ DW ገልፀዋል፡፡የልዩ ወረዳው ም/ቤት ትናንት ባካሄደው ጉባኤ ልዩ ወረዳውን ይመራሉ ያላቸውን የካቢኔ አባላት መሾሙንም ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል ፡፡
ዶቼ ቬለ DW በስልክ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው የልዩ ወረዳው ነዋሪዎች የልዩ ወረዳው መስተዳድር ዳግሞ ተመስርቶ ወደ ሥራ መግባቱ መልካም ጅማሬ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ይሁን እንጂ አሁንም በአካባቢው የፀጥታ ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠውይገባል ብለዋል ፡፡ የደራሼ ልዩ ወረዳ ምክትል ዋና አስተዳደሪና የሰላምና ፀጥታ ጽ/ቤት ሃላፊው አቶ ሀየሬ የነዋሪዎቹን ሥጋት እንደሚጋሩ ይናገራሉ፡፡አዲሱ ካቢኔ በቀጣይ ፀጥታን ጨምሮ የተለያዩ ተግባራትን ለመፈፀም እቅድ መያዙን ምክትል ዋና አስተዳዳሪው ገልፀዋል፡፡
ከፀጥታ ማስፈን ሥራው በተጨማሪ በልዩ ወረዳው የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ለማስጀመር ጥረት በመደረግ ላይ እንዲሚገኝም ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በሚያዚያው ግድያ እጃቸው እንዳለበት ተጠርጥረው ምርመራ እየተደረገባቸው ከሚገኙት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ተጠርጣሪዎች በተጨማሪ ቀሪ የወንጀሉ ተሳታፊዎችን ለመያዝ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ