የደቡብ ህዝበ ውሳኔ

በደቡብ ክልል በስድስት ዞኖችና በአምስት ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ነዋሪዎች የፊታችን ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም. ለሚያካሄደው ሕዝበ ውሣኔ ዛሬ የመራጭነት ካርድ መውሰድ ጀምረዋል ፡፡ ህዝበ ውሳኔው የዞኖቹና የልዩ ወረዳዎች ነዋሪዎች በደቡብ ክልል ለመቀጠል አሊያም የሃገሪቱ 12ኛ ክልል ሆኖ ለመደራጀት ነው፡፡
በደቡብ ክልል የሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ የጋራ ክልል ለማደራጀት የፊታችን ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም. ለሚያካሄደው ሕዝበ ውሣኔ ዛሬ የመራጭነት ምዝገባ ተጀምሯል ፡፡ የመራጮች ምዝገባው ከዚህ በፊት በክልሉ ከተካሄዱት ህዝበ ውሳኔዎች ጋር ሲነጻጸር ቀዝቀዝ ያለ ድባብ ተስተውሎበታል ፡፡ የመራጮች ምዘገባ መጀመሩን ጨምሮ ሥለህዝበ ውሳኔው ሂደት ከብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል ማብራሪያም ሆነ መግለጫ አልተሰጠም ፡፡ ዶቼ ቬለ በዞኖቹና በልዩ ወረዳዎቹ ከሚገኙ ታማኝ ምንጮቹ እንዳረጋገጠው ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ በአብዛኛቹ አካባቢዎች የምርጫ ጣቢያዎች ተከፍተው መራጮችን ሲመዘግቡ ውለዋል፡፡
ሕዝበ ውሳኔው የሚካሄድባቸው በወላይታ ፣ በኮንሶ ፣ በደቡብ ኦሞ ፣ በጎፋ ፣ በጋሞና ጌዴኦ ዞኖችና እንዲሁም በአማሮ ፣ በቡርጂ፣ በአሌ፣ በደራሼ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ናቸው፡፡ በእነኚሁ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ከ3ሺህ በላይ የምርጫ ጣቢያዎች እንደሚከፈቱና 11ሺህ የሚጠጉ የምርጫ አስፈጻሚዎችን እንደሚያሰማራ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፈው ጥቅምት መግለጹ ይታወቃል፡፡
የህዝበ ውሳኔው እንድምታ
ዛሬ የተጀመረው የደቡብ ክልል የሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ በመጪው ጥር 29 2015 ዓ.ም. ድምጽ እንደሚሰጥበት የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የጊዜ ሠሌዳ ያመለክታል፡፡ በሕዝበ ውሳኔው በስድስት ዞኖችና በአምስት ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ነዋሪዎች በነባሩ የደቡብ ክልል ለመቀጠል ወይም ላለመቀጠል የሚያበቃቸውን ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ጥር 29 የሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ በአሁኑ ወቅት በደቡብ ክልል ሥር የቀሩትን አሥራ አንድ ዞኖችና ስድስት ልዩ ወረዳዎች በሁለት የተለያዩ ክልሎች እንዲዋቀሩ የማድረግ እድሉ ሰፊ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል፡፡
ያም ሆኖ በሕዝበ ውሳኔ በሚሳተፉት የወላይታ ዞንና በነባሩ ክልል ይቀጥል የተባለው አደረጃጀት አካል የሆነው የጉራጌ ዞን የራሳቸውን ተናጠላዊ ክልል ለማቋቋም የበረታ ፍላጎት እንዳላቸው ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል፡፡
መንታ ሀሳቦች
በመጪው ጥር 29 ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ ዛሬ የመራጮች ምዝገባ በተጀመረባቸው ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ነዋሪዎች በሕዝበ ውሳኔው ዙሪያ የተለያዩ ሥሜቶችን እያንፀባረቁ ይገኛሉ፡፡ ከነዋሪዎቹ መካከል ከፊሎቹ ‹‹ ታሪካዊ ›› ባሉት ሕዝበ ውሳኔ ድምጽ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ሲገልፁ ገሚሶቹ ደግሞ የመራጭነት ካርድ ለመውሰድ ብዙም ፍላጎት እንደሌላቸው ነው ለዶቼ ቬለ የተናገሩት፡፡ በጋሞ ዞን አርባምንጭ ከተማ ነዋሪ የሆነው ይበቃል ስመኝ የሕዝበ ውሳኔውን መካሄድ በጉጉት እየጠበቁ ከሚገኙት መካከል አንዱ ነው፡፡ እሱን ጨምሮ የጋሞ ዞን ነዋሪዎች ጉዳያቸውን ለማስፈፀም ለረጅም ጊዜ ወደ ሀዋሳ ከተማ ሲጓዙ መቆየታቸውን የሚናገረው ይበቃል ‹‹ ውሳኔው ይባክን የነበረው አላሥፈላጊ ጊዜና ገንዘብ ለማስቀረት ይረዳል፡፡ ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችንም በቅርበት ምላሽ ለመስጠት ያስችላል ብዬ አምናለሁ ›› ብሏል፡፡
በወላይታ ዞን የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪ የሆነው የማርቆስ ጉታ አስተያየት ደግሞ ከይበቃል በተቃራኒው የቆመ ነው፡፡ ማርቆስ እንደሚለው ወላይታ ከሌሎች ዞኖች ተቀላቅሎ ሳይሆን ራሱን ችሎ ክልል ይሆናል በሚል ምርጫ አልቀረበም የሚለው ማርቆስ ፍላጎቴን የሚወክል ሀሳብ በሌለበት እንዴት ብዬ ነው ድምጼን የምሰጠው ሲልም ይጠይቃል፡፡ በሕዝበ ውሳኔው ለመመዝገብምና ድምጽ ለመስጠት ሀሳብ እንደሌለው ነው ማርቆስ ለዶቼ ቬለ የተናገረው፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
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