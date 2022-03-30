የዩክሬይኑ ጦርነት ተጽዕኖ እና የኢትዮጵያ የባሕር ትራንስፖርት

ሩስያ በዩክሬይን ጦርነት ለአገራችንም እየደረሰ ነው። ኢትዮጵያ በግዢና በእርዳታ ከዩክሬይን ታሰገባው የነበረ ስንዴ፣ የሱፍ ዘይት እንዲሁም ለግንባታ የሚያስፈልጉ የአርማታና ሌሎች ብረቶች ከሌሎች አገሮች ለማምጣት ስለተገደደች የኢትዮጵያ ባሕር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት የአገልግሎት ወጪ በተለይም የነዳጅ ወጪ በ42 በመቶ መጨመሩ ታውቋል።
የዩክሬይን ጦርነት በኢትዮጵያ የባሕር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ላይ ክፍተኛ ጫና እንዳሳደረበት ድርጅቱ አስታወቀ። አለም አቀፍ የመድን ኩባንያዎች ወደ ጥቁር ባሕር ለሚጓዙ መርከቦች የሚሰጡት ዋስትና ሙሉ በሙሉ በማቆማቸው ድርጅቱ መስመር ቀይሮ ለመጓዝ በመገደዱ ለከፍተኛ የነዳጅና የአገግግሎት ወጪ መዳረጉን ለ DW ተናግሯል
ሩስያ በዩክሬይን የፈጸመችው ወረራና እሱን ተከትሉ በሩሲያ ላይ የተጣሉት ማእቀቦች ዳፋው ለአገራችንም እየደረሰ ነው። ኢትዮጵያ በግዢና በእርዳታ ከዩክሬይን ታሰገባው የነበረ ስንዴ፣ የሱፍ ዘይት እንዲሁም ለግንባታ የሚያስፈልጉ የአርማታና ሌሎች ብረቶች ከሌሎች አገሮች ለማምጣት ስለተገደደች የኢትዮጵያ ባሕር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት የአገልግሎት ወጪ በተለይም የነዳጅ ወጪ በ42 በመቶ መጨመሩ ታውቋል። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ እንደሚሉት ጦርነቱ፣ የመርከቦቻቸዉን የጉዞ አቅጣጫ በማስቀየሩ ድርጅታቸው ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት ነዉ። "ግጭቱ ያለበት አካባቢ ብላክ ሲ ይባላል። ብላክ ሲ ከቱርክም ከዩክሬይንም የሚመጡ ጭነቶችን የምናመጣባቸው ነው። በብዛት ከዛ የሚመጡ እቃዎች የፍጆታ እቃዎችና እንደ ብረት፣ ስንዴ የመሳሰሉት ናቸው። አሁን ወደዛ መሄድ አይቻልም። የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የጦርነት ቀጣና ብለው ዘግተውታል። ስለዚህ በኛ ይሁን በሌሎች መርከቦች ተከራይተን ከዛ የምናመጣው ጭነት የይኖርም። ስለዚህ ጫናው ቀላል አደለም። የጉዞ አቅጣጫን ከመቀየር አንጻር የደረሰብን ጫና ብቻ አነሳሁልህ እንጂ ጫናው ቀላል አደለም። ከኢኮኖሚ አንጻር ካየኸው የኦፕሬሽን ወጪያችን ይጨምራል። ነዳጅ እየጨመረ ነው። ነዳጅ የምንቀዳበት አንዱ አካባቢም እዛ ነበረ። ከዛ አንጻር የነዳጅ ወጫችን ጨምሯል። ጭማሪውም ከፍተኛ ነው የሚሁነው።"
ለዘንርሮ የምርት ዘመን ኢትዮጵያ ከ1.2 ሚለዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የአፈር ማዳበሪያ ያስፈልጋታል። በተለይ ከዘር በፊት መድረስ ያለበት ዳፕ የተባለ ማዳበሪያ 760ሺ ሜትሪክ ቶን እንደሚያስፈልግ ይታወቃል። ማዳበሪያዉን በብቸኝነት የሚያጓጉዘው የኢትዮጵያ የባሕር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት እንዴት እየተወጣው ነው ስንል አቶ ሮባን ጠየቅናቸው። "ዘር ከመዘራቱ በፊት ከሚያስፈልግ 760ሺ ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ እስካሁን 300ሺ ቶን አጓጉዘን ጅቡቲ አድርሰናል። ቀሪው ደግሞ በመጓጓዝ ላይ ነው። ጅቡቲ የገባውም በጭነት መኪኖችና በባቡር ወደ አገር አጓጉዘናል። አፈጻጸሙም ጥሩ ነው። "
የዩክሬይኑ ጦርነት በገቢ እቃዎች ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽእኖ ለመቀነስ በተለይ ሸቀጥ አስገቢዎች ሊከተሏቸው ስለሚገባ አማራጮች ያናገርናቸው የአቅርቦትና ገበያ ትስስር ባለሙያ አቶ ቴዎድሮስ ሚሊዮን ተከታዩን ብሏል። "የዩክሬይን የስንዴ ምርትን በአለም ቀቀፍ ደረጃ ይተካል ተብሎ የሚጠበቀው የአውስትራሊያ አርጀንቲናና አሜሪካ አካባቢ ነው። ህንድም ከፍተኛ የስንዴ አምራች ናት። ህንድ ስንዴ በአብዛኛው ለራሷ ፍጆታ የምትጠቀም ቢሆንም የስንዴ ዋጋ ከመጨመሩ አንጻር አንዷ አቅራቢ ትሆናለች ተብሎ ይጠበቃል። እኛ ካለንበት መልከአምድራዊ አቀማመጥ ቶሎ ቶሎ ለማመላለስና ከዋጋ አንጻር ህንድ ተመራጭ ናት።``
ንግስተ ሳባ፣ የይሁዳ አንበሳና ላሊበላ በተባሉ መርከቦች በ1956 ስራውን የጀመረው የኢትዮጵያ የባሕር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት እንደ አየር መንገዶች ሁሉ የኮሮና ተሕዋሲ በመሰራጨቱ ምክንያት ክፉኛ ተፈትኗል።-አሁን ደግሞ በዩክሬይን ወረራ። በሶስት መርከቦች የዛሬ 57 አመት ገደማ የተመሰረተው ድርጅቱ አሁን የደረሰበት ደረጃ ጠየቅናቸው ዋናስራ አስፈጻሚው አቶ ሮባ መግርሳን
"የገበያ ድርሻችን ከፍተኛ ነው። ኢትዮጵያ በራሷ የባሕር ትራንስፖርት አገልግሎት ለራሷ ንግድ እቃዎችን የምታነሳበት አገራት ወደብ ከ10 እና 15 ያልበለጠ ነበር። አሁን ወደ 340 ወደቦች አድጓል። በኮንተይነር ታሽጎ የሚመጣ እቃ በኛ ድርጅት የሚሰጥ አገልግሎት ከ30% ያልበለጠ የነበረው አሁን ከ70% እና ከዛም በላይ ሆኗል። ዛሬ ላይ የድርጅቱ የፋይናንስ አቅም ማለትም አመታዊ ገቢው ወደ 1 ቢልዮን ዶላር ሆኗል። 11 መርከቦች አሉን። ከነዚህ በተጨማሪ 2 ግዙፍ መርከቦችን በቅርቡ እንገዛለን። በተጨማሪ ደግሞ በየአመቱ ከ50 ያላነሱ መርከቦች እየተከራየን ወደስራ እናስገባለን።"
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ