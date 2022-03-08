 የዩናይትድ ስቴትስ የሩስያ የነዳጅ ዘይት ግዥ እገዳና ጫናው | ዓለም | DW | 09.03.2022

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ዓለም

የዩናይትድ ስቴትስ የሩስያ የነዳጅ ዘይት ግዥ እገዳና ጫናው

ምዕራባውያን በሩስያ መንግሥትና ባለስልጣናት ላይ የሚጥሉትን ማዕቀብ አጠናክረዋል።ሩስያ በዩክሬን የከፈተችው ጦርነት 14 ተኛ ቀኑን ባስቆጠረበት በዛሬው እለት የዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት የሩስያን ነዳጅ ዘይት ግዢ ማቆም ን ጨምሮ ለዩክሬን በሚሰጡ ልዩ ልዩ ልዩ እርዳታዎች ላይ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው።

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የአሜሪካን የነዳጅ ዘይት ግዥ እገዳና ጫናው

ዩክሬንን በወረረችው በሩስያ ላይ የሚጣሉ እገዳዎችና ማዕቀቦች እንደቀጠሉ ነው። ምዕራባውያን በሩስያ መንግሥትና ባለስልጣናት ላይ የሚጥሉትን ማዕቀብ አጠናክረዋል።ሩስያ በዩክሬን የከፈተችው ጦርነት 14 ተኛ ቀኑን ባስቆጠረበት በዛሬው እለት የዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት የሩስያን ነዳጅ ዘይት ግዢ ማቆምን ጨምሮ ለዩክሬን በሚሰጡ ልዩ ልዩ  እርዳታዎች ላይ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው።የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትናንት ነበር ሀገራቸው ከሩስያ ነዳጅ ዘይት ማስገባትዋን እንደምታቆም ያሳወቁት። አሜሪካን ከሩስያ ነዳጅ ዘይት ማስገባትዋን ለማቆም የደረሰችበት ይህ ውሳኔ ከአሁኑ ጫናው ይሰማት ጀምሯል።ኔቶና አሜሪካን የሩስያ አውሮፕላኖች በዩክሬን የአየር ክልል ላይ እንዳይበሩ እንዲያግዱላት ዩክሬን ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት ሳያገኝ ቢቀጥልም ከፖላንድ ወገን የቀረበ ሌላ ጥያቄ ደግሞ እያነጋገረ ነው። 

አበበ ፈለቀ 

ኂሩት መለሰ

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የአሜሪካን የነዳጅ ዘይት ግዥ እገዳና ጫናው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Der Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs. (zu dpa: «Weltstrafgericht will zu Kriegsverbrechen in Ukraine ermitteln») +++ dpa-Bildfunk +++

ሩሲያና ዩክሬን የፍርድ ቤቱን ሰነድ ካልፈረሙት አገሮች ውስጥ ይመደባሉ 08.03.2022

ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኖች መዳኛ ፍርድ ቤት በሩሲያ ላይ ክስ ለመመስረት ምርመራ ጀመረ

ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኖች መዳኛ ፍርድ ቤት በሩሲያ ላይ ክስ ለመመስረት ምርመራ ጀመረ 08.03.2022

የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ዘሄግ ኒዘርልንድስ የሚገኘው ዓለማቅፉ የጦር ወንጀለኖች መዳኛ ፍርድ ቤት በሩሲያ ላይ ክስ ለመመስረት ምርመራ ጀምሯል። 13ኛ ቀኑን የያዘው የሩሲይ ዩክሬን ጦርነት አሁንም ብዙዎችን እየገደለ፣ እያፈናቀለና እያሰደደ ነው። መሰረታዊ ልማቶች እየወደሙና ከተሞች እየፈረሱ ነው። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለስደት ተዳርገዋል።

በስጋትና በግራ መጋባት መካከል የሚገኙት ኢትዮጵያዉያን በዩክሬይን  

በስጋትና በግራ መጋባት መካከል የሚገኙት ኢትዮጵያዉያን በዩክሬይን   04.03.2022

አቶ በፈቃዱ ጥላሁን በዩክሬይን ሃርከፍ ሲኖሩ ሲኖሩ ከ 36 ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። የ29 ዓመትና የ17 ዓመት ወንዶች ልጆች አሏቸዉ።ቤት ገንብተዉ በንግድ እየተዳደሩ ነበር። የሚኖሩበት ከተማ ከሩስያ ድንበር 36 ኪሎሜትር ብቻ በመራቁ ሁኔታዉ አሳሳቢ ሆኖባቸዋል። የከተማዉ ህዝብም ከሩስያ ጋር መቀላቀል ይፈልጋል። ወዲህም ዩክሬንን ይወዳል ይላሉ።