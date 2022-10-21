የደቡብ አፍሪቃው የሰላም ንግግር እና ሌሎች ሰሞንኛ ጉዳዮች

ውይይቱ ሰላምን እንደሚያመጣ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ምን በወጣኝና ጦርነትን ደግፌ የምቆመው፡፡በግድ ተገዳድለን ካላላቅን ማለት ዕፍረቱ ለራስ ነው። ስንተኛው ዘመን ላይ እንዳለን የዘነጋን ይመስለኛል፡፡ካፈርን በራሳችን እንጂ ጦርነት አያዋጣችሁም፤ አቁሙ በሚሉን አካላት መሆን የለበትም፡፡» ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት እና ሕወሃት መካከል ደቡብ አፍሪቃ እየተካሄደ የሚገኘው የሰላም ንግግር ፤ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ኢትዮጵያ መሰረት ቢስ ውንጀላዎችን ታወግዛለች በሚል ያወጣው መግለጫ እንዲሁም በቅርቡ በቤት ሰራተኛ ታግቶ ከ11 አስጨናቂ የፍለጋ ቀናት በኋላ በተገኘው የሶስት ዓመት ህጻን ላይ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን ያሰባሰበው የዕለቱ የማህበራዊ መገናና ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችን ተጀምሯል ። ታምራት ዲንሳ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ።
በፌደራልመንግስትና ትግራይን በሚያስተዳድረው ህወሐት መካከል በአፍሪቃ ሕብረት አማካይነት ንግግር ከተጀመረ እንሆ ዛሬ አራተኛ ቀኑን ይዟል። ውይይቱ በዝግ የሚካሄድ በመሆኑ እስካሁን የደረሱበት ስምምነትም ሆነ ስለሚወያዩበት አጀንዳ ምንም የተባለ ነገር የለም። ከደቡብ አፍሪቃው ውይይት ምን ይጠበቃል? በሚለዉ ስር በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከተቀመጡ አስተያየቶች መካከል፤
ታሬ ኳስ ሜዳ ሳንጃው የተባሉ የፌስ ቡክ ተከታታይ ባስቀመጡት አስተያየት ፤ ውይይቱ ሰላምን እንደሚያመጣ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ምን በወጣኝና ጦርነትን ደግፌ የምቆመው፡፡በግድ ተገዳድለን ካላላቅን ማለት ዕፍረቱ ለራስ ነው። ስንተኛው ዘመን ላይ እንዳለን የዘነጋን ይመስለኛል፡፡ካፈርን በራሳችን እንጂ ጦርነት አያዋጣችሁም፤ አቁሙ በሚሉን አካላት መሆን የለበትም፡፡» ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
ቀናው አባት ሁን የተባሉ በበኩላቸዉ ፤ እግዚአብሄር መልካም ዜና ያሰማን። አሸናፊ የለሌበት ጦርነት በሰላም ይፈታል ብየ አምናለሁ።እርስ በርሳችን እየተጫረስን ለዓለም መሳቂያ ሁነን እስከመቼ? ሲሉ ጥያቄ አዘል አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ታሪኩ የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ በበኩላቸው «እኔ በግሌ ምንም አልጠብቅም።» በሚል ተስፋ መቁረጣቸውን ያሳየ ሃሳብ አስፍረዋል። ምክንያታቸውን ሲገልጹም « የአሜሪካና የምዕራባዊያን ጣልቃ ገብነት አለበት። ህወሓት እነሱ በል ያሉትን አጀንዳ ነው ለድርድር ሚያቀርበው። ከአደራዳሪዎች ደግሞ የቀድሞ የኬኒያው ፕሬዚዳን ሁሩ ኬኒያታ በምዕራባዊያን በተለይ በአሜሪካ የሚሾፈሩ ሰው ናቸው» ብለዋል።
ሂዊ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ አስተያየት ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ነዉ። ሂዊ «መከላከያ ብዙ ቦታ ስለተቆጣጠረ ትግራይ አትሸነፍም። ከዚህ በፊትም መቀሌ ሳይቀር ተቆጣጥሮ ነበር። ግን ተገርፎ ወጣ። ኣሁንም እየተገረፈ ነው።ምሁራዊ ግምታችሁ የዐብይ ደጋፊ መሆናችሁ እና የምትፈልጉትን ነገር ነው እየተናገራቹ ያላቹት።» ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
ድርድሩ በህዝብ በተመረጠው በኢትዮጵያ መንግስትና በሌሎች ሃገራት በተመረጠው የሽብር ቡድን መሃከል ነው የሚሉት አስተያየት ሰጭ ደግሞ ሌሬቦ ይባላሉ። የሕወሓት አጀንዳ የሌሎች ሃገራት በመሆኑ ለድርድሩ ዋንኛው ችግር ነው። እነኚያ ሃገራትም ለትግራይ ህዝብ እልቂት ምንም አይነት ርህራሄ የሌላቸው መሆናቸውና ኢትዮጵያን የማዳከም ዓላማ ስላላቸው፣ ህወሓትም የእነርሱን ፍላጎት ለማሟላት ሲኦልም የመውረድ ውሳኔ ስላለው፤ የገዢዎቹንም ዓላማ የማሳካት ግዴታም የተጣለበት በመሆኑ ድርድሩ ውሃ ወቀጣ ነው። ብለዋል። እንደመፍትሔ ቢሆን ይሻላል ያሉትን ሌሬቦ ሲገልጹም
«አንደኛ ድርድሩን ከዋናዎቹ ሃገራት ጋር ቢሆን፤ ሁለተኛ ህውሃት በጀመረው ጦርነት ራሱን እንዲያጠፋ ዕድሉን ማፍጠን ነው። በቃ» ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል። ማክዲ ሽፈራዉ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ፤ የኢትዮጵያ ኃይሎች እየተዋጉ ያሉት ከሕወሓት ጋር ብቻ ሳይሆን እነሱን ከሚጋልቡት ኃይሎችም ጭምር ነው። በመጨረሼም ከእግዚአብሔር ጋር ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሲሉ አስተያየታቸዉን አስፍረዋል።
አስቻለው ደመቀ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ውጊያ ማለቅያ የለውም። የዛሬ ሁለት ዓመት ትግራይን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮት ነበር። የሻብያ አራዊት ስራዊትና የመከላከያ ስራዊት ግን ምን ፈየዱ። ያው ነው በሰላም መፍታት ይሻላል እንጂ ጦርነት ማለቅያ አይነረውም። ብለዋል።
በተከታይነት ደግሞ
የኢትዮጵያ መንግሥት «ኃላፊነት የጎደላቸው አካላት» ያላቸው ለአደገኛ የፖለቲካ አጀንዳ ሲባል እየፈጠሯቸው የሚገኙ መሠረተ ቢስ ውንጀላዎችን እንደሚያወግዝ አስታውቋል። የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ፤ በምዕራባውያን የተለያዩ አካላት አማካኝነት ኢትዮጵያ ላይ የሚነዛው የሐሰት ስም ማጥፋቶችን መንግሥት አይታገስምም ብሏል። መግለጫው አክሎም በእነዚህ አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ የከፉ ወንጀሎች ሊፈጸሙ ይችላሉ የሚል «የህወሃትን ጊዜ ያለፈበት ፕሮፓጋንዳ » መድገማቸው አሳፋሪ መሆኑንም ባመለከተበት መግለጫው ከተሰጡ በርካታ አስተያየቶች ጥቂቶቹን እንዲህ ተመልክተናል።
አንጫሮ ኢትዮጵያ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ይህንኑ በተመለከተ በሰጡት አስተያየት «በአደባባይ የሚታይ ወንጀል አይዴል እንዴ ፤ አለም እንዴት በውሸት ይመናችሁ? ሁሉም ፎቶሾፕ ነው፣ የምእራባዊያን ፕሮፓጋንዳ ነው በማለት እስከመቼ ይዋሻል? አለምኮ እንኳን በአደባባይ የሚፉፀምን ድርጊትና ገና ወደፊት ሊከሰት የሚችል ወንጀልን ማወቅ የሚችሉ ናቸው። ሙሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ የመረጥናቸው ሰዎች ይሄን ያክል ባደባባይ ከዋሹን ወደፊት ህዝቡም ውሸት ለመስራት ወደሗላ አይልም እየተላመደው ስለሚሄድ።» ብለዋል።
የኢትዮጵያ ክልሎች ካርታ
ስንታየሁ ታደሰ በበኩላቸው «አሁንማ ዛቻና መስፈራርያው አይኑን አፍጥጦ መጥቷዋል ከአሸባሪ ቡድን ጋር የማትታረቁ ከሆነ እርምጃ እንወስዳለን እስከ ማለት የደረሱት በምን ምክንያት እንደ ሆነ ባስበው ብፈልገው ምንም አልመጣልኝም» ሲሉ «አለማየሁ ዞስትየት ደግሞ የሀገረ መሪዎች ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ መርምሩ ሰዎቹ ወደ እብደት ደረጃ ተሸጋግሮ የሞት ሽረት ትግል እያደረጉ ነዉ። በሰሞኑ የአሜሪካ ዉጭ ጉዳይ ቢሮ ከአፍሪካ እስከ ካናዳ ከካናዳ እስከ ዩናይትድ አረብ ኤሜሬቶች የጠቅላይ ሚንስትሩ ወዳጅ የሚባሉት ሁሉ ለመያዝና በሀገራችን መንግስት ላይ ጫና እንዲፈጥሩ ከማድረግ ጀምሮ በታዛቢ ስም ገብቶ ዋና አደራዳሪ ከመሆን አለፍ የማስፈራሪያ መግለጫ እሰከማዉጣት እየታዘብን ነው። ይባስ ብሎ ድርድሩ የሚካሄድበት ደቡብ አፍሪካ ሽብር እንደሚፈፀም ለዓላማቸው ማስፈፀሚያ ሰበብ የሚሆን ድርጊት እየፈጠሩ መሆኑ ልብ ልባል ይገባል።»የሚል መልዕክት አስፍረዋል።
ስረተጋሩ በሚል ስም በሰፈረ መልዕክት ደግሞ « ስንት ጊዜ አታለላችሁ ሰው እያለቀ ኳስ የሚጫወት አሁን መቀለዱን የሚያቆምበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስላል፣ሲጨንቃችሁ በኢትዮጵያ ህዝብና ሉአላዊነት ስም መነገድ ትጀምራላቹሁ ኤርትራና ሱዳን ድንበር ጥሰው ሲገቡ ምነው ስለ ሉአላዊነት አላወራችሁ? ሲሉ መሐሙድ እውነቱ ደግሞ ትሕነግ የሴራ የፓለቲካ ሸፍጥ አሻጥር እድሜልካቸውን ያረጁበት አደለም ወይ የመጋልቧቸው ምዕራባዊያን ግባአተ መሬትዋ ሊፈፀም አንድ ሐሙስ ሲቀራት ሴራዋም እየዬም የሚጠበቅ ነው። ብለዋል።
ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስንሸጋገር
ህጻን ሳሙኤል ዮሃንስን በማገት 10 ሚሊዮን ብር ለመቀበል ሲያሴሩ የነበሩ ሦስት ግብር አበርግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ውለዋል።
ዘውዲቱ ገብሬ የተባለች የቤት ሠራተኛን በመጠቀም ህጻን ሳሙኤልን ካሰረቁ በኋላ 10 ሚሊዮን ብር ለመቀበል ሲያሴሩ የነበሩ ሦስት ግብር አበሮች በተደረገባቸው ጥብቅና ሚስጥራዊ ክትትል በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን የብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። የህጻኑ መሰወር በርካቶችን ሲያሳስብ ቆይቶ መገኘቱ ከተሰማ በኋላ ደ,ግሞ በርካቶች እፎይታ እንደተሰማቸው ሲገልጹ ቆይተዋል። ከእነርሱ ውስጥ ጥቂቶችን ለመጥቀስ ያህል አባ ቀነኒ አበበ የተባሉ አስተያየት ሰጭ « ወንጀሉን በጥበብ ተከታትላችሁ ውጤታማ በመሆናችሁ እጅግ ኮራሁባችሁ፡፡ የማይያዳግም ህጋዊ አስተማሪ እርምጃ ለህዝብ ጆሮ እንደሚደርስ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡» ብለዋል።
ፍቅረ ማርያም አየነው በበኩላቸው እነዚህ ሰዎች ከበድ ያለ ቅጣት ተቀጥተው ለሌላውም ማስተማሪያ መሆን አለባቸው።ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ህፃናትን የማገት እና የመግደል ወንጀል በጣም በዝቷል ምክንያቱም እንደቀላል ነገር እየታየ ነው ሌላው ደግሞ ይህንን ህፃን ለማፈላለግ የለፋ የፀጥታ አካላትም ይሁን ማንኛውም ግለሰብ ከዚህ የበለጠ የሚሰሩት እና ልፋታቸው ዋጋ የሚያገኘው እነዚህ ወንጀለኞች ከበድ ያለ ቅጣት ሲቀጡ ነው። » ሲሉ ዞላ ኢትዮጵያ ላቭ የተባሉ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸው ምን ዋጋ አለው ከአምስት አመት በላይ አይፈረድበትም አመክሮ ይደረግላቸውና የፊታችን ገና ለዓል ሲመጣ ፀሀዩ መንግስታችን በምህረት ይለቃቸዋል ነገ ደግሞ ሌላ ህፃናትን ገለው ያሳዩናል ።ለቤተሰቦቹ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ» ብለዋል።
እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ ያልነው እና በሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ያተኮረው የማህበራዊ መገናና ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችንም የእስካሁኑ ነበር ፤ ሳምንት በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንጠብቃችኋለን ፤ እስከዚያው ጤና ይስጥልን ።
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ