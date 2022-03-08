የዩናይትድ ስቴትስ የሩስያ የነዳጅ ዘይት ግዥ እገዳና ጫናው

ምዕራባውያን በሩስያ መንግሥትና ባለስልጣናት ላይ የሚጥሉትን ማዕቀብ አጠናክረዋል።ሩስያ በዩክሬን የከፈተችው ጦርነት 14 ተኛ ቀኑን ባስቆጠረበት በዛሬው እለት የዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት የሩስያን ነዳጅ ዘይት ግዢ ማቆም ን ጨምሮ ለዩክሬን በሚሰጡ ልዩ ልዩ ልዩ እርዳታዎች ላይ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው።
ዩክሬንን በወረረችው በሩስያ ላይ የሚጣሉ እገዳዎችና ማዕቀቦች እንደቀጠሉ ነው። ምዕራባውያን በሩስያ መንግሥትና ባለስልጣናት ላይ የሚጥሉትን ማዕቀብ አጠናክረዋል።ሩስያ በዩክሬን የከፈተችው ጦርነት 14 ተኛ ቀኑን ባስቆጠረበት በዛሬው እለት የዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት የሩስያን ነዳጅ ዘይት ግዢ ማቆምን ጨምሮ ለዩክሬን በሚሰጡ ልዩ ልዩ እርዳታዎች ላይ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው።የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትናንት ነበር ሀገራቸው ከሩስያ ነዳጅ ዘይት ማስገባትዋን እንደምታቆም ያሳወቁት። አሜሪካን ከሩስያ ነዳጅ ዘይት ማስገባትዋን ለማቆም የደረሰችበት ይህ ውሳኔ ከአሁኑ ጫናው ይሰማት ጀምሯል።ኔቶና አሜሪካን የሩስያ አውሮፕላኖች በዩክሬን የአየር ክልል ላይ እንዳይበሩ እንዲያግዱላት ዩክሬን ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት ሳያገኝ ቢቀጥልም ከፖላንድ ወገን የቀረበ ሌላ ጥያቄ ደግሞ እያነጋገረ ነው።
አበበ ፈለቀ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ