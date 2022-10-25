የዩናይትድ ስቴትስ አዲስ ሕግ ለኢትዮጵያዉያን

በአሜሪካ 26 ሺህ 700 የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን፣ ጊዜያዊ ፈቃዱን ለማመልከት ብቁ ይሆናሉ ተብሎ እንደሚገመት የአሜሪካ ሃገር ውስጥ ደህንነት ባለሥልጣናት ይናገራሉ።ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በጊዜያዊነት እንዲኖሩ ፈቃድ ሲያገኙ፣ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል።
ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ ያለ ሕጋዊ ፈቃድ የሚኖሩ ወይም ፈቃድ የተከለከሉ ኢትዮጵያዉያን እዚያዉ ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ በጊዚያዊነት እንዲኖሩ የአሜሪካ መንግስት ፈቅዷል።የዩናይትድ ስቴትስ የሐገር ዉስጥ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባለፈዉ ሳምንት ባወጣዉ ደንብ መሠረት ጊዚያዊ መኖሪያ ፈቃድ የሚያገኙት ደንቡ ከወጣበት እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ከጥቅምት 20፣2022 በፊት አሜሪካ የገቡ ናቸዉ።የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያዉያን ልዩ የመኖሪያ ደንብ ያወጣዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ በሚደረገዉ ጦርነት ምክንያት ነዉ።አንድ የሕግ ባለሙያ እንደሚሉት አዲሱ ደንብ የሚመለከታቸዉ ኢትዮጵያዉያዉን ፈቃዱን ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ።እንደ ጎርጎሮሳዊው ጊዜ አቆጣጠር በ1990 የወጣው የፌዴራሉ ኢሚግሬሽን ሕግ፣የዩናይትድስቴትስ መንግስት በጦርነት፣በተፈጥሮ አደጋዎች ወይም በሌሎች "ያልተለመዱ እና ጊዜያዊ ሁኔታዎች" ተዘፍቀዋል ለሚላቸው ሃገራት ዜጎች፣ጊዜያዊ ጥበቃ እንዲሰጥ ይፈቅዳል።
በዚህ መነሻነት፣የአሜሪካ የሃገር ውስጥ ደህንነት ከጎርጎሮሳዊው ጊዜ አቆጣጠር ፣ከጥቅምት 20 2022 በፊት አሜሪካ እየኖሩ ያሉና ወደሃገራቸው መመለስ ለአደጋ ሊያጋልጣቸው ይችላል የተባሉ ኢትዮጵያውያን፣ በአሜሪካ እንዲኖሩ ፈቅዷል።ኢትዮጵያኑ ለ18 ወራት በአሜሪካ እንዲቆዩ ስለሚፈቅደው ደንብ፣ ዶክተር ፍጹም እንደሚከተለው ያስረዳሉ።
"TPS ይባላል፣'ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ'ጊዜያዊ ከለላ የሚሰጥ መቆያ ፈቃድ እንደማለት ነው።ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዓይነት ፈቃዶች፣አንድ ሃገር ውስጥ ትልቅ ችግር ሲኖር ጦርነት ወይም መሬት መንቀጥቀጥ የተፈጥሮ አደጋ ወይም ረሃብ ወይ ችጋር ሲኖር ወይም ትልቅ ዐይነት አንድን ሃገር የሚያናውጥ ነገር በሚያጋጥምበት ጊዜ፣ የአሜሪካ መንግስት በየጊዜው እየመረጠ ከሁኔታው አንጻር እዚህ ሃገር ለገቡ ሰዎች ይህ ትህዛዝ በሚወጣበት ቀን እዚህ ሃገር ላሉ የዚያች ሃገር ዜጎች የሚሰጠው
ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ መሆኑ ነው።"
ጊዜያዊ ጥበቃውን ለማግኘት ብቁ ስለሚያደርገው መስፈርት የጠየቅናቸው የሕግ ባለሙያው ሲመልሱም፣"ኦክቶበር 20 እዚህ ሃገር ለገባ ሰዎች መኖሪያ ፈቃድ ለሌላቸው ማለቴ ነው፣ደግሞ የተለያዩ ማመልከቻወች አመልክተው እምቢ ለተባሉ ወይም ደግሞ ላላመለከቱ ሰዎች፣በተማሪም ስታተስ ይኑሩ በጊዜያዊ የጉብኝት ስታተስ ይኑሩ ብቻ ከኢትዮጵያ የመጡ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው፣ኦክቶበር 20 እዚህ ሃገር መኖራቸውን የሚያረጋግጥ ዶክመንት ላላቸው ሰዎች ለ18 ወር የሚቆይ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል።በዚህ 18 ወራት እንግዲህ እነዚህ ግለሰቦች የሥራ ፈቃድ ማመልከት ይችላሉ፣ወጥቶ የመግባትንም ወረቀት ማለትም ትራቭል ዶክመንት ማመልከት ይችላሉ።ለዚህ ለ18 ወራት ያህል ከዚህ በፊት ውጡ የተባሉ ሰዎችም እንዳይወጡ፣ ውጡ ትዕዛዝ ያለባቸውም ደግም እስከዛሬ 20 እና 30 ዓመታት ቆይተው ምንም ዓይነት ማመልከቻ ያላመለከቱ ሰዎች ሆነ አመልክተው እምቢ የተባሉ ሰዎች የዚህ ትዕዛዝ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው።"
አመልካቾች የዚህ ጥበቃ ተጠቃሚ ለመሆን የኃላ ታሪካቸውን ለማወቅ የሚካሄደውን ማጣሪያ ማለፍ ያለባቸው ሲሆን፣ማመልከቻውም በሚቀጥሉት ቀናት በፌዴራሉ መዝገብ ከታተመ በኇላ ክፍት እንደሚሆን ይጠበቃል።
"የዚህ ማመልከቻ አመልካቾች እንግዲህ ወደፊት ዝርዝሩ ሲወጣ፣በሳምንታት ውስጥ ዝርዝሩ ይወጣል፤የሚሞላ ፎርም እና የት የት ማስገባት እንዳለባቸው ዝርዝሩ ሲወጣ የዛን ጊዜ ማመልከት ይችላሉ።ለዚህ መብት እኔም ተጠቃሚ ነኝ የሚሉ ሰዎች ቀደም ያሉ ጠበቆች ካሏቸው ጠበቆቻቸውን አናግረው ጠበቆች ከሌሏቸው ደግሞ ጠበቃ ጋር ሄደው አናግረው ማመልከት ይችላሉ።"
በአሜሪካ 26 ሺህ 700 የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን፣ ጊዜያዊ ፈቃዱን ለማመልከት ብቁ ይሆናሉ ተብሎ እንደሚገመት የአሜሪካ ሃገር ውስጥ ደህንነት ባለሥልጣናት ይናገራሉ።ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በጊዜያዊነት እንዲኖሩ ፈቃድ ሲያገኙ፣ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል።ኢትዮጵያ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር፣ወደሃገራቸው ቢመለሱ ለአደጋ ያጋልጣቸዋል ለተባሉ ሰዎች የተሰጠውን ጊዜያዊ ጥበቃ፣የመብት ተሟጋቾች፣''ህይወት አድን ርምጃ''ብለውታል
ታሪኩ ኃይሉ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ