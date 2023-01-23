የፊታችን ጥር 29 2015 ዓ.ም በሚካሄደው ህዘበ ውሳኔ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ለመራጭነት መመዝገባቸውን ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡ በህዝበ ውሳኔው በደቡብ ክልል የሚገኙ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች የጋራ ክልል እንዲመሠርቱ “ እደግፋለሁ “ ወይም “ አልደግፍም “ የሚሉ ድምፆች ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
የደቡብ ክልል የህዝበ ውሳኔ ክርክር
የፊታችን ጥር 29 2015 ዓ.ም በሚካሄደው ህዘበ ውሳኔ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ለመራጭነት መመዝገባቸውን ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ፡፡ በህዝበ ውሳኔው በደቡብ ክልል የሚገኙ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች የጋራ ክልል እንዲመሠርቱ “ እደግፋለሁ “ ወይም “ አልደግፍም “ የሚሉ ድምፆች ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ቦርዱ ዞኖቹና ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል መደራጀታቸውን ለሚደግፉ በነጭ እርግብ ለማይደግፉ ደግም በጎጆ ቤት እንዲወከሉ ማደርጉም ይታወቃል፡፡
አሁን ላይ በቦርዱ የጊዜ ሠሌዳ መሠረት እስከ ጥር 24 2015 ዓ.ም ሕዝበ ውሳኔው በሚካሄድባቸው የዎላይታ፣ ጋሞ፣ ኮንሶ ፣ ጎፋ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ጌዴኦ ዞኖች እና ደራሼ፣ ባስኬቶ፣ ኧሌ፣ አማሮ እና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች የምርጫ ቅስቀሳዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ ፡፡ በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ፍቃድ ከተሠጣቸው የሲቪል ማህበራት መካከል አንዱ የሆነው ሀበጋር ዲቤቲንግ ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ በአርባምንጭ ከተማ የክርከር መድረክ አካሂዷል፡፡ በመድረኩ በአንድ በኩል ዞኖችና ልዩ ወረዳዎቹን ያካተተ “አዲስ ክልል መመስረት ተገቢ ነው ” የሚሉና በሌላ ወገን ደግሞ “ ክልሉ መመስረት የለበትም” የሚሉ የመከራከሪያ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል፡፡ የክርክር መድረኩ ዜጎች በዕውቀት ላይ የተመሠረተ ውሳኔ ለመስጠት እንዲሚያስችላቸው የሀበጋር ዲቤቲግ አስተባባሪና የህግ ባለሙያ አቶ ደበበ ኃ/ገብርኤል ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል፡፡
“አዲስ ክልል መመስረት ተገቢ ነው ”
አቶ የሱነህ ሳሙኤል በአርባምንጩ መድረክ የጋራ ክልል ምሥረታውን በመደገፍ ከተከራከሩት መካከል አንዱ ናቸው ፡፡ አቶ የሱነህ መድረኩ አቋማቸውን ለማነፀባረቅ እንዳስቻላቸው ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል ፡፡ የክልሉ መደራጀት በዞኖቹና በልዩ ወረዳዎቹ የሚገኙ ህዝቦች በቅርበት አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል የሚል አምነት እንዳላቸው የገለፁት አቶ የሱነህ “ በተለይ በቀድሞው ክልል ለአቤቱታና ጉዳዮችን ለማስፈጸም ሀዋሳ ድረስ በመጓዝ ይደርስ ነበረውን እንግልት ለማስቀረት ያስችላል ፡፡ እንዲሁም ራስን በራስ በማስተዳደር ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልና የመሠረተ ልማት ተደራሽነትን እንዲኖር ያደርጋል ፡፡ በእኛ በኩል እነኝህን ምክንያታዊ ነጥቦች ለመድረኩ ተሳታፊዎች አንፀባርቀናል “ ብለዋል፡፡
“ ክልሉ መመስረት የለበትም”
በአርባምንጩ መድረክ “ ክልሉ መመስረት የለበትም ” ሲሉ ከተከራከሩት መካከል በጂንካ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆኑት አቶ ሄኖክ ጭማ ይገኙበታል ፡፡ ክልል የመሆን ፍላጎት በየጊዜው ተደጋግመው የሚነሱና ግን ደግሞ የማይፈቱ ናቸው የሚል እምነት እንዳላቸው የሚናገሩት አቶ ሄኖክ ህዝቡ ነገም ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ ሌላ ጥያቄ ላለማንሳቱ ዋስትና የለንም ብለዋል ፡፡ አሁን ላይ በክልል ለመደራጀት እንደምክንያት የቀረቡት የመልካም አስተዳደርና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ ሄኖክ “ ይህን ለሟሟላት የግድ አዲስ ክልል መመሥረት አያሥፈልግም ፡፡ ለዜጎች የሚያስቡ ቅንና ሐቀኛ አመራሮች መኖር ብቻውን በቂ ነበር ፡፡ አሁን ላይ አዲስ ክልል ይመሥረት ቢባል አንኳን አሁንም ክልል ላይ የነበሩ ሰዎች እዚህም መጥተው ሥለሚመሩት ለውጥ የለውም በሚል ክርክር አድረገናል “ ብለዋል፡፡
የጋደለው አቋም
በደቡብ ክልል ሊካሄድ የተቃደው ህዝበ ውሳኔ ሂደቱን ጠብቆ እየተከናወነ እንደሚገኝ የሀበጋር ዲቤትንግ አስተባባሪና የህግ ባለሙያ አቶ ደበበ ኃ/ገብርኤል ይናገራሉ ፡፡ ያም ሆኖ አመራሮቹን ጨምሮ በአንዳንድ ነዋሪዎች ዘንድ ወደ አንድ አቋም የጋደለ የሚመስል አረዳድ ሥለመኖሩ መታዘባቸውን የጠቀሱት አቶ ደበበ “ አንዳንዶች አዲስ ክልል እንዲመሠረት ተወስኗል ፡፡ አሁን የምን ውይይት ነው የምናደርገው ብለው የሚጠይቁ አጋጥመውናል ፡፡ በእኛ በኩል ይህ ትክከል አለመሆኑን በክርክሩ ለማሳየት ሞክረናል ፡፡ ምክንያቱም ጉዳዩ ገና ህዝቡ በድምፁ የሚወስነው እንጂ አስቀድሞ አቋም ያልተያዘበት መሆኑን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ግንዛቤ ለመፍጠር አስተዋጽኦ አድርገናል ብለን እናምናለን “ ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ