የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች ያሰባሰባቸውን ከ 15 ሚልዮን ዩሮ በላይ የሚገመቱ ልዩ ልዩ የህክምና እና የትምህርት ቁሳቁሶችን በኢትዮጵያ ለሚገኙ ሆስፒታሎችና ዩኒቨርሲቲዎች በእርዳታ መለገሱን ገለጸ::
የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን የዕውቅናና ምስጋና መርሃ-ግብር
የደቡብ ኢትዮጵያ ልማት ማህበር በጀርመን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች ያሰባሰባቸውን ከ 15 ሚልዮን ዩሮ በላይ የሚገመቱ ልዩ ልዩ የህክምና እና የትምህርት ቁሳቁሶችን በኢትዮጵያ ለሚገኙ ሆስፒታሎችና ዩኒቨርሲቲዎች በእርዳታ መለገሱን ገለጸ::
የማህበሩ10ኛ ዓመት ዓመታዊ ስብሰባ በዛሬው ዕለት ፍራንክፈርት ከተማ በሚገኘው ሂልተን ሆቴል በተከናወነበት ወቅት ማህበሩ ላለፉት ዓመታት ሲያደርግ በነበረው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ድጋፍ ላበረከቱ አባላቱ ለተለያዩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አደረጃጀቶችና ድርጅቶች የዕውቅናና የምስጋና ሽልማት አበርክቷል::
የመርሃ ግብሩ ተጋባዥ እንግዳ በጀርመን የኢትዮያያ ኤምባሲ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ማህበሩ እስካሁን በኢትዮጵያ ያከናወናቸውን ከፍተኛ የእርዳታ እንቅስቃሴዎች አድንቀው በመላው ዓለም የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ኡእገር እና ወገናቸውን በተመሳሳይ መልኩ እንዲረዱ ጥሪያቸውን አቅርበዋል::
እንዳልካቸው ፈቃደ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር