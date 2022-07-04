የዩክሬይኑ ፕሬዝደንት ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከስራ ማገዳቸዉ

የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ የሃገሪቱን ሁለት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ከኃላፊነት ሥራቸዉ አሰናበቱ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ በትዊተር ባስተላለፉት መልክት የዩክሬይን መንግሥት የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ ኢቫን ባካኖቭ እና ጠቅላይ አቃቤ ህጊት ኢሪና ቬኔዲክቶቫ ከሥልጣን ተወግደዋል ብለዋል።
የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ የሃገሪቱን ሁለት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ከኃላፊነት ሥራቸዉ አሰናበቱ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ በትዊተር ባስተላለፉት መልክት የዩክሬይን መንግሥት የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ ኢቫን ባካኖቭ እና ጠቅላይ አቃቤ ህጊት ኢሪና ቬኔዲክቶቫ ከሥልጣን ተወግደዋል ብለዋል። ሁለቱ የዩክሬይን ባለሥልጣናት ከስራ እንዲሰናበቱ የተደረገዉ በተለያዩ ዩክሬሽን ቦታዎች ሰራተኞቻቸዉ ከሩሲያ ጋር ለበርካታ ጉዳዮች በትብብር ሲሰሩ በመገኘታቸዉ ነዉ ብለዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ቆየት ብለዉ ባሰራጩት መረጃ የደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የባካኖቭና እና የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የቬኔዲክቶቫ ከ 60 የሚበልጡ ሠራተኞች በሩሲያ ቁጥጥር ሥር ባሉ የዩክሬይን ክልሎች ውስጥ ሃገሪቱን በሚፃረሩ ነገሮች ላይ በትብብር እንደሚሰሩ ተደርሶበታል ሲሉ አስታዉቀዋል። እነዚህ የደህንነትና የዓቃቤ-ሕግ ሐላፊዎች ከስራ መነሳት በአውሮጳ ህብረትና አሜሪካን በመሳሰሉ አጋሮች ምን አንደምታ አለው? የብራስልሱን ወኪላችንን በጉዳዩ ላይ አነጋግረናል።
ገበያው ንጉሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ