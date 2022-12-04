 የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን የዕውቅናና ምስጋና መርሃ-ግብር | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 04.12.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን የዕውቅናና ምስጋና መርሃ-ግብር

የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች ያሰባሰባቸውን ከ 15 ሚልዮን ዩሮ በላይ የሚገመቱ ልዩ ልዩ የህክምና እና የትምህርት ቁሳቁሶችን በኢትዮጵያ ለሚገኙ ሆስፒታሎችና ዩኒቨርሲቲዎች በእርዳታ መለገሱን ገለጸ::

የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን የዕውቅናና ምስጋና መርሃ-ግብር

የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን የዕውቅናና ምስጋና መርሃ-ግብር

የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች ያሰባሰባቸውን ከ 15 ሚልዮን ዩሮ በላይ የሚገመቱ ልዩ ልዩ የህክምና እና የትምህርት ቁሳቁሶችን በኢትዮጵያ ለሚገኙ ሆስፒታሎችና ዩኒቨርሲቲዎች በእርዳታ መለገሱን ገለጸ::

Äthiopien I Deutsche Spenden

የማህበሩ10ኛ ዓመት ዓመታዊ ስብሰባ በዛሬው ዕለት ፍራንክፈርት ከተማ በሚገኘው ሂልተን ሆቴል በተከናወነበት ወቅት ማህበሩ ላለፉት ዓመታት ሲያደርግ በነበረው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ድጋፍ ላበረከቱ አባላቱ ለተለያዩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አደረጃጀቶችና ድርጅቶች የዕውቅናና የምስጋና ሽልማት አበርክቷል::

Äthiopien I Deutsche Spenden

የመርሃ ግብሩ ተጋባዥ እንግዳ በጀርመን የኢትዮያያ ኤምባሲ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ማህበሩ እስካሁን በኢትዮጵያ ያከናወናቸውን ከፍተኛ የእርዳታ እንቅስቃሴዎች አድንቀው በመላው ዓለም የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ኡእገር እና ወገናቸውን በተመሳሳይ መልኩ እንዲረዱ ጥሪያቸውን አቅርበዋል::

እንዳልካቸው ፈቃደ 

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

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የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን የዕውቅናና ምስጋና መርሃ-ግብር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

12.11.2022 Field Marshal of the Ethiopian National Defence Force and Chief of General Staff of Ethiopia Birhanu Jula and Tadesse Werede Tesfay, the Commander-in-Chief of the Tigray forces, exchange documents after the signing of the implementation of the cessation of hostilities agreement between the Ethiopian government and Tigrayan forces, laying out the roadmap for implementation of a peace deal, in Nairobi, Kenya November 12, 2022. REUTERS/Thomas Mukoya

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26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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