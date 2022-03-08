 የዩክሬን ሩስያ ጦርነት እንዴት ሊያበቃ ይችላል? | ዓለም | DW | 14.03.2022

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ዓለም

የዩክሬን ሩስያ ጦርነት እንዴት ሊያበቃ ይችላል?

ከአትላንቲካ ወዲህና ወዲያ ማዶ የሚገኙት የአሜሪካና የአውሮጳ መንግሥታት ወራሪ ያሏቸውን የሩስያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ማውገዝ መርገሙን የነጻነት ተዋጊ ያሏቸውን ሚስተር ዜሌንስኪን ደግሞ ማጀገን ማወደሱን ተያይዘውታል።ግን እስካሁን ጦርነቱን የሚያበርድ ሞትና ስደቱንም ሆነ ውድመት ኪሳራውን የሚቀንስ ነገር አልታየም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 11:40

የዩክሬን ሩስያ ጦርነት ዓለምን ወዴት እየወሰዳት ነው?

ሶስተኛ ሳምንቱን የያዘው የዩክሬን ሩስያ ጦርነት ከተሞችን ማውደም ማፍረሱን ሰዎችን መግደል ማፈናቀሉን እንደቀጠለ ነው። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ብዙም የጦርነት እሳት በአቅራቢያቸው አይተው የማያውቁት አውሮጳና አሜሪካ ዛሬ በዩክሬን ከተሞች ቦምብ እንደ በረዶ ሲወርድና ህንጻዎች ሲደረመሱ ህጻናትና አረጋውያን ሲረግፉ በዓይናቸው በብረቱ እያዩ ነው።እስካሁን 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ትተው እግራቸው ወዳመራቸው ሀገር ተሰደዋል። የጦርነቱ ግለትና ውድመት ሌሎች ሀገሮችንም ስቦ እንዳያስገባና ውድመት ኪሳራው እንዳይዛመት አስግቷል። ከአትላንቲካ ወዲህና ወዲያ ማዶ የሚገኙት የአሜሪካና የአውሮጳ መንግሥታት ወራሪ ያሏቸውን የሩስያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ማውገዝ መርገሙን የነጻነት ተዋጊ ያሏቸውን ሚስተር ዜሌንስኪን ደግሞ ማጀገን ማወደሱን ተያይዘውታል።ግን እስካሁን ጦርነቱን የሚያበርድ ሞትና ስደቱንም ሆነ ውድመት ኪሳራውን የሚቀንስ ነገር አልታየም።በዚህም ምክንያት ዛሬ ሁሉም ይህ አስከፊ ጦርነት አለምን ወዴት ሊወስዳት ነው? እንዴትስ ሊቆምና ሰላም ሊመጣ ይችላል ? በማለት ይጠይቃሉ።በዛሬው ዝግግጅታችን በነዚህ ጉዳዮች ላይ እናተኩራለን ።

ገበያው ንጉሴ

ኂሩት መለሰ

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የዩክሬን ሩስያ ጦርነት ዓለምን ወዴት እየወሰዳት ነው?  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኖች መዳኛ ፍርድ ቤት በሩሲያ ላይ ክስ ለመመስረት ምርመራ ጀመረ 08.03.2022

የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ዘሄግ ኒዘርልንድስ የሚገኘው ዓለማቅፉ የጦር ወንጀለኖች መዳኛ ፍርድ ቤት በሩሲያ ላይ ክስ ለመመስረት ምርመራ ጀምሯል። 13ኛ ቀኑን የያዘው የሩሲይ ዩክሬን ጦርነት አሁንም ብዙዎችን እየገደለ፣ እያፈናቀለና እያሰደደ ነው። መሰረታዊ ልማቶች እየወደሙና ከተሞች እየፈረሱ ነው። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለስደት ተዳርገዋል።

የፑቲን ዕቅድ፣ዩክሬን ጦርነትና መዘዙ

የፑቲን ዕቅድ፣ዩክሬን ጦርነትና መዘዙ 07.03.2022

ቮልድምየር ዜሌንስኪ ከፑቲን ጋር ያንድ ሐገር ልጆች ነበሩ።የሶቭየት ሕብረት።ፑቲን ስለላዉን ሲያቀለጣጥፉት ዜሌንስኪ እንደ አስራዎቹ ታዳጊ ወጣት በጨዋታ-ትምሕርቱ ሲባትል የሁለት ሐገራት ዜጎች ሆኑ።ፑቲን የሐገር መሪነቱን ሲለማመዱ፣ ወጣቱ ዜሌንስኪ ከቧልት፣ፊልም ምፀቱ ጋር ይታገል  ነበር።

በጀርመን የፖሊሲ ለውጦች ያስከተለው የዩክሬን ጦርነት

በጀርመን የፖሊሲ ለውጦች ያስከተለው የዩክሬን ጦርነት 01.03.2022

ጀርመን በሩስያ የዩክሬን ወራራ ሰበብ ለመጀመሪያ ጊዜ የፖሊሲ ለውጥ አድርጋለች። ባለፈው እሁድ ጀርመን ለዩክሬን ፀረ ታንክ የጦር መሳሪያዎችንና ሚሳይሎችን እንደምትሰጥ አስታወቃለች። የአውሮጳ ኅብረትደግሞ ለዩክሬን የጦር መሣሪያ መግዣና ለማጓጓዣ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብቷል።