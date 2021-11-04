የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር የጥበብ ሥራዎች

ከዛሬ ሦስት ዓመታት በፊት እንደተቁቋመ የሚነገርለት የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር እንረዳዳ የሚለውን ኅብረ ዜማ ጨምሮ በርካታ የሙዚቃ ጥበብ ሥራዎችን እያበረከተ ይገኛሉ። የደቡብ ባሕላዊ ሙዚቃዎችን በመጫወት የሚታወቀውና የማኅበሩ ፕሬዝዳንት አርቲስት ወንድዬ አበበ ማኅበሩ በክልሉ በሚገኙ የባህላዊ ሙዚያ አቀንቃኞች አማካኝነት መመስረቱን ይናገራል።
ከዛሬ ሦስት ዓመታት በፊት እንደተቁቋመ የሚነገርለት የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር እንረዳዳ የሚለውን ሕብረ ዜማ ጨምሮ በርካታ የሙዚቃ ጥበብ ሥራዎችን እያበረከተ ይገኛሉ። የደቡብ ባሕላዊ ሙዚቃዎችን በመጫወት የሚታወቀውና የማኅበሩ ፕሬዝዳንት አርቲስት ወንድዬ አበበ ማኅበሩ በክልሉ በሚገኙ የባህላዊ ሙዚያ አቀንቃኞች አማካኝነት መመስረቱን ይናገራል።
የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር ከተመሠረተ አጭር ጊዜ ቢሆንም፤ እስከአሁን የተለያዩ የሙዚቃ ሥራዎችን በማሳተም ለአድማጮች ማድረሱን የማኅበሩ ኘሬዘዳንት ወንድዩ አበበ ገልጿል። በተለይም በተለያዩ ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር የቀረቡት ሕብረ ዜማዎች በጎ ተጽእኖ እያሳደሩ እንደሚገኙ ነው አርቲስት ወንድዩ የሚናገረው።
በእርግጥ እንደኢትዮጵያ ባሉ ውስብስብ ማኅበራዊ ችግሮች በሚስተዋልባቸው አገራት የሙዚቃ ጥበብ ከማዝናናት ባለፈ ማኅበረሰቡን በማንቃት በጎ ሚና መጫወት እንደሚችሉ ይታመናል። ከዚህ አንጻር የደቡብ ሙዚቀኞች ማህበር በየጊዜው በሚነሱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ሙዚቃዎችን መሥራታቸውን አርቲስት ወንድዬ ይገልጻል።
አቶ አብቶ አኒቶ በደቡብ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የባህል ዘርፍ ምክትል የቢሮ ኃላፊ ናቸው። አቶ አብቶ እንደሚሉት የሙዚቃ ባለሙያዎች በጋራ መንቀሳቀሳቸው የተቀናጁና የተዋጡ የጥበብ ሥራዎችን ለማቅረብ ያስችላል። በዚህ ረገድ የደቡብ ሙዚቀኞች ማህበር ለሌሎች የጥበብ ባለሞያዎች ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል ነው ምክትል ቢሮ ኃላፊው የተናገሩት።
የደቡብ ሙዚቀኞች ማሕበር ኘሮዘዳንት አርቲስት ወንድዬ ማሕበራቸው ባለፉት ሦስት ዓመታት ያደረገው ጉዞ አልጋ በአልጋ የሆነ አልነበረም ይላል። በክልሉ በኩል ለማኅበሩ በጎ አመለካከት ቢኖርም በድጋፍ ረገድ ግን ቃል የተገቡ ጉዳዮች እስከአሁን ተግባራዊ አልተደረጉም ይላል።
የደቡብ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ አብቶ አኒቶ የሙዚቀኞች ማኅበሩ በበርካታ ችግሮች ውስጥ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ጽ/ቤታቸው ማኅበሩ በዘላቂነት ራሱን እስኪችል የተለያዩ ድጋፎች እያደረገ እንደሚገኝ ያስረዳሉ።
የደቡብ ሙዚቀኞች ማኅበር ራሱን ለመቻል እየተጣጣረ ይገኛል የሚለው አርቲስት ወንድዬ ማህበሩ በቀጣይ ቱባ ባሕላዊ ሙዚቃዎችን በአገርና በአለማቀፍ ደረጃ ተደማጭ ለማድረግ የሚያስችሉ ሥራዎችን ለማከናወን ማቀዱን ገልጿል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
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