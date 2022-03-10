 የዩክሬኑ ጦርነት ያስከተለው የስንዴ እጥረት    | ዓለም | DW | 26.03.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

የዩክሬኑ ጦርነት ያስከተለው የስንዴ እጥረት   

የቬልትሁንገር ሂልፈ ቃል አቀባይ ዚሞን ፖት እንደሚሉት እነዚህ ሀገራት አሁን የሚገኙበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው።ከዚህ ሌላ በርሳቸው አስተያየት በዓለማችን የምግብ እጥረት የለም። «ሁሉንም ዓለም ሊመግብ የሚችል  በቂ ምግብ በዓለማችን እየተመረተ ነው።ይሁንና የሚመረተው ሰዎች በአጣዳፊ ምግብ በሚያስፈልጋቸው ቦታዎች አይደለም።»

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:37

የዩክሬኑ ጦርነት ያስከተለው የስንዴ እጥረት 

  

በዩክሬኑ ጦርነት ምክንያት የስንዴና የነዳጅ ዘይት ዋጋ መናር በበርካታ ሀገራትን ረሀብን እንዳያባብስ አስግቷል።በአካባቢው ጦርነቱ በተጋጋለበት በአሁኑ ወቅት የአውሮጳ ኅብረት፣ የዳቦ ቅርጫት ከሚባሉት ከምርቱ አቅራቢዎቹ ከዩክሬንና ሩስያ የሚጎድለውን መተካት ይችል ይሆን?

ዩክሬንና ሩስያ ከዓለም የስንዴ ምርት የውጭ ንግድ ከ28 በመቶው በላይ የሚሆነውን ይሸፍናሉ። ሩስያ ከሳምንት በፊት የተለያዩ እህሎችን ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንደምታቆም ካሳወቀች በኋላ የምርቶቹ ዋጋ እንደገና እያሻቀበ ነው። ይህም በበርካታ ሀገራት የምግብ እጥረትን በማስከተል ረሀብና ተቃውሞን ሊቀሰቅስ ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል። ሞስኮ ስንዴ ፣ገብስና ሌሎች የእህል ዓይነቶችን ወደ ውጭ መላክን እስከ መጪው ሰኔ መጨረሻ ድረስ ልታግድ ትችላለች ተብሎ ይጠበቃል። ይህን የሩስያ ፕሬዝዳንት የቭላድሚር ፑቲን ከፊል የእህል ሽያጭ እገዳም ማርቲን ሆይስሊንግ የተባሉ የጀርመን የአረንዴዎቹ ፓርቲ የግብርና ፖሊሲ ቃል አቀባይ «እህልን እንደ መሳሪያ መጠቀምና በተለይም በደቡቡ የዓለም ክፍል የምግብ ይዞታ አደጋ ላይ እንዲወድቅ ማድረግ ነው» ሲሉ ተችተዋል።የፌደራል ጀርመን  የኤኮኖሚ ጉዳዮችና የውጭ ንግድ ቁጥጥር መስሪያ ቤት እንደሚለው ዩክሬን ለዓለም ገበያ ከሚቀርበው ስንዴ 11.5 በመቶውን የምትሸፍን ሀገር ናት ። የሩስያ ድርሻ ደግሞ 16.8 በመቶ ነው። ከዚህ ሌላ ለዓለም ገበያ ከሚቀርበው በቆሎ 17 በመቶው ከዩክሬን የሚመጣ ነው። ከዚህ በመነሳት የዩክሬኑ ጦርነት በድሀ ሀገራት ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ እያደረገ መሆኑን ቬልትሁንገርሂልፈ የተባለው  የጀርመን ግብረ ሰናይ ድርጅት ገልጿል። የድርጅቱ ቃል አቀባይ ዚሞነ ፖት እንደሚሉት ትንሽ የሚባል ጭማሪም ቢሆን የሚያደርሰው ተጽእኖ በቀላሉ የሚታይ

Ägypten | Proteste auf dem Tahrir Square in Kairo

አይደለም። 
«ተጽእኖው የበረታባቸው የድሀ ደሀ የሚባሉት ሀገራት ህዝቦች ናቸው።ምክንያቱም እነዚህ በቀን ሦስት ዶላር እንኳን የማይሞላ ገቢ ያላቸው ሰዎች ትንሹ የዋጋ ጭማሪ እንኳን ብዙ ተጽእኖ ሊያሳድርባቸው ይችላል።»
የተመድ፣ የዩክሬን ጦርነት በንግድና ልማት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ በተመለከተበት በቅርቡ ባወጣው ዘገባ ስንዴ ገብስ እንዲሁም ሱፍን ጨምሮ የሌሎች የዘይት እህሎች የውጭ ንግድ ድርሻ ፣የዩክሬን 25.9  የቱርክ 23 በመቶ የቻይና ደግሞ 13 በመቶ ነው። በዘገባው የእህል የነዳጅ የማዳበሪያ የትራንስፖርት ዋጋ ንረት የጎተራዎች መራቆት እና የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተዳምረው በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የምግብ አቅርቦት አደጋ ላይ እንዲወድቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ጉዳዮች መሆናቸው ተጠቅሷል። እነዚህም ወደ ረሀብና የዋጋ ግሽበት ሊወስዱ እንደሚችሉ ያሰጋል እንደ ዘገባው። የቬልትሁንገር ሂልፈ ቃል አቀባይ ዚሞን ፖት እንደሚሉት እነዚህ ሀገራት አሁን የሚገኙበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው።ከዚህ ሌላ በርሳቸው አስተያየት በዓለማችን የምግብ እጥረት የለም።
«ሁሉንም ዓለም ሊመግብ የሚችል  በቂ ምግብ በዓለማችን እየተመረተ ነው።ይሁንና የሚመረተው ሰዎች በአጣዳፊ ምግብ በሚያስፈልጋቸው ቦታዎች አይደለም።»
የአሁኑ የምግብ ቀውስ በሩስያና በዩክሬን ምርቶች ላይ ጥገኛ የሆኑት ሀገራት ምርትን ለማሳደግ አለመጣራቸውና የገጠር ልማትንም ሳያስፋፉ መቅረታቸውን አሳይቷል እንደ ጀርመኑ የእርዳታ ድርጅት በአብዛኛዎቹ ቦታዎች ምንም ዓይነት መጠባበቂያ ምግብ የለም ። የምግብ ቀውሱ ወትሮም የኤኮኖሚ ችግሮች ውስጥ በሚገኙት በነዚህ ሀገራት ላይ ተጨማሪ ተጽእኖ በማድረግ ላይ ባለበት በአሁኑ ወቅት የአውሮጳ ኅብረት የእህል ጎተራዎች ግን እንደሞሉ ነው።የአረንጓዴዎቹ ፓርቲ ፖለቲከኛ ሆይስሊንግ የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት  ከዓለም በስንዴ ምርት ቀዳሚውን ስፍራ እንደመያዛቸው ከዩክሬን ምርት ማግኘት ያልቻሉ የደሀ ሀገራት ፍላጎቶችን እንዲያሟላ ጠይቀዋል። ምንም እንኳን ጀርመንን በመሳሰሉ ሀገራት አሁን የዳቦ ዋጋ መጠነኛ ጭማሪ ቢደረግበትም በሌሎች ሀገራት ግን ሰዎች የሚበሉት አጥተው ይሞታሉና ሲሉ ሞግተዋል።
ሁኔታው በተለይ ከዩክሬንና ከሩስያ በሚመጣ እህል ላይ ጥገኛ ለሆኑ የአፍሪቃ ሀገራት ህዝብ አሳሳቢ  እንደሆነ ይገመታል። የተመድ ዘገባ እንደሚለው ከሩስያ እና ከዩክሬን ወደ አፍሪቃ ይገባ የነበረውን እህል በአፍሪቃ ሀገራት መካከል በሚካሄድ ንግድ መተካት አይቻልም።ለዚህም አንዱ ምክንያት በክፍለ ዓለም የስንዴ ምርት በንጽጽር ሲታይ አነስተኛ መሆኑ ነው።ቀልጣፋ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት አለመኖርና የማከማቻ ስፍራ ችግርም ሌላ ማነቆ ነው። የነዳጅ ዋጋ ሲጨምር የምርት ዋጋ ከፍ ይላል ይህም የነዚህ ሀገራት ሌላው ተግዳሮት ሆኗል።

 

አትሪድ ፕራንገ 

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ 


 

Audios and videos on the topic

የዩክሬኑ ጦርነት ያስከተለው የስንዴ እጥረት   

ተዛማጅ ዘገባዎች

የምግብ አቅርቦት እጥረት ስጋት

የምግብ አቅርቦት እጥረት ስጋት 10.03.2022

ሩሲያ እና ዩክሬን ከዓለም ስንዴ አምራች ሃገራት ግንባር ቀደሞቹ ሲሆኑ ለዓለም ገበያ ከሚቀርበው አንድ ሦስተኛው እጅ የሚገኘው ከእነሱ መሆኑ ይነገራል። በሁለቱ ሃገራት መካከል የተነሳው ጦርነት ታዲያ ሌላውን ዓለም የምግብ እጥረት እንዳይዳርገው ስጋት አለ።

የተባባሰው ዩክሬን ጦርነት በጀርመናውያን ላይ ያሳደረው ፍርሀት 

የተባባሰው ዩክሬን ጦርነት በጀርመናውያን ላይ ያሳደረው ፍርሀት  22.03.2022

በዩክሬኑ ጦርነት ሰበብ በጀርመን ሰዉ ፍርሀት ውስጥ የመሆኑ ምልክት እየታየ ነው ።ጭንቀቱ  የበረታበት ወደፊት ሊደርስ ይችላል ብሎ ለሚያሰጋው አደጋ  ዝግጅት እስከማድረግ ደርሷል። ለወትሮው እንደልብ ይገኙ የነበሩ የምግብ ዘይት፣ፓስታ ዱቄትና እርሾን የመሳሰሉት ከምግብ መደብሮች መደርደሪያዎች  መጥፋት ከጀመሩ ቆዩ።

16.03.2022, Hamsterkäufe wegen Ukraine-Krieg, Kunden in einem Bad Wörishofer Supermarkt kauften große Mengen an Salat-Öl aus Sorge vor einer Sonnenblumenöl-Knappheit in Deutschland. Im regal für Salat-Öle klaffen Lücken. 16.03.2022, Hamsterkäufe wegen Ukraine-Krieg 16.03.2022, Hamsterkäufe wegen Ukraine-Krieg *** 16 03 2022, Hoarding purchases due to Ukraine war, Customers in a Bad Wörishofer supermarket bought large quantities of salad oil out of concern about a sunflower oil shortage in Germany On the shelf for salad oils gaps 16 03 2022, Hoarding purchases due to Ukraine war 16 03 2022, Hoarding purchases due to Ukraine war

ዩክሬን ጦርነት በጀርመናውያን ላይ ያሳደረው ፍርሀት  22.03.2022