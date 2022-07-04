 የዩክሬይኑ ፕሬዝደንት ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከስራ ማገዳቸዉ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 18.07.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የዩክሬይኑ ፕሬዝደንት ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከስራ ማገዳቸዉ

የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ የሃገሪቱን ሁለት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ከኃላፊነት ሥራቸዉ አሰናበቱ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ በትዊተር ባስተላለፉት መልክት የዩክሬይን መንግሥት የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ ኢቫን ባካኖቭ እና ጠቅላይ አቃቤ ህጊት ኢሪና ቬኔዲክቶቫ ከሥልጣን ተወግደዋል ብለዋል።

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ከስድሳ በላይ ዩክሬይኖች ከሩስያዉያን ጋር ሳይሰሩ አልቀሩም

የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ የሃገሪቱን ሁለት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ከኃላፊነት ሥራቸዉ አሰናበቱ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ በትዊተር ባስተላለፉት መልክት የዩክሬይን መንግሥት የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ ኢቫን ባካኖቭ እና ጠቅላይ አቃቤ ህጊት ኢሪና ቬኔዲክቶቫ ከሥልጣን ተወግደዋል ብለዋል። ሁለቱ የዩክሬይን ባለሥልጣናት ከስራ እንዲሰናበቱ የተደረገዉ በተለያዩ ዩክሬሽን ቦታዎች ሰራተኞቻቸዉ ከሩሲያ ጋር ለበርካታ ጉዳዮች በትብብር ሲሰሩ በመገኘታቸዉ ነዉ ብለዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ቆየት ብለዉ ባሰራጩት መረጃ የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የባካኖቭና እና የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የቬኔዲክቶቫ ከ 60 የሚበልጡ ሠራተኞች በሩሲያ ቁጥጥር ሥር ባሉ የዩክሬይን ክልሎች ውስጥ ሃገሪቱን በሚፃረሩ ነገሮች ላይ በትብብር እንደሚሰሩ ተደርሶበታል ሲሉ አስታዉቀዋል። እነዚህ የደህንነትና የዓቃቤ-ሕግ ሐላፊዎች ከስራ መነሳት በአውሮጳ ህብረትና አሜሪካን በመሳሰሉ አጋሮች ምን አንደምታ አለው? የብራስልሱን ወኪላችንን በጉዳዩ ላይ አነጋግረናል። 


ገበያው ንጉሴ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ
 

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ከስድሳ በላይ ዩክሬይኖች ከሩስያዉያን ጋር ሳይሰሩ አልቀሩም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Russian-flagged cargo ship Zhibek Zholy is seen off the coast of Black Sea port of Karasu, Turkey, July 2, 2022. REUTERS/Yoruk Isik

የጥራጥሬ ምርቴ በሩስያ ተዘረፈ ያለችዉ ዩክሬይን 04.07.2022

ዩክሬይን እህል ከሃገሬ ዘርፎ ወጥቶአል ያለችዉን የሩስያን መርከብ ጥቁር ባህር ዳርቻ ላይ ይዛ እየመረመረች እንደሆን ቱርክ ዛሬ ዐስታወቀች። በቱርክ የዩክሬይን አምባሳደር እንደተናገሩት «ዚቢክ ዞሊ» የተባለዉ እና የሩስያን ባንዲራ ያነገበዉ ግዙፉ የሩስያ የጭነት መርከብ፤ በቱርክ የጉምሩክ ባለሥልጣን ተቆጣጣሪዎች በቁጥጥር ስር ገብቶአል።

ዩክሬይን እህል ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ ተመድ ጠየቀ

ዩክሬይን እህል ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ ተመድ ጠየቀ 09.06.2022

የተመድ ዋና ጸሀፊ አንቶኒዎ ጉቴሬስ “ እያደገ ላለው የምግብ ቀውስ የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ መቅረብ ካልቻለ በስተቀር መፍትሄ የለውም ፤ ሩሲያ ይህ እንዲሆን በዩክሬን ወደቦች ተከማችቶ ያለው እህል በሰላም ወደ ውጭ እንዲላክ መፍቀድ ይኖርባታል” በማለት አስገንዝበዋል።

ARCHIV - Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard feuert am 06.10.2010 auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger Flugabwehrrakete ab. Brasilien will zur Sicherung der anstehenden Sportgroßereignisse und des Papst-Besuches von Deutschland 34 gebrauchte Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ «Gepard 1A2» kaufen. Foto: Carsten Rehder dpa (zu dpa Medien: Brasilien kauft 34 deutsche Flugabwehrkanonenpanzer vom 12.04.2013) +++ dpa-Bildfunk +++

ጀርመን ለዩክሬን ፀረ-አውሮፕላን ታንኮችን እንደምትሰጥ ዐስታወቀች 26.04.2022

ጀርመን ጸረ አውሮፕላን ታንኮችን ለዩክሬን እንደምታቀርብ ይፋ አደረገች።  የጀርመን መንግሥት ለሣምንታት ሲያቅማማ ከቆየ በኋላ «ጌፓርድ» የተሰኙ ታንኮችን ለዩክሬን እንደሚያቀርብ ያስታወቀው ዛሬ ነው። የጀርመን መከላከያ ሚንሥትር ክርስቲና ላምብሬሽት በጀርመን የራምሽታይን ዐየር ኃይል በመገኘት ባደረጉት ንግግር ይህንኑ አረጋግጠዋል።