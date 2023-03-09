 የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት | ኢትዮጵያ | DW | 15.03.2023

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ኢትዮጵያ

የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት

የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ትናንት ምሽቱን አዲስ አበባ ገብተዋል። ብሊንከን ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር በበርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸው ተሰምቷል።

«ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር ተወያይተዋል»

የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ትናንት ምሽቱን አዲስ አበባ መግባታቸውን ተሰምቷል። ከሁለት ዓመታት በላይ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ጦርነት በፕሪቶሪያው ስምምነት ከተቋጨ በኋላ የአሜሪካው ከፍተኛ ባለሥልጣን ያደረጉት የአሁኑ ጉብኝት በአዲስ አበባ እና ዋሽንግተን መካከል ሻክሮ የከረመውን ግንኙነት ለማለዘብ ሊረዳ እንደሚችል ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች ይናገራሉ። ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በተለይም የኢትዮጵያ መንግሥት ከአሜሪካን መንግሥትም ሆነ ከሌሎች ምዕራባውያን ሃገራት ያገኝ የነበረውን የኤኮኖሚም ሆነ ሌሎች ድጋፎችን ዳግም ለመመለስ ጥረት የሚያደርግበት አጋጣሚ ይመስላል። ሆኖም ግን ይኽ እውን እንዳይሆን በጦርነቱ ወቅት በሁለቱም ኃይሎች የተፈጸመውን መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በተመ የታቀደውን ምርመራ አለመቀበሉ ስጋት እንደሆነ ተጠቅሷል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር ባደረጉት ውይይት ሁለቱ ሃገራት ተባብረው በሚሰሩባቸው በሁለትዮሽ ጉዳዮች እንዲሁም ቀጣናዊ ጉዳይ አንስተው መነጋገራቸው ተገልጿል።

Äthiopien | Permierminister Abiy Ahmed und Anthony Blinken

አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር ተወያይተዋል

ቀደም ብለው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በመቀጠልም  ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ እንዲሁም ናይሮቢ ኬንያ ላይ የሰላም ስምምነት ከተፈጸመ በኋላ እየተደረጉ ስላሉ ክንውኖችና ሂደቱ ያለበትን የተመለከተ ገለጻና እና ውይይት መደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መግለጻቸው ተሰምቷል። በመልሶ ማቋቋም እና በመሰል ተያያዥ ሥራዎች በሚከደረጉ ክንውኖች ኢትዮጵያ የአሜሪካንን ድጋፍ እንደምትፈልግም ተመላክቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለሰብአዊ እርዳታ የሚሆን በግጭት፣ በድርቅ እና በምግብ አቅርቦት ስጋት ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች አዲስ የ331 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ መግለጻቸውን ሮይተርስ ዘግቧል።

ሰሎሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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የአሜሪካዉ የዉጭ ጉዳይ ሚ/ር ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ነዉ

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የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚ/ር አንቶኒዮ ብሊንከን በቅርቡ "በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል" ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ጉብኝቱ በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን ሁለንተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር እድል የሚሰጥ ነው ያሉት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ባለስልጣኑ መቼ እንደሚመጡ ግን አልገለፁም።

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የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶዮ ብሊንከን ጉብኝት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ሻክሮ የቆየውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ትብብር ሊመልስ ይችላል የሚል ተስፋ አሳድሯል። አሜሪካ የትም ትሂድ የትም ቅድሚያ ከተቀናቃኞቿ እና የውስጥ ፍላጎቷ መነሻ ጥቅሟን ታራምዳለች ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች ሃሳብ ይሰጣሉ።

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የዓለም ፀጥታ ከአዲስ አበባ-ሙኒክ 21.02.2023

እስራኤል በኃይል የያዘችና የምትቆጣጠረዉ የሶሪያዉን የጎላን ኮረብታ፣ የሊባኖስ ደቡባዊ ግዛትን፣ የፍልስጤሞችን ሐገር ብቻ ነዉ።ኢራን ግን የሊባኖሱን ሒዝቡላሕ፣ የፍልስጤሙን ሐማስ፣የየመኑን ሑቲ፣ የሶሪያዉን አል በሽር አሁን ደግሞ የተከበሩ የእስራኤል ቃል አቀባይ እንዳሉት አልጄሪያንና ደቡብ አፍሪቃን መቆጣጠሯን ሰማን።ድንቅም አይደል?