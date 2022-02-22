 የዩክሬን ሩሲያ ፍጥጫና የጦርነት ስጋት  | ዓለም | DW | 23.02.2022

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ዓለም

የዩክሬን ሩሲያ ፍጥጫና የጦርነት ስጋት 

ሩሲያ ከዩክሬን ለመገንጠል ለሚንቀሳቀሱ ሁለት ግዛቶች እውቅና መስጠቷ በሁለቱ ሃገራት መካከል የተጀመረው እሰጥ አገባ ይበልጥ አክርሮታል። ምዕራቡ ዓለም በሩሲያ ላይ ጫና ለማሳደር የሚወስዳቸው የማዕቀብ ርምጃዎች ሁኔታውን እንዳያባብሱት የሚሰጉ አሉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 07:12

የጦርነት ሥጋት እና ቀዝቃዛው ጦርነት

የሩሲያ ወረራ ያሰጋኛል ያለችው ዩክሬን ለ30 ቀናት የሚዘልቅ የአስጠኳይ ጊዜ አዋጅ ለመደንገግ መዘጋጀቷ ተሰምቷል። በድንጋጌው መሠረት ዩክሬናውያን በቤት ተወስነው እንዲቆዩ ወይም የሰዓት እላፊ ሊከተል እንደሚችል ተገምቷል።  ሩሲያ ከዩክሬን ለመገንጠል የሚንቀሳቀሱ ሁለት ግዛቶች እውቅና መስጠቷ በሁለቱ ሃገራት መካከል የተጀመረው እሰጥ አገባ ይበልጥ አክርሮታል እየተባለ ነው። ሩሲያ ከዩክሬን ለመገንጠል የሚንቀሳቀሱ አማጽያንን መደገፏን የተቃወመው የአውሮጳ ሕብረት ማዕቀብ የጣለ ሲሆን ከአሜሪካ ወገንም ተመሳሳይ ርምጃዎች መኖራቸው ተገልጿል።  ምዕራቡ ዓለም በሩሲያ ላይ ጫና ለማሳደር የሚወስዳቸው የማዕቀብ ርምጃዎች ሁኔታውን እንዳያባብሱት የሚሰጉ አሉ። 

ይልማ ኃይለ ሚካኤል

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የጦርነት ሥጋት እና ቀዝቃዛው ጦርነት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሩሲያ ዩክሬን ውጥረት እና አውሮጳ

የሩሲያ ዩክሬን ውጥረት እና አውሮጳ 22.02.2022

በሩሲያ እና ዩክሬን መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለአውሮጳ ሕብረት ተጨማሪ ጫና መሆኑ እየተነገረ ነው። ሩሲያ ከዩክሬን አማጽያን ኃይሎች ጋር ያደረገችው ትብብር ወታደራዊ ርዳታን ያካትታል ተብሏል።

ዩክሬን-ሩሲያ ድንበር ሰላም የለም፣ጦርነትም

ዩክሬን-ሩሲያ ድንበር ሰላም የለም፣ጦርነትም 14.02.2022

የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ ዘዴዎች የሐገሪቱን የስለላ ተቋማት ጠቅሰዉ እንደዘገቡት ደግሞ ሩሲያ በመጪዉ ሮብ ዩክሬንን ለመዉረር ተዘጋጅታለች።የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ጆን ኪርኬይ ዘገባዉን አልረጋገጡም፣ አላስተባበሉምም።

የተባባሰው የዩክሬን ሩስያ ቀውስ እና የአውሮጳ ኅብረት እርምጃ

የተባባሰው የዩክሬን ሩስያ ቀውስ እና የአውሮጳ ኅብረት እርምጃ 22.02.2022

የኅብረቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚሉት አዳዲሶቹ ማዕቀቦች ደግሞ ህገ ወጥ ባሉት በአማጽያን ለተያዙ ሁለቱ ግዛቶች እውቅና በመስጠቱ ሂደት የተሳተፉትን የሩስያ ባለስልጣናት ፣ባንኮችን ለጦር ኃይሉ የሚደረግ የፋይናንስ ድጋፍንም ያካትታል።ራሳቸውን ከዩክሬን የገነጠሉት ሁለቱ ግዛቶች ከኅብረቱና ኅብረቱም ከነርሱ ጋር የሚያካሂደውን ንግድም ይጨምራል።