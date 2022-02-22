የዩክሬን ሩሲያ ፍጥጫና የጦርነት ስጋት 

ሩሲያ ከዩክሬን ለመገንጠል ለሚንቀሳቀሱ ሁለት ግዛቶች እውቅና መስጠቷ በሁለቱ ሃገራት መካከል የተጀመረው እሰጥ አገባ ይበልጥ አክርሮታል። ምዕራቡ ዓለም በሩሲያ ላይ ጫና ለማሳደር የሚወስዳቸው የማዕቀብ ርምጃዎች ሁኔታውን እንዳያባብሱት የሚሰጉ አሉ።
የሩሲያ ወረራ ያሰጋኛል ያለችው ዩክሬን ለ30 ቀናት የሚዘልቅ የአስጠኳይ ጊዜ አዋጅ ለመደንገግ መዘጋጀቷ ተሰምቷል። በድንጋጌው መሠረት ዩክሬናውያን በቤት ተወስነው እንዲቆዩ ወይም የሰዓት እላፊ ሊከተል እንደሚችል ተገምቷል። ሩሲያ ከዩክሬን ለመገንጠል የሚንቀሳቀሱ ሁለት ግዛቶች እውቅና መስጠቷ በሁለቱ ሃገራት መካከል የተጀመረው እሰጥ አገባ ይበልጥ አክርሮታል እየተባለ ነው። ሩሲያ ከዩክሬን ለመገንጠል የሚንቀሳቀሱ አማጽያንን መደገፏን የተቃወመው የአውሮጳ ሕብረት ማዕቀብ የጣለ ሲሆን ከአሜሪካ ወገንም ተመሳሳይ ርምጃዎች መኖራቸው ተገልጿል። ምዕራቡ ዓለም በሩሲያ ላይ ጫና ለማሳደር የሚወስዳቸው የማዕቀብ ርምጃዎች ሁኔታውን እንዳያባብሱት የሚሰጉ አሉ።
ይልማ ኃይለ ሚካኤል
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ