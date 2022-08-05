የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎች እሥር

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አምስት የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎችን ጨምሮ አለአግባብ ታሥረውብኛል ያላቸውን ስድስት የፓርቲውን አባላት መንግሥት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠየቀ፡፡ ፓርቲው እንዳለው በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የሚገኙ ስድስት አባላቱ ከህገ ውጪ ከታሠሩ ከሳምንት በላይ ቢሆናቸውም እስከአሁን ግን ፍርድ ቤት አልቀረቡም።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ / ኢዜማ / አምስት የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎችን ጨምሮ አለአግባብ ታሥረውብኛል ያላቸውን ስድስት የፓርቲውን አባላት መንግሥት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠየቀ፡፡ ፓርቲው እንዳለው በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የሚገኙ ስድስት አባላቱ ከህገ ውጪ ከታሠሩ ከሳምንት በላይ ቢሆናቸውም እስከአሁን ግን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ፡፡
የፓርቲው የህግና የአባላት ደህንነት ጉዳይ መምሪያ ሃላፊ አቶ ስዩም መንገሻ እንዳሉት ስድስቱ የፓርቲው አባላት በመንግሥት የፀጥታ አባላት ታሥረው የሚገኙት ከባለፈው የካቲት 22 2015 ዓም ጀምሮ ነው ፡፡ለእሥር ከተዳረጉት መካከል አምስቱ በኢዜማ አማካኝነት የወልቂጤ አካባቢ ህዝብን በመወከል በደቡብ ክልል ምክር ቤት በእንደራሴነት በማገልገል ላይ የሚገኙ መሆናቸውን የመምሪያው ሃላፊ ገልጸዋል ፡፡ በአባላቱ ላይ የተፈጸመው እሥር ህገ ወጥና ህገ መንግሥታዊ ጥሰት ያለበት መሆኑን ፓርቲው በጉዳዩ ላይ ለተለያዩ ተቋማት ባሠራጨው ዳብዳቤ መግለጹን ነው አቶ ስዩም መንገሻ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት ፡፡
የህግ አካል ማንኛውንም ሰው ሊጠረጠር እንደሚችል የጠቀሱት አቶ ስዩም “ ነገር ግን አባላቶቻችን ከየካቲት 22 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ በእሥር ላይ መቆየታቸው አግባብ አይደለም ፡፡፡ አባላቱ የተከሰሱበትን ጉዳይ የማወቅም ሆነ በ48 ሰዓት ፍርድ ቤት ማቅረብ ሲገባቸው ይህ አልተደረገም ፡፡ በዚህም ምክንያት ፓርቲያችን በአባላቱ ላይ የህገ መንግሥት ጥሰት እየተፈጸመባቸው ይገኛል ብሎ ያምናል “ ብለዋል ፡፡
ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በጉራጌ ዞን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከክልል አደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ሄደ መለስ የሚል የሰላም መደፍረስ ይስተዋላል፡፡ በተለይም የዞኑ መስተዳድር መቀመጫ በሆነችው ወልቂጤ አሁን ድረስ ያለመረጋጋት ድባብ እንዳጠላባት ይገኛል ፡፡ አሁን ላይ ከዚሁ አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ በዞኑ በድንገት የሚታሰሩ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡
በዞኑ የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ መሆናቸውን የሚናገሩትና ለደህንነቴ ሲባል ሥሜ አይጠቀስ ያሉ አንድ አስተያየት ሰጪ ነዋሪው በሥጋት ውስጥ ይገኛል ይላሉ ፡፡ ታሥረዋል በተባሉት የኢዜማ አባላትና የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎች አባላት መካከል የአንደኛው ቤተሰብ አባል መሆናቸውን የሚናገሩትና እኝሁ አስተያየት ሰጪ “ ታሳሪዎችን ለመጠየቅ ወደ ማረፊያ ቤት በምሄድበት አጋጣሚ በተመሳሳይ ሁኔታ የታሰሩ አዳዲስ ሰዎችን ተመልክቻለሁ ፡፡ ሰሞኑን እንዳውም የተወሰኑ ታሳሪዎችን አሁን ካሉበት ወልቂጤ ወደ ቡታጅራ እና አዲስ አበባ ከተሞች የተወሰዱበት ሁኔታ አለ፡፡ ይህም ከቤተሰብ አባላቶቻቸው ጋር በቅርበት ለመገናኘት እንዳይችሉ አድርጓቸዋል “ ብለዋል ፡፡
አሁን ላይ ታሥረዋል በተባሉት የኢዜማ አባላትና የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎች እንዲፈቱልን እንፈልጋለን ያሉት የፓርቲው የህግና የአባላት ደህንነት ጉዳይ መምሪያ ሃላፊ አቶ ስዩም መንገሻ “ ለዚህም የደቡብ ክልል ፍትህ ቢሮ ፣ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድና የፓለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትን ጨምሮ ፓርቲው ለተለያዩ አካላት ጥያቄውን በደብዳቤ አቅርቧል፡፡ በተለይም የምርጫ ቦርድና የፓለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያላቸውን የሥራ ግንኙነት መሥመር ተጠቅመው በመንግሥት ላይ ግፊት እንዲያደርጉ እንጠብቃለን “ ብለዋል ፡፡
ዶቼ ቬለ በፓርቲው ቅሬታ ዙሪያ ያነጋገራቸው አንድ የደቡብ ክልል ፍህ ቢሮ ከፍተኛ የሥራ ሃላፊ በተጠቀሱት ሰዎች ዙሪያ ለቢሮው የደረሰ የምርመራም ሆነ የክስ ሪፖርት ባለመኖሩ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ ለመስጠት እንደሚቸገሩ ተናግረዋል ፡፡ በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ከክልል የአደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማዎች ሲካሄዱ መቆየታቸው ይታወቃል ፡፡ በተለይም ባለፈው የካቲት 8 ቀን 2015 ዓም የወልቂጤ ከተማ የውሃ አቅርቦት እንዲፈታ ለመጠየቅ አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የፀጥታ አባላት በወሰዱት እርምጃ የሰው ሕይወት ማለፉ ወትሮም እንደነገሩ የነበረውን የፀጥታ ሥጋት ከፍ እንዳደረገው ይነገራል ፡፡ ከጉራጌ ዞን አስተዳደር በበኩሉ በወልቂጤ ከተማ በተደጋጋሚ ላጋጠመው የሰላም መደፍረስ መንሥኤ የክልል አደረጃጀት ጥያቄን ሽፋን ያደረጉ ፀረ ሰላም ሀይሎች በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚደርጉት የአመፅ ቅስቀሳ ነው ሲል በተለያዩ ጊዜያት ባወጣቸው መግለጫዎቹ አስታውቋል፡፡
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ሸዋዬ ለገሰ