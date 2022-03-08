የዩክሬን ሩስያ ጦርነት እንዴት ሊያበቃ ይችላል?

ከአትላንቲካ ወዲህና ወዲያ ማዶ የሚገኙት የአሜሪካና የአውሮጳ መንግሥታት ወራሪ ያሏቸውን የሩስያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ማውገዝ መርገሙን የነጻነት ተዋጊ ያሏቸውን ሚስተር ዜሌንስኪን ደግሞ ማጀገን ማወደሱን ተያይዘውታል።ግን እስካሁን ጦርነቱን የሚያበርድ ሞትና ስደቱንም ሆነ ውድመት ኪሳራውን የሚቀንስ ነገር አልታየም።
ሶስተኛ ሳምንቱን የያዘው የዩክሬን ሩስያ ጦርነት ከተሞችን ማውደም ማፍረሱን ሰዎችን መግደል ማፈናቀሉን እንደቀጠለ ነው። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ብዙም የጦርነት እሳት በአቅራቢያቸው አይተው የማያውቁት አውሮጳና አሜሪካ ዛሬ በዩክሬን ከተሞች ቦምብ እንደ በረዶ ሲወርድና ህንጻዎች ሲደረመሱ ህጻናትና አረጋውያን ሲረግፉ በዓይናቸው በብረቱ እያዩ ነው።እስካሁን 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ትተው እግራቸው ወዳመራቸው ሀገር ተሰደዋል። የጦርነቱ ግለትና ውድመት ሌሎች ሀገሮችንም ስቦ እንዳያስገባና ውድመት ኪሳራው እንዳይዛመት አስግቷል። ከአትላንቲካ ወዲህና ወዲያ ማዶ የሚገኙት የአሜሪካና የአውሮጳ መንግሥታት ወራሪ ያሏቸውን የሩስያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ማውገዝ መርገሙን የነጻነት ተዋጊ ያሏቸውን ሚስተር ዜሌንስኪን ደግሞ ማጀገን ማወደሱን ተያይዘውታል።ግን እስካሁን ጦርነቱን የሚያበርድ ሞትና ስደቱንም ሆነ ውድመት ኪሳራውን የሚቀንስ ነገር አልታየም።በዚህም ምክንያት ዛሬ ሁሉም ይህ አስከፊ ጦርነት አለምን ወዴት ሊወስዳት ነው? እንዴትስ ሊቆምና ሰላም ሊመጣ ይችላል ? በማለት ይጠይቃሉ።በዛሬው ዝግግጅታችን በነዚህ ጉዳዮች ላይ እናተኩራለን ።
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ