የደቡብ ካዉካሰስ መልከዓ ምድራዊ ፖለቲካ ለዉጥ
የዋሽግተን-ሞስኮ ፖለቲከኞች እንደኖሩበት ይዛዛቱ-ይወቃቀሳሉ።የአዉሮጳ-አሜሪካ ነዋሪዎች ባደባባይ ይሰለፋሉ።የርዳታ ድርጅቶች ተጨማሪ ድጋፍ ይጠይቃሉ።የቫቲካን ኃይማኖት መሪዎች ይፀልያሉ።የመዛዛት-መወቃቀስ፣ የአደባባይ ሰልፍ፣ የርዳታ ጥሪ ፀሎት ምሕላዉ ለኢትዮጵያ ግጭት፣ ለሱዳን ዉጊያ፣ ለዩክሬን ጦርነት ሰለቦች አይደለም።አዲስ ለመሰለዉ ግን 30 ላስቆጠረዉ ለደቡብ ካዉካሰስ ትንሽ ግዛት ቀዉስ እንጂ።ናጎርኖ-ካራባሕ።የጥንታዊቱ፣ ሥልታዊቱ፣አወዛጋቢቱ ግዛት ቀዉስ መነሻ፣ የኃላኑ አገም ጠቀም መርሕ ማጣቃሻ፣ የካዉካሰስ ጆኦ ፖለቲካዊ ለዉጥ መድረሻችን ነዉ ላፍታ አብራችሁኝ ቆዩ።
መስከረም 27፣ 2023 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ።) ዋሽግተን።የዩናይትድ ስቴትስ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ማቲዉ ሚለር።
«ባለፉት ሁለት ሳምንታት ሩሲያ ጠቃሚ ሚና ተጨዉታለች ብዬ በጭራሽ አላምንም።ባለፉት ጊዚያት አንዳዴ ድርድር ያመቻቹበት ጊዜ ነበር።ያንን ደግፈን ነበር።በዚሕ ሳምንት ግን ይህን ጉዳይ በተመለከተ የነሱ ሚና ጠቃሚ አልነበረም።»
የሩሲያዎች አፀፋ አልዘገየም።ሞስኮ።መስከረም 29፣ 2023። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ድሚትሪ ፔስኮቭ።
«ይሕን ጥያቄ በትክክል የሚመልስ መኖሩ አጠራጣሪ ነዉ።የምናወራዉ በአዘርበጃን ግዛት ዉስጥ ሥለሚከናወን ተልዕኮ እስከሆነ ድረስ፣ እኛ ከአዘርበጃን ጋር በምናደርገዉ ዉይይት የምናነሳዉ ጉዳይ ብቻ ነዉ መሆን ያለበት።»
የሩሲያ ጦር ዩክሬንን ከወረረበት ከየካቲት 2022 ጀምሮ በየሰበብ-አስባቡ የሚናጩ፣ የሚወጋገዙት ኃይላን መንግስታት አዲስ ሰበብ አግኝተዋል።አዉሮጳና አሜሪካ ለሚኖሩ የአርመን ተወላጆች ወይም የአርመን ዝርያ ያላቸዉ ወገኖችም የአዲስ ሰልፍ ምክንያት ሆኗል።ብራስልስ ትናንት ዕሁድ።
«ከ100 ዓመት በፊት በ1915 በቱርክ ተጨፍጭፈናል።ዛሬም እየተደገመ ነዉ።ዝም ማለት እንችልም።እዚሕ ነን።እንፋለማለን።መሬታችንን እናስመልሳለን።ካራባሕ የኛ ነዉ።የኛ ነዉ።»
የሮማ ካቶሊካዊት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስም ፀለዩ።
«ከናጎርኖ ካራባሕ የተፈናቀሉትን ሰዎች አሳዛኝ ሁኔታ እየተከታተልኩ ነዉ።በአዘርበጃንና አርሜኒያ መካከል ድርድር እንዲደረግ በድጋሚ እጠይቃለሁ።በዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ ድጋፍ በሁለቱ ወገኖች መካከል የሚደረግ ድርድር ሰብአዊ ቀዉሱን ለማስወገድ የሚረዳ ዘላቂ ስምምነት ያመጣል የሚል ተስፋ አለኝ።»
ትንሽ ናት።4ሺሕ 400 ስኩዌር ኪሎ ሜትር።ከወርቅና መዳብ ሌላ ብዙም የተፈጥሮ ሐብት የላትም።ግን ጥንታዊ ናት።ሥልታዊ፣ የቅይጦች ምድር።ፖለቲካዊ ቀዉሷ፣ የገዢዎቿ ግጭት፣ ዉጊያና ዉዝግብ ግን ሲርቅ ዓመአታት ሲያጥር ግን 30 ዓመት አስቆጥሯል።ናጎርኖ ካራባሕ።
ለእስካሁኑ የመጨረሻዋ የሆነዉ ወታደራዊ ግጭት የተጀመረዉ የዛሬ ሁለት ሳምንት ነዉ።በአርሜኒያ የሚደገፉ የናጎርኖ ካራባሕ አማፂያን ተብለዉ የሚጠረጠሩ ታጣቂዎች የቀድሞ የአዘርበጃን የፖሊስ መኮንንና ሌሎች የአዘርበጃን ዝርያ ያላቸዉን ሰዎች ገደሉ።ግድያዉ ለአጋጣሚ ጥቃት በቅጡ የተዘጋጀች ለመሰለችዉ አዘርበጃን «ሳይደግስ አይጣላም» ዓይነት ነበር።
መስከረም 19 የአዘርበጃን ጦር በአማፂያኑ ላይ መጠነ ሠፊ ጥቃት ከፈተ።በሁለት ቀናት ዉስጥ የአማፂያኑን ኃይል በታትኖ አማፂያኑ «የአርቲሳክ ሪፐብሊክ» የሚሉት ስብስብ መፍረሱን የስብስቡ መሪዎች እንዲናዘዙ አዘርበጃን አስገደደች።
የየሬቫ-ባኩ የ30 ዓመት ዉጊያ፣ ዉዝግብ፣ ድርድር፣ ላሁኑ በአዘርበጃን የበላይነት ተዘጋ።የአርሜኒያ ዝርያ ያላቸዉ 120 ሺሕ ያክል የናጎርኖ ካራባሕ ነዋሪዎችም እየተግተለተሉ ወደ አርሜኒያ ተሰደዱ።«ጅምላ ፍልሰት።» አለዉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት።
«በጣም ከባድ ነበር።ከ26 እስከ 29 ሰዓታት መንገድ ላይ ነበርን።ከፍተኛ ትራፊክ ነበር።እዚሕ መድረስr አስቸጋሪ ነበር።እናቴ ታማለች።የወንድሜ ልጆችና የልጅ ልጆችም በጣም ተቸግረዋል።»
አሉ-ከስደተኞቹ አንዷ።
ስሟ እንደየ ቋንቋዉ ልዩነት ለየቅል፣ ገዢዎችዋም እንደየዘመኑ ጉልበተኛ ተለዋዋጭ ደግሞ ተፃራሪ ናቸዉ።ከሁለተኛዉ ምዕት-ዓለም ጀምሮ አርፃኪዎች፣ አርመኖች፣ ግሪኮች፣ ሮሞች፣ ፋርሶች፣ አረቦች፣ ቱርኮች፣ ሩሲያዎች፣ ሶቭየቶች፣ አዘሪዎች ገዝተዋታል።
በ1920ዎቹ የቀድሞዋ ሶቭየት ሕብረት ግማደ-ግዛት በሆነችዉ በአዘርበጃን ሪፐብሊክ ሥር ራስ-ገዝ አስተዳደር ሆነች።በ1991 ሶቭየት ሕብረት ተፈረካክሳ የቀድሞ ሪፐብሊኮቿ የየራሳቸዉን ነፃነት ሲያዉጁ አርመኖች የሚበዙበት የናጎርኖ ከራባሕ ተወላጆችም «የአርቲሳክ ሪፐብሊክ» ያሉትን መንግስት መመስረታቸዉን አስታዉቀዉ ነበር።
ይሁንና አብዛኛዉ ዓለም ግዛቲቱ የአዘርበጃን ራስ-ገዝ አስተዳደር እንጂ ነፃ መንግስት መሆኗን አልተቀበለዉም።ከ1980ዎቹ ማብቂያ ጀምሮ በአርሜኒያ ድጋፍ ዉስጥ ዉስጡን ሲደራጁ የነበሩት የናጎርኖ ከራባሕ ኃይላት አመፁ።የናጎርኖ-ካራባሕ ጦርነት፣ የአርሜኒያና የአዘርበጃን ጦርነት፣ ወዘተ እየተባለ እስከ በ1994 ድረስ ቀጥሎ በአርሜኒያና በአርሜኒያ በሚደገፉት አማፂያን የበላይነት ቆመ ወይም ተዳፈነ።
በቆዳ ስፋት፣ በሕዝብ ብዛት፣ በሐብትም ወደብ አልባዋ አርሜኒያን ከ3 ጊዜ በላይ የምታጥፈዉ አዘርበጃን ኃይሏን ስታዘጋጅ፣ ስታደራጅ፣ ተቀባይነቷን ስታመቻች ቆይታ በ2020 አዲስ ጥቃት ከፈተች።በጦርነቱ አዘርበጃን እንደተጠበቀዉ የበላይነቱን ብትይዝም በአርሜንያ የሚደገፉትን አማፂያን ሙሉ በሙሉ ሳታጠፋ ጦርነቱ በድርድር ቆሞ።
አርሜኒያና አዘርበጃን በሩሲያ ሸምጋይነት ባደረጉት ስምነት መሰረት አዘርበጃን፣ ናጎርኖ ካራባሕን ከአርሜኒያ ጋር የሚያገናኘዉን መንገድ አትዘጋም። አርሜኒያ ለናጎርኖ ካራባሕ አማፂያን ተጨማሪ ጦር መሳሪያ አታስታጥቅም።
ይሕንና መሰል ስምምነቶችን ለመከታተልና ለመቆጣጠር ሁለት ሺሕ የሚሆኑ የሩሲያ ሠላም አስከባሪ ወታደሮች ናጎርኖ ካራባሕ ሠፈሩ።ሰሞኑን የአርመን ዝርያ ያላቸዉ የናጎርኖ ካራባሕ ነዋሪዎች ወደ አርሜኒያ ሲሰደዱ የሩሲያ ወታደሮች ፀጥታ አስከባሪ፣ ፈታሽ፣ምግብና መጠለያ አቅርባዊችም ነበሩ።
«ሰዎቹ ሕክምና ፍለጋ ወደኛ ይመጣሉ።ከሕክምናዉ በተጠማሪ ዉሐና ሌላም የሚፈልጉትን እንሰጣቸዋለን።ወደ አርሜኒያ በሚያደርጉት ጉዞ የሚያጅባቸዉ የሕክምና ቡድንም አለን።እዚያ ሲደርሱ ለሲቢሊያዊ ባለስልጣናት እናስረክባቸዋል።»
ሁለቱ የቀድሞ ሶቭየት ሕብረት ሪፐብሊኮች በሌሎች ጉዳዮች ላይ ለመስማማት ሞስኮና ሚኒስክ በተከታታይ በሚደራደሩበት መሐል የሩሲያ ጦር ዩክሬንን ወረረ።የካቲት 2022።ወረራዉ ለ30 ዓመታት ያሕል በጥግንግን የቆየዉን የሩሲያና የምዕራባዉያን ግንኙነት አበለሻሽቶ ለጠላትነት ሲያሰላልፍ ሁለቱም ኃይላት ወዳጅ ወይም ደጋፊ ፍለጋ ይባትሉ ያዙ።
የያኔዋ የዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት አፈ ጉባኢት ናንሲ ፔሎሲ ተንደርድረዉ የሬቫን-አርሜኒያ የገቡትም የአርሜኒያ መሪዎችን ከሞስኮ እቅፍ መንጭቆ ለማዉጣት ነበር።ከሶቭየት ሕብረት መፈረካከስ በኋላ የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ባለስልጣን የሬቫንን ሲጎበኝ ፔሎሲ የመጀመሪያዋ ነበሩ።
«ይሕ ግንኙነት ለኛ በጣም ጠቃሚ ነዉ።ምክንያቱን አዘርበጃን በአርሜኒያ ላይ ካደረሰችዉ ሕገ ወጥና ገዳይ ጥቃት በኋላ የፀጥታ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነዉ።ጥቃቱን አጥብቀን እናወግዛለን።»
የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት አርሜኒያንም ሆነ አርሜኒያ የተዘፈቀችበትን የናጎርኖ ካራባሕን ዉዝግብና ግጭት ለ30 ዓመት ያክል ዘንግተዉት ነበር። የዋሽግተን መሪዎችን ሞስኮን ለማሳጣት ያደረጉትን ጉብኝት የደገፈዉ የአርመኒያ መንግስትና ገሚስ ሕዝብ በየመገናኛ ዘዴዉና ባደባባይ ሰልፍ ዋሽግተኖችን ማወደስ፣ ሞስኮዎችን ማኪኪያሱ ፔሎሲ እንዳሉት ለአሜሪካኖች ጠቃሚ ነዉ።
ለአርመኖች ግን ሩሲያን የሚያክል ኃያል ሐገርን አስቆጥቶ ሞስኮዎች ድጋፋቸዉን ለአዘርበጃን እንዲሰጡ አይገፋፋም ማለት በርግጥ ጅልነት ነዉ።ከናንሲ ፔሎሲ ጉብኝት በኋላ የፕሬዝደንት ባይደን አስተዳደር ባለስልጣናትና የዴሞክራቲክ ፓርቲያቸዉ እንደራሴዎች የሬቫንን ተመላልሰዉበታል።አርሜኒያን ከሩሲያ ጋር ከማጋጨት ሌላ ግን የአርመኖችን በጣሙን የናጎርኖ ካራባሕ አርመኖችን ፍላጎት ለማሟላት እስካሁን ምንም የፈየዱት የለም።
የአርሜኒያ መንግስት፣ በተለይ አዉሮጳና አሜሪካ የሚኖሩ የአርሜኒያ ስደተኞች ባደረጉት ግፊት በርካታ ምዕራባዉያን መንግስታት ቱርክን በአርመኖች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈፅማለች በማለት በየምክር ቤታቸዉ አፅድቀዋል።ርምጃዉ መጥፎ ነዉ አይባልም።ቱርክን በዲፕሎማሲዉ መጉዳቱም ግልፅ ነዉ።
ይሁንና ከመቶ ዓመት በፊት ለደረሰ በደል፣ የዛሬዋ ቱርክ መጎዳቷ ለወደብ አልባዋ ትንሽ ሐገር አርሜኒያ የታላቅ ጎረቤቷን ጠላትነት ከማፍራት በስተቀር እስካሁን የተከረዉ ነገር የለም።ቱርክ ወትሮም አዘርበጃንን ትደግፍ ነበር።ከ2020 በኋላ ደግሞ የአንካራና የባኩ ወዳጅነት ድንበር፣ ኃይማኖት፣ ምጣኔ ሐብት ከመጋራት አልፎ የሁለቱ ሐገራት መሪዎች እንዳሉት «ሥልታዊና፣ ወድማዊ» ዓይነት ሆኗል።
በዩክሬኑ ጦርነት ሰበብ የአዉሮጳ ሐገራት የሩሲያን ጋስ መግዛት ሲያቆሙ የጎደላቸዉን ለመሙላት የደረሰችላቸዉ አርሜኒያ አይደለችም።ከየት አምጥታ።የአርሜኒያ ጠላት አዘርበጃን እንጂ።ባለፈዉ ዕሁድ ብራስልስ ዉስጥ አደባባይ የወጡት የአርመን ዝርያ ያላቸዉ የአዉሮጳ ነዋሪዎችም ከአዘርበጃንና ቱርክ ቀጥሎ አዉሮጳን ያወገዙት አለምክንያት አይደለም።
«አዉሮጳም ምንም ዓይነት ርምጃ ባለመዉሰዷ ለሚሆነዉ ሁሉ ተጠያቂ ናት።የአርመኖችን ሕልዉና በጋዝ ለዉጣዋለች።አዉሮፖች ከሩሲያ መግዛት አይችሉትም የሚባለዉን ጋዝ በባኩ በኩል እየገዙ ነዉ።በጣም ሰልችቶኛል።»
በ2018 አርሜኒያ ዉስጥ በተቀጣጠለዉ ሕዝባዊ አመፅ የጠቅላይ ሚንስትርነቱን ሥልጣን የያዙት ኒኮል ፓሺንያን ሕዝባዊ አመፅ ማደራጀት፣ መምራትና ሥልጣን መያዙ በርግጥ ተሳክቶላቸዋል።የቀድሞዉ ጋዜጠኛ የሐገራቸዉን አቅም፣ የዓለምን የኃይል አሰላለፍ፣ የኃላኑን ጥቅምና ፍላጎትም አያዉቁም ማለት አይችልም።የአርመን የናጎርኖ ካራባሕ ነዋሪዎችን ጅምላ ስደትም «የአዘርበጃን የዘር ማፅዳት ዘመቻ» እያሉ ባኩን መዉቀስ-ማዉገዙ አልገደዳቸዉም።
በምንም መንገድ ግን ከአዘርበጃኑ ፕሬዝደንት ከኢልሐም አልየቭ እኩል ዓለምን አዉቀዉ፣ አቅማቸዉን ጠብቀዉ፣ አደራጅተዉ፣ ጊዜ ጠብቀዉ የሚፈልጉትን ማድረግ አልቻሉም።አልየቭ አድብተዉ፣አስልተዉ፣ደርጅተዉ ያቺን ትንሽ፣ ስልታዊ ግን አወዛጋቢ ግዛት ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸዉ የደቡባዊ ካዉካሰስን መልካአ-ምድራዊ ፖለቲካዊ ይዞታን ለዉጦታል።እስከ መቼ? አናዉቅም።ቸር ያሰማን።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ