የዩክሬኑ ጦርነት አንደኛ ዓመት

ሁለቱ የቀድሞ የሶቭየት ሕብረት ትላልቅ ሪፐብሊኮች ጦርነት የገጠሙት ዩክሬን የምዕራባዉያኑ የጦር ተሻራኪ ድርጅት (NATO) አባል ለመሆን መጠየቋን ሩሲያ በመቃወሟ ነበር።የፊታችን አርብ አንድ ዓመት የሚደፍነዉ ጦርነት ከሁለቱ ሐገራት አልፎ ከሐምሳ የሚበልጡ የኔቶ አባላትናንና ተባባሪዎቻቸዉን በግልፅ ከዩክሬን ጎን አሰልፏል
የሩሲያ ጦር ዩክሬንን የወረረበት የመጀመሪያ ዓመት ሰሞኑን እየተዘከረ ነዉ። ሁለቱ የቀድሞ የሶቭየት ሕብረት ትላልቅ ሪፐብሊኮች ጦርነት የገጠሙት ዩክሬን የምዕራባዉያኑ የጦር ተሻራኪ ድርጅት (NATO) አባል ለመሆን መጠየቋን ሩሲያ በመቃወሟ ነበር።የፊታችን አርብ አንድ ዓመት የሚደፍነዉ ጦርነት ከሁለቱ ሐገራት አልፎ ከሐምሳ የሚበልጡ የኔቶ አባላትናንና ተባባሪዎቻቸዉን በግልፅ ከዩክሬን ጎን አሰልፏል።ቤሎሩስ፣ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያንና ቻይና ደግሞ በተዘዋዋሪም ቢሆን ለሩሲያ ያዳላሉ እየተባሉ ነዉ።የአስከፊዉ ጦርነት አንደኛ ዓመት ሰሞኑን ሲዘከር ጦርነቱ ከሚቆምበት ሰላማዊ አማራጭ ይልቅ የዉጊያ ቀረርቶ፣ፉከራና ጦር መሳሪያ የማጋዙ ዘመቻ መጠናከሩ የዓለምን ሥጋት ይበልጥ አንሮታል።
የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩትን ሰዎች ህይወት እየቀጠፈና በሚሊዮን የሚቆጠሩትን እያፈንቀለና እያስደደ.፤ ዩክሬንን እያወደመና ሩስያን እያንገዳገደ፤ አውሮፓንም በስጋት እየናጠ ይኸውና አንድ አመት ሞላው። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ በአውሮፓ ያልታየ አስከፊ ጦርነት ነው የሚባለው የዚህ ጦርነት አንደኛ አመት እየተዘከረ ያለው፤ ጦርነቱ ስለሚያበቃበትና ሰላም ስለሚሰፍንበት ሁኒታ እየተመከረ ሳይሆን ተጠናክሮ እንዲቀጥል እይተፎከረ በመሆኑ፤ ጦርነቱ ከሚካሂድበት ቀጠና አልፎ የዓለምን ህብረተሰብ በሙሉ የሚያሳስብ ሁኗል።
ሩሲያ ልክ የዛሬ አመት በዩክሬን አሉ የምትላቸውን የጸረ ሞስኮ ሀይሎች ለማጽዳት በሚል የጀመረችው ልዩ ዘመቻ፤ 50 የሚሆኑ የኔቶና ሌሌች አገሮች በቀጥታም ባይሆን የገንዘብና ወታደራዊ እርዳታ በማድረግ ከዩክሬን ጎን እንዲሰለፉ አድርጓቸዋል። አሜሪካ ዋና ተዋናይ የሆነችበት ይህ የኔቶና ሌሎች የዩክሬን አጋዥ አገሮች ስብስብ፤ እርዳታቸው፤ ዩክሬን የግዛት አንድነቷን ለማስጠበቅ የምታደርገውን ትግል የሚያግዝና ዓለማቀፍ ሕግ እንዲከበር ለማድረግ ጭምር ነው በማለት ይከራከራሉ። ሩሲያ ግን ዩክሬን የጸረ ሩሲያ ምራባውያን ሀይሎች መጠቀሚያ ናት በማለት ጦርነቱ ከምዕራባውያን ጋር እንደሆነና የህልውናም ጠርነት እንደሆነ ነው ደጋግማ ስትገልጽ የምትሰማው።
ያለፈው አንድ ዓመት አውሮጳ ህብረት፤ ኔቶ፣ የመንግሥታቱ ድርጅት፤ የሰባቱ የበለጹ አገሮችና ሌሎችም የምዕራባውያን ስብስቦችና ድርቶች ዋና አጀንዳ ሆኖ የዘለቀው የዩክሬን ሩሲይ ጦርነት፤ በተለይ በዚህ ሳምንት ደግሞ አንደኛ ዓመቱን ምክኒያት በማድረግ ከኒውዮርክ እስከ ብራስልስ ከዋሽንግተን እስክ ኪይቭና ሞስኮ፤ በሁሉም የዓለም ዋና ዋና ከተሞች መነጋገሪያ አጀንዳ ሁኗል።
ከትናንት ወዲያ ሰኞ ፕሬዝዳንት ባይደን በኪይቭ በመገኘት ከአንድ ዓመት በፊት የሩሲያ ሀይሎች ጥቃት ሲከፍቱ በዋና ከተማዋ ኪይቭና ዩክሬን ባጠቃላይ የነበረውን ስጋት አስታውሰውል። ሆኖም ግን ዛሬ ኪየቭም ዩክሬንም በነጻነት ቆመው የሚገኙ መሆናቸው ያስደስታቸውቸው መሆኑን ገልጸዋል። ከአንድ ዓመት በኋላም ኪየቭ እንዳለች አለች፤ ዩክሬንም በነጻነት እንደቆመች ናት፤ ዴሞክራሲም እንዳለ ነው። አሜሪካ ከጎናችሁ ናት፤ ዓለምም ከእናንተ ጋር ነው፤ በማለት በተለይ የአሜሪካና ምዕራባውያን ድጋፍ የማይናወጥ መሆኑን ገልጸዋል።
ፕሬዝዳንት ባይደን ከሩሲያ ጎን የተሰለፉት ሀይሎች በአንድነት ለዩክሬን ቃል የገቡትንና የሰጡትን የጦር መሳሪያ እርዳታ ሲገልጹም፤ «አንድ ላይ 700 ታንኮችን፤ በሺህ የሚቆጠሩ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን፤ አንድ ሺህ ከባድ መስሪያዎችን፤ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተተኳሾቹን ለመስጠትና ለመላክ ቃል ገብተናል» በማለት፤ ድጋፍ ትብብሩ ዩክሬን ዳር ደንብሯንና ነጻነቷን በሙሉ እስከምታስከብር ድረስ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ፕሬዝዳንት ፑቲን በበኩላቸው ትናንት ለፓርማቸውና ህዝባቸው ባሰሙት ንግግር፤ ጦርነቱን የጀመሩት ምዕራባውያን መሆናቸውን በመግለጽ በሩሲያ ላይ የተከፈተው ይህ ዘመቻ ወታደራዊ ብቻ ሳይሆን የፕሮፕጋንዳና ኢኮኖሚም ጦርነት መሆኑን አስገንዝበዋል። ያም ሆኖ ሩሲያ በጦርነቱ እንደማትሸነፍ ለህዝባቸው ያረጋገጡት ፕሬዝድንት ፑቲን፤ ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ገብታበት የነበረውን የኒውክለር ጦር መሳሪያ ቅነሳና ቁጥጥር ውልም ለግዜው ያቁረጠች መሆኑን አሳውቀዋል።
ይህ የፕሬዝዳንት ፑቲን ውሳኔ ግን ከዩኪሬን ጦርነት የበለጠ የዓለምን ሰላም ስጋት ላይ የጣለ ውሳኔ ሁኗል። የኔቶ ዋና ጸሀፊ ሚስተር ስቶልተንበርግ የውሳኔውን አደገኛነት በመግለጽ ፕሬዝድንት ፑቲን ውስኔያቸውን እንዲቀለብሱ ጥሪ አስተላልፈዋል። «በዚህ ውሳኔ፤ ያለው የመሳሪያ ቁጥጥር ስራት ፈረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ፑቲን ውሳኒያቸውን እንደገና እንዲያዩትና ሩሲያ በስምምነቱ ውስጥ እንድትቆይ እንዲያደርጉ አጥብቄ እጠይቃለሁ» ብለዋል።
ፕሬዝዳንት ባይደን ትናንት ፖላንድ ዋርሶ ውስጥ ባሰሙት ንግግር፤ በፕሬዝዳንት ፑቲን ከኒውክለር ስምምነቱ የመውጣት ውስኔ ላይ ያሉት ባይኖርም አሜሪካም ሆነች ኔቶ የሩስያን ሉላዊነትና ነጻነት እነንደሚያከብሩ በመግለጽ ፕሬዝዳንት ፑቲን በአገራቸው ላይ ታቅዷል ያሉትን ሴራና ወረራ አስተባብለዋል።
በአጠቃላይ ግን በዚህ የጦርነቱ አንድ ዓመት በሚዘከረበት ሳምንት ውስጥ፤ ከሁሉም አቅጣጫ የሚነገረውና የሚሰበከው፤ ዩክሬንን እያነደደ ያለው ጦርነት እንዲቆምና ዓለምም ከስጋት እንዲድን ሳይሆን፤ ይልቁንም ጦርነቱ እንዲሰፋና እንዲራዘም ሊያደርግ የሚቺል በመሆኑ ብዙዎችን ስለመጨው ዘመን ስላምና የዓለም ደህንነት እንዲጨነቁና እንዲያስቡ አስገድዷቸዋል እየተባለ ነው።
ገበያዉ ንጉሤ
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ