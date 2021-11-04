 የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር የጥበብ ሥራዎች | ባህል | DW | 04.11.2021

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ባህል

የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር የጥበብ ሥራዎች

ከዛሬ ሦስት ዓመታት በፊት እንደተቁቋመ የሚነገርለት  የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር እንረዳዳ የሚለውን ኅብረ ዜማ ጨምሮ በርካታ የሙዚቃ ጥበብ ሥራዎችን እያበረከተ ይገኛሉ። የደቡብ ባሕላዊ ሙዚቃዎችን በመጫወት የሚታወቀውና የማኅበሩ ፕሬዝዳንት አርቲስት ወንድዬ አበበ ማኅበሩ በክልሉ በሚገኙ የባህላዊ ሙዚያ አቀንቃኞች አማካኝነት መመስረቱን ይናገራል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 15:31

ያለፉት ሦስት ዓመታት ጉዞ አልጋ በአልጋ አልነበረም

ከዛሬ ሦስት ዓመታት በፊት እንደተቁቋመ የሚነገርለት  የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር እንረዳዳ የሚለውን ሕብረ ዜማ ጨምሮ በርካታ የሙዚቃ ጥበብ ሥራዎችን እያበረከተ ይገኛሉ። የደቡብ ባሕላዊ ሙዚቃዎችን በመጫወት የሚታወቀውና የማኅበሩ ፕሬዝዳንት አርቲስት ወንድዬ አበበ ማኅበሩ በክልሉ በሚገኙ የባህላዊ ሙዚያ አቀንቃኞች አማካኝነት መመስረቱን ይናገራል።

የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር ከተመሠረተ አጭር ጊዜ ቢሆንም፤ እስከአሁን የተለያዩ የሙዚቃ ሥራዎችን በማሳተም ለአድማጮች ማድረሱን የማኅበሩ ኘሬዘዳንት ወንድዩ አበበ ገልጿል። በተለይም በተለያዩ ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር የቀረቡት ሕብረ ዜማዎች በጎ ተጽእኖ እያሳደሩ እንደሚገኙ ነው አርቲስት ወንድዩ የሚናገረው።

በእርግጥ እንደኢትዮጵያ ባሉ ውስብስብ ማኅበራዊ ችግሮች በሚስተዋልባቸው አገራት የሙዚቃ ጥበብ ከማዝናናት ባለፈ ማኅበረሰቡን በማንቃት በጎ ሚና መጫወት እንደሚችሉ ይታመናል። ከዚህ አንጻር የደቡብ ሙዚቀኞች ማህበር በየጊዜው በሚነሱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ሙዚቃዎችን መሥራታቸውን አርቲስት ወንድዬ ይገልጻል።

Äthiopien | SNNPR Traditioneller Tanz

አቶ አብቶ አኒቶ በደቡብ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የባህል ዘርፍ ምክትል የቢሮ ኃላፊ ናቸው። አቶ አብቶ እንደሚሉት የሙዚቃ ባለሙያዎች በጋራ መንቀሳቀሳቸው የተቀናጁና የተዋጡ የጥበብ ሥራዎችን ለማቅረብ  ያስችላል። በዚህ ረገድ የደቡብ ሙዚቀኞች ማህበር ለሌሎች የጥበብ ባለሞያዎች ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል ነው ምክትል ቢሮ ኃላፊው የተናገሩት።

የደቡብ ሙዚቀኞች ማሕበር ኘሮዘዳንት አርቲስት ወንድዬ ማሕበራቸው ባለፉት ሦስት ዓመታት ያደረገው ጉዞ አልጋ በአልጋ የሆነ አልነበረም ይላል። በክልሉ በኩል ለማኅበሩ በጎ አመለካከት ቢኖርም በድጋፍ ረገድ ግን ቃል የተገቡ ጉዳዮች እስከአሁን ተግባራዊ አልተደረጉም ይላል።

የደቡብ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ አብቶ አኒቶ የሙዚቀኞች ማኅበሩ በበርካታ ችግሮች ውስጥ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ጽ/ቤታቸው ማኅበሩ በዘላቂነት ራሱን እስኪችል የተለያዩ ድጋፎች እያደረገ እንደሚገኝ ያስረዳሉ።

የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር ራሱን ለመቻል እየተጣጣረ ይገኛል የሚለው አርቲስት ወንድዬ ማህበሩ በቀጣይ ቱባ ባሕላዊ ሙዚቃዎችን በአገርና በአለማቀፍ ደረጃ ተደማጭ ለማድረግ የሚያስችሉ ሥራዎችን ለማከናወን ማቀዱን ገልጿል።

ሸዋንግዛው ወጋየሁ
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ያለፉት ሦስት ዓመታት ጉዞ አልጋ በአልጋ አልነበረም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Cultural dance of SNNPR, Ethiopia, 04.11.2021 Foto by Author Shewangizaw Wegayehu

ያለፉት ሦስት ዓመታት ጉዞ አልጋ በአልጋ አልነበረም 04.11.2021

Titel: Ethiopian singer, Artist Addis Mulat , 14.10.2021. Author/ Fotos sent me via Telegram from the singer Addis Mulat. He said that all picture are copyrighted free. Schlagwörter: Addis Mulat, song writer, singer, artist, Addis Abeba, Ethiopia, 14.10.2021.

አርቲስት አዲስ ሙላት በአዲስ አልበም 17.10.2021

ሙሉ ለሙሉ እንደአሁኑ ጠቅልሎ አይግባበት እንጂ ሙዚቃን የጀመረው ከ10 ዓመት በፊት ነው። በጉራጌ ክስታንኛ ቋንቋ «የዲትና» ሲል የዛሬ 11 ዓመት ከአድማጮቹ ጆሮ ያደረሰው ዜማ በበርካታ አድናቂዎቹ ዘንድ ይታወቃል፤ አርቲስት አዲስ ሙላት። አዲስ አልበም በጥቂት ወራት ውስጥ ለአድማጮች ለማቅረብ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል።

***ACHTUNG: Bild nur zur mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Tsehay Filatie Zebiba is a rising young Ethiopian singer who recently awarded by Addis Music Award in her trendy Amharic single music called Gerager. She is also a well known member of Ethiopian five-piece girls music group called Yegna which advocate female empowerment, oppose violence against women and encourages positive behavior change for girls in Ethiopia Rights: privat

ድምፃዊት ዘቢባ ግርማና የሙዚቃ ስራዎቿ 06.06.2021

ድምፃዊት ዘቢባ ግርማ በ2011 ዓ/ም «ገራገር»፣ በ2012 ዓ/ም መጨረሻ ደግሞ «ያማል ቅኔው» የተሰኙ ሁለት ተወዳጅ ነጠላ ዜማዎቿን ለአድማጭ ጀሮ አድርሳ አድናቆት ተችሯታል። በቅርቡ በተካሄደው 11ኛው አዲስ ሚዩዚክ የኪነ ጥበብ ሽልማትም ገራገር በተሰኘው ዜማዋ በምርጥ ነጠላ ዜማ የ2013 ዓ/ም ተሸላሚ ሆናለች። 